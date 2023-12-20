Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Сирин Дукуре
Статистика
Сирин Дукуре - статистика
Завершил карьеру
8 апреля 2002 (24)
#22 | Нападающий
193 см
Франция
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Франция. Лига 2 2024/2025
Франция. Кубок 2023/2024
Франция. Лига 1 2023/2024
Франция. Лига 2 2023/2024
Франция. Кубок 2022/2023
Франция. Лига 1 2022/2023
Команда
И
Г
П
Ж
К
Лорьян
9
1
3
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Франция. Лига 1, 17 тур
Брест
4 : 0
20.12.2023
Лорьян
Был в запасе
Франция. Лига 1, 16 тур
Лорьян
1 : 2
17.12.2023
Страсбур
71' - 90'
Франция. Лига 1, 15 тур
Лорьян
2 : 4
10.12.2023
Марсель
Был в запасе
Франция. Лига 1, 14 тур
Тулуза
1 : 1
03.12.2023
Лорьян
1' - 66'
Франция. Лига 1, 13 тур
Лорьян
1 : 3
26.11.2023
Метц
1' - 60'
7'
57'
Франция. Лига 1, 12 тур
Клермон
1 : 0
12.11.2023
Лорьян
73' - 90'
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
0 : 0
04.11.2023
Ланс
1' - 90'
Франция. Лига 1, 7 тур
Лорьян
0 : 3
01.10.2023
Монпелье
Был в запасе
Франция. Лига 1, 6 тур
Нант
5 : 3
23.09.2023
Лорьян
Был в запасе
76'
Франция. Лига 1, 5 тур
Лорьян
2 : 2
17.09.2023
Монако
82' - 90'
Франция. Лига 1, 4 тур
Гавр
3 : 0
03.09.2023
Лорьян
1' - 61'
Франция. Лига 1, 3 тур
Лорьян
4 : 1
27.08.2023
Лилль
1' - 90'
10'
57'
Франция. Лига 1, 2 тур
Лорьян
1 : 1
20.08.2023
Ницца
71' - 90'
77'
Главные новости
Карпин назвал двух игроков, покинувших сборную России из-за травм
20:49
Карпин впервые высказался о завершении карьеры Дзюбы
20:35
Раскрыты подробности конфликта «Зенита» и «Краснодара» перед очным матчем
19:50
9
Широков – об избиении арбитра: «Я не собираюсь ни перед кем извиняться»
19:24
4
Футболист сборной России назвал Рамзана Кадырова самым ценным человеком мира
19:08
2
«Честь ему и хвала»: Гурцкая выбрал сторону в конфликте Роналду и Жезуша
18:45
Реакция Быстрова на завершение карьеры Дзюбы
18:30
3
Бубнов назвал трeх футболистов сборной России, отвечающих за качество игры
18:21
2
Дивеев назвал самого противного нападающего, против которого играл
17:09
3
Раскрыт новый тренер «Родины»
16:48
7
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+