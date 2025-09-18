Стало известно, будут ли Смолов и Ари играть в Кубке России с клубом Первой лиги

Президент «БроукБойз» Дмитрий Егоров высказался об игре за команду нападающих Ари и Федора Смолова в FONBET Кубке России. В 4-м раунде Пути регионов медиаклуб встретится с «Соколом» из Первой лиги.

«Смолов специально прерывает свою поездку на турнир The International по Dota 2, чтобы вернуться в Москву 19-го числа и провести несколько тренировок.

Ари сейчас был с РФС в поездке в Тольятти. 20-21 сентября он примет участие в Кубке легенд. Он также будет готовиться к матчу Кубка России. Оба должны сыграть против «Сокола». Для Фeдора этот матч принципиальный вдвойне, потому что он является воспитанником саратовского футбола», – сказал Егоров.