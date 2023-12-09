Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Россия - Намибия РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Иван Агеев - статистика

Завершил карьеру
21 апреля 2005 (21), Орша
#6 | Полузащитник
Беларусь
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
СКА-1938
5
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Белоруссия. Высшая лига, Переходные матчи
Витебск
1 : 0
09.12.2023
СКА-1938
Был в запасе
Белоруссия. Высшая лига, Переходные матчи
СКА-1938
0 : 0
06.12.2023
Витебск
Был в запасе
Белоруссия. Высшая лига, 30 тур
СКА-1938
2 : 0
02.12.2023
Славия-Мозырь
Был в запасе
Белоруссия. Высшая лига, 24 тур
СКА-1938
1 : 4
07.10.2023
Динамо Мн
Был в запасе
Белоруссия. Высшая лига, 17 тур
СКА-1938
1 : 0
03.10.2023
БАТЭ
Был в запасе
Белоруссия. Высшая лига, 23 тур
Минск
1 : 1
29.09.2023
СКА-1938
1' - 90'
Белоруссия. Высшая лига, 21 тур
СКА-1938
1 : 2
16.09.2023
Гомель
Был в запасе
Белоруссия. Высшая лига, 20 тур
Шахтер
3 : 2
03.09.2023
СКА-1938
Был в запасе
Белоруссия. Высшая лига, 19 тур
СКА-1938
1 : 3
27.08.2023
Неман
Был в запасе
Белоруссия. Высшая лига, 18 тур
Нафтан
4 : 0
18.08.2023
СКА-1938
Был в запасе
Белоруссия. Высшая лига, 15 тур
Славия-Мозырь
0 : 0
07.07.2023
СКА-1938
Был в запасе
Белоруссия. Высшая лига, 14 тур
СКА-1938
0 : 1
30.06.2023
Ислочь
Был в запасе
Белоруссия. Высшая лига, 13 тур
Торпедо-БелАЗ
1 : 1
23.06.2023
СКА-1938
72' - 90'
85'
Белоруссия. Высшая лига, 12 тур
СКА-1938
0 : 0
11.06.2023
Белшина
1' - 90'
Белоруссия. Высшая лига, 10 тур
СКА-1938
1 : 0
27.05.2023
Динамо-Брест
Был в запасе
Белоруссия. Высшая лига, 9 тур
Динамо Мн
2 : 0
21.05.2023
СКА-1938
Был в запасе
Белоруссия. Высшая лига, 6 тур
Гомель
1 : 0
30.04.2023
СКА-1938
Был в запасе
Белоруссия. Высшая лига, 5 тур
СКА-1938
1 : 4
23.04.2023
Шахтер
32' - 90'
Белоруссия. Высшая лига, 4 тур
Неман
2 : 0
15.04.2023
СКА-1938
Был в запасе
Белоруссия. Высшая лига, 3 тур
СКА-1938
0 : 1
09.04.2023
Нафтан
Был в запасе
Белоруссия. Высшая лига, 2 тур
БАТЭ
1 : 1
02.04.2023
СКА-1938
Был в запасе
Белоруссия. Высшая лига, 1 тур
СКА-1938
1 : 0
19.03.2023
Слуцк
1' - 90'
Главные новости
Радимов объяснил, почему «Спартак» и «Зенит» не организуют прощальный матч для Дзюбы
23:23
ВидеоИбрагимович показал, как занимается штангой весом 140 кг
23:14
Карпин прокомментировал скандал в сборной Португалии с участием Роналду
22:53
2
Радимов: «Роналду мог уехать из сборной Португалии только по одной причине»
21:56
1
Ларин: «Глушенков может вытеснить Рафинью из основы «Барселоны»
21:32
7
Кафанов объяснил, почему не считает Сафонова основным претендентом на приз лучшему вратарю года
21:21
1
Карпин назвал двух игроков, покинувших сборную России из-за травм
20:49
Карпин впервые высказался о завершении карьеры Дзюбы
20:35
1
Раскрыты подробности конфликта «Зенита» и «Краснодара» перед очным матчем
19:50
15
Широков – об избиении арбитра: «Я не собираюсь ни перед кем извиняться»
19:24
8
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+