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    Ари - статистика

    #9 | Нападающий
    Имя Арисленес
    Фамилия Да Силва
    Состав Без клуба
    Родной город Форталеза
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 11 декабря 1985 (37 лет)
    Рост 180
    Вес 85
    Стоимость:
    € 900
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Краснодар 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    25.02.2021 69' -90' Динамо (Загреб) 1:0 Краснодар (Краснодар)
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