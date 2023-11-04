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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лорьян - Ланс
Лорьян - Ланс: обзор матча 04 ноября 2023
Лорьян
04.11.2023, суббота, 19:00
Франция. Лига 1, 11 тур
0 : 0
Завершен
Ланс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лорьян - Ланс
90'
+5
Желтая карточка
А. Фульини
Желтая карточка
И. Туре
90'
+4
90'
+3
Желтая карточка
Б. Самба
Желтая карточка
Ф. Менди
90'
+1
75'
Замена
А. Шишуба
️️️️
М. Гилявоги
75'
Замена
Д. Машадо
️️️️
М. Айдара
64'
Замена
С. Абдул Самед
️️️️
Н. Менди
64'
Замена
А. Томассон
️️️️
А. Фульини
64'
Замена
Э. Ваи
️️️️
А. Диуф
Замена
Т. Ле Бри
️️️️
Д. Мвука
56'
Замена
Ж. Макенго
️️️️
Т. Бакайоко
55'
48'
Желтая карточка
К. Дансо
Желтая карточка
Д. Мвука
40'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лорьян
38
Ивон Мвого
ВР
13
Дарлин Йонгва
ЛЗ
27
Формос Менди
ЦЗ
3
Монтассар Тальби
ЦЗ
55
Исаак Туре
ЦЗ
19
Лоран Абержель
(К)
ОП
8
Тьему Бакайоко
ОП
21
Жюльен Понко
АП
22
Джоэль Мвука
ПВ
21
Ромен Февр
ПВ
22
Сирин Дукуре
ЦФ
Ланс
30
Брис Самба
(К)
ВР
21
Массадио Айдара
ЛЗ
2
Факундо Медина
ЦЗ
24
Жонатан Гради
ЦЗ
4
Кевин Дансо
ЦЗ
95
Пшемыслав Франковски
ЛВ
17
Анди Диуф
ЦП
10
Анжело Фульини
ЦП
6
Нампалис Менди
ЦП
9
Морган Гилявоги
ЦФ
7
Флориан Сотока
ЦФ
Лорьян
1
Альфред Гомис
ВР
25
Венсан Ле Гофф
ЛЗ
15
Жульен Лапорт
ЦЗ
24
Гедеон Калюлю
ПЗ
8
Инносент Бонке
ЦП
17
Жан-Виктор Макенго
ЦП
11
Тео Ле Бри
АП
22
Эли Жуниор Крупи
АП
8
Bassirou N'Diaye
ЦФ
Ланс
16
Жан-Луис Лека
ВР
20
Дейвер Машадо
ЛЗ
45
Абдукодир Хусанов
ЦЗ
2
Рубен Агилар
ПЗ
99
Салис Абдул Самед
ОП
21
Нил Эль-Айнауи
ЦП
28
Аянда Шишуба
АП
28
Адриен Томассон
АП
11
Элье Ваи
ЦФ
4-2-3-1
38
Мвого
13
Йонгва
3
Тальби
55
Туре
27
Менди
19
Абержель
8
Бакайоко
22
Мвука
21
Понко
21
Февр
22
Дукуре
4-3-1-2
30
Самба
2
Медина
24
Гради
4
Дансо
21
Айдара
17
Диуф
10
Фульини
6
Менди
95
Франковски
7
Сотока
9
Гилявоги
8
Бакайоко
17
Макенго
17
Макенго
8
Бакайоко
22
Мвука
11
Ле Бри
11
Ле Бри
22
Мвука
21
Айдара
20
Машадо
20
Машадо
21
Айдара
6
Менди
99
Самед
99
Самед
6
Менди
9
Гилявоги
28
Шишуба
28
Шишуба
9
Гилявоги
10
Фульини
28
Томассон
28
Томассон
10
Фульини
17
Диуф
11
Ваи
11
Ваи
17
Диуф
Остались в запасе
Лорьян
Ланс
1
Альфред Гомис
ВР
25
Венсан Ле Гофф
ЛЗ
15
Жульен Лапорт
ЦЗ
24
Гедеон Калюлю
ПЗ
8
Инносент Бонке
ЦП
22
Эли Жуниор Крупи
АП
8
Bassirou N'Diaye
ЦФ
16
Жан-Луис Лека
ВР
45
Абдукодир Хусанов
ЦЗ
2
Рубен Агилар
ПЗ
21
Нил Эль-Айнауи
ЦП
Остались в запасе
1
Альфред Гомис
ВР
25
Венсан Ле Гофф
ЛЗ
15
Жульен Лапорт
ЦЗ
24
Гедеон Калюлю
ПЗ
8
Инносент Бонке
ЦП
22
Эли Жуниор Крупи
АП
8
Bassirou N'Diaye
ЦФ
Остались в запасе
16
Жан-Луис Лека
ВР
45
Абдукодир Хусанов
ЦЗ
2
Рубен Агилар
ПЗ
21
Нил Эль-Айнауи
ЦП
Статистика матча Лорьян - Ланс
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Лорьян
Франция. Лига 1, 12 тур
ПСЖ
- : -
28.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
1 : 1
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Гавр
0 : 2
08.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Лорьян
1 : 0
18.10.2026
Монако
Ланс
Франция. Лига 1, 12 тур
Анжер
- : -
28.11.2026
Ланс
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
3 : 1
24.11.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
1 : 1
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига чемпионов, Общий этап
Ланс
1 : 9
04.11.2026
Комо
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Информация о матче
Главный судья:
Бастьен Дешепи
Стадион:
Мустуар
Новости команд
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