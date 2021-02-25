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Ари
Статистика
Ари - статистика
Завершил карьеру
11 декабря 1985 (40), Форталеза
#39 | Нападающий
180 см | 85 кг
Россия | Бразилия
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Товарищеские матчи 2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Краснодар
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 1/16 финала
Динамо Загреб
1 : 0
25.02.2021
Краснодар
69' - 90'
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