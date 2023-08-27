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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лорьян - Лилль
Лорьян - Лилль: обзор матча 27 августа 2023
Лорьян
27.08.2023, воскресенье, 18:05
Франция. Лига 1, 3 тур
4 : 1
Завершен
Лилль
9'
Л. Абержель
10'
Ж. Понко
62'
Р. Февр
67'
В. Ле Гофф
55'
Д. Дэвид
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лорьян - Лилль
87'
Желтая карточка
Ю. Языджи
84'
Замена
Г. Гудмундссон
️️️️
Исмаили
76'
Замена
И. Кавалейру
️️️️
Э. Жегрова
Замена
Д. Мвука
️️️️
Р. Февр
76'
ГОЛ! 4:1!
В. Ле Гофф
67'
ГОЛ! 3:1!
Р. Февр
Пас отдал
Л. Абержель
62'
Замена
Т. Ле Бри
️️️️
П. Пажи
60'
Замена
Ж. Макенго
️️️️
Ж. Понко
59'
Желтая карточка
С. Дукуре
57'
55'
ГОЛ! 2:1!
Д. Дэвид
Пас отдал
А. Гомес
51'
Желтая карточка
Б. Андре
Желтая карточка
П. Пажи
49'
40'
Замена
Р. Кабелла
️️️️
Х. Арнар Харальдссон
39'
Замена
А. Гомес
️️️️
И. Мирамон
27'
Желтая карточка
Б. Диаките
15'
Желтая карточка
Л. Йоро
ГОЛ! 2:0!
Ж. Понко
Пас отдал
С. Дукуре
10'
ГОЛ! 1:0!
Л. Абержель
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лорьян
38
Ивон Мвого
ВР
25
Венсан Ле Гофф
ЛЗ
27
Формос Менди
ЦЗ
15
Жульен Лапорт
ЦЗ
3
Монтассар Тальби
ЦЗ
24
Гедеон Калюлю
ПЗ
19
Лоран Абержель
ОП
21
Жюльен Понко
АП
21
Ромен Февр
ПВ
22
Сирин Дукуре
ЦФ
7
Пабло Пажи
ЦФ
Лилль
30
Люка Шевалье
ВР
31
Исмаили
ЛЗ
18
Бафоде Диаките
ЦЗ
15
Лени Йоро
ЦЗ
22
Тиагу Сантуш
ПЗ
10
Хакон Арнар Харальдссон
ЦП
5
Игнасио Мирамон
ЦП
21
Бенжамин Андре
ЦП
97
Юсуф Языджи
АП
11
Эдон Жегрова
ПВ
15
Джонатан Дэвид
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Лорьян
1
Вито Манноне
ВР
13
Дарлин Йонгва
ЛЗ
24
Лорис Муйоколо
ЦЗ
20
Дембо Силла
ПЗ
18
Бамо Мейте
ОП
17
Жан-Виктор Макенго
ЦП
11
Тео Ле Бри
АП
22
Эли Жуниор Крупи
АП
22
Джоэль Мвука
ПВ
Лилль
16
Адам Якубек
ВР
3
Габриэль Гудмундссон
ЛЗ
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
80
Аким Зедадка
ПЗ
20
Карлос Балеба
ЦП
7
Анхель Гомес
ЦП
5
Реми Кабелла
АП
8
Иван Кавалейру
ПВ
17
Аарон Малуда
ЦФ
3-3-2-2
38
Мвого
27
Менди
15
Лапорт
3
Тальби
25
Ле Гофф
19
Абержель
24
Калюлю
21
Понко
21
Февр
7
Пажи
22
Дукуре
4-3-2-1
30
Шевалье
22
Сантуш
18
Диаките
15
Йоро
31
Исмаили
10
Харальдссон
5
Мирамон
21
Андре
11
Жегрова
97
Языджи
15
Дэвид
21
Февр
22
Мвука
22
Мвука
21
Февр
21
Понко
17
Макенго
17
Макенго
21
Понко
7
Пажи
11
Ле Бри
11
Ле Бри
7
Пажи
31
Исмаили
3
Гудмундссон
3
Гудмундссон
31
Исмаили
5
Мирамон
7
Гомес
7
Гомес
5
Мирамон
10
Харальдссон
5
Кабелла
5
Кабелла
10
Харальдссон
11
Жегрова
8
Иван Кавалейру
8
Иван Кавалейру
11
Жегрова
Остались в запасе
Лорьян
Лилль
1
Вито Манноне
ВР
13
Дарлин Йонгва
ЛЗ
24
Лорис Муйоколо
ЦЗ
20
Дембо Силла
ПЗ
18
Бамо Мейте
ОП
22
Эли Жуниор Крупи
АП
16
Адам Якубек
ВР
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
80
Аким Зедадка
ПЗ
20
Карлос Балеба
ЦП
17
Аарон Малуда
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Остались в запасе
1
Вито Манноне
ВР
13
Дарлин Йонгва
ЛЗ
24
Лорис Муйоколо
ЦЗ
20
Дембо Силла
ПЗ
18
Бамо Мейте
ОП
22
Эли Жуниор Крупи
АП
Остались в запасе
16
Адам Якубек
ВР
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
80
Аким Зедадка
ПЗ
20
Карлос Балеба
ЦП
17
Аарон Малуда
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Статистика матча Лорьян - Лилль
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Лорьян
Франция. Лига 1, 12 тур
ПСЖ
- : -
28.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
1 : 1
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Гавр
0 : 2
08.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Лорьян
1 : 0
18.10.2026
Монако
Лилль
Франция. Лига 1, 12 тур
Ле-Ман
- : -
28.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 1
25.11.2026
Бавария
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
0 : 1
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
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