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    Сирин Дукуре - статистика

    #29 | Нападающий
    Имя Сирин
    Фамилия Дукуре
    Команда Лорьян
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 8 апреля 2002 (20 лет)
    Рост 193
    Стоимость:
    € 500
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    05.03.2023 Был в запасе Лион 0:0 Лорьян Франция. Лига 1, 26 тур
    26.02.2023 81' - 90' Лорьян 0:1 Осер Франция. Лига 1, 25 тур
    19.02.2023 85' - 90' Лорьян 3:0 Аяччо Франция. Лига 1, 24 тур
    12.02.2023 74' - 90' Нант 1:0 Лорьян Франция. Лига 1, 23 тур
    09.02.2023 68' - 90' Лорьян 1:2
    (2:4)п         		Ланс Франция. Кубок, 1/8 финала
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Лорьян 5 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    05.03.2023 Был в запасе Лион (Лион) 0:0 Лорьян (Лорьян)
    26.02.2023 81' -90' Лорьян (Лорьян) 0:1 Осер (Осер)
    19.02.2023 85' -90' Лорьян (Лорьян) 3:0 Аяччо (Аяччо)
    12.02.2023 74' -90' Нант (Нант) 1:0 Лорьян (Лорьян)
    05.02.2023 81' -90' Лорьян (Лорьян) 0:0 Анжер (Анжер)
    01.02.2023 Был в запасе Реймс (Реймс) 4:2 Лорьян (Лорьян)
    27.01.2023 Был в запасе Лорьян (Лорьян) 2:1 Ренн (Ренн)
    14.01.2023 Был в запасе Марсель (Марсель) 3:1 Лорьян (Лорьян)
    11.01.2023 Был в запасе Лорьян (Лорьян) 2:2 Монако (Монако)
    01.01.2023 76' -90' Анжер (Анжер) 1:2 Лорьян (Лорьян)
    29.12.2022 Был в запасе Лорьян (Лорьян) 0:2 Монпелье (Монпелье)
    13.11.2022 Был в запасе Страсбур (Страсбур) 1:1 Лорьян (Лорьян)
    06.11.2022 Был в запасе Лорьян (Лорьян) 1:2 ПСЖ (Париж)
    30.10.2022 Был в запасе Лорьян (Лорьян) 1:2 Ницца (Ницца)
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