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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Гавр - Лорьян
Гавр - Лорьян: обзор матча 03 сентября 2023
Гавр
03.09.2023, воскресенье, 16:00
Франция. Лига 1, 4 тур
3 : 0
Завершен
Лорьян
53'
Д. Кузяев
70'
Н. Алиуи
90+6'
Н. Мбемба
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гавр - Лорьян
ГОЛ! 3:0!
Н. Мбемба
Пас отдал
А. Жужу
90'
+6
Замена
М. Байо
️️️️
Н. Алиуи
87'
Замена
Н. Мбемба
️️️️
Д. Кузяев
87'
Замена
У. Эль-Хаджам
️️️️
Л. Него
87'
72'
Замена
Т. Ле Бри
️️️️
Ж. Понко
72'
Замена
Д. Йонгва
️️️️
В. Ле Гофф
Замена
Р. Ндиайе
️️️️
Я. Кехта
72'
ГОЛ! 2:0!
Н. Алиуи
Пас отдал
А. Жужу
70'
61'
Замена
Т. Айегун
️️️️
С. Дукуре
ГОЛ! 1:0!
Д. Кузяев
Пас отдал
Л. Него
53'
46'
Замена
Д. Силла
️️️️
Ф. Менди
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гавр
16
Артюр Десма
ВР
21
Кристофер Опери
ЛЗ
21
Йоанн Салмье
ЦЗ
12
Аруна Санганте
ЦЗ
4
Готье Льорис
ЦЗ
77
Лоик Него
ПЗ
10
Набиль Алиуи
ЛВ
7
Абдулайе Туре
ОП
8
Яссин Кехта
ЦП
14
Далер Кузяев
ЦП
20
Анди Логбо
ЦФ
Главный тренер
Лука Эльснер
Лорьян
38
Ивон Мвого
ВР
25
Венсан Ле Гофф
ЛЗ
27
Формос Менди
ЦЗ
15
Жульен Лапорт
ЦЗ
3
Монтассар Тальби
ЦЗ
24
Гедеон Калюлю
ПЗ
19
Лоран Абержель
ОП
21
Жюльен Понко
АП
21
Ромен Февр
ПВ
7
Пабло Пажи
ЦФ
22
Сирин Дукуре
ЦФ
Гавр
16
Матье Горжелен
ВР
4
Этьен Юте-Кинкуэ
ЦЗ
2
Уалид Эль-Хаджам
ЦЗ
90
Исса Сумаре
ЛВ
7
Рассул Ндиайе
ЦП
26
Нолан Мбемба
ЦП
11
Эммануэль Сабби
ПВ
18
Мохамед Байо
ЦФ
7
Антуан Жужу
ЦФ
Лорьян
94
Dominique Youfeigane
ВР
13
Дарлин Йонгва
ЛЗ
24
Лорис Муйоколо
ЦЗ
20
Дембо Силла
ПЗ
17
Жан-Виктор Макенго
ЦП
22
Эли Жуниор Крупи
АП
11
Тео Ле Бри
АП
22
Джоэль Мвука
ПВ
15
Тосин Айегун
ЦФ
3-3-2-1-1
16
Десма
21
Салмье
12
Санганте
4
Льорис
21
Опери
7
Туре
77
Него
8
Кехта
14
Кузяев
10
Алиуи
20
Логбо
3-3-2-2
38
Мвого
27
Менди
15
Лапорт
3
Тальби
24
Калюлю
19
Абержель
25
Ле Гофф
21
Февр
21
Понко
22
Дукуре
7
Пажи
77
Него
2
Эль-Хаджам
2
Эль-Хаджам
77
Него
8
Кехта
7
Ндиайе
7
Ндиайе
8
Кехта
14
Кузяев
26
Мбемба
26
Мбемба
14
Кузяев
10
Алиуи
18
Байо
18
Байо
10
Алиуи
25
Ле Гофф
13
Йонгва
13
Йонгва
25
Ле Гофф
27
Менди
20
Силла
20
Силла
27
Менди
21
Понко
11
Ле Бри
11
Ле Бри
21
Понко
22
Дукуре
15
Айегун
15
Айегун
22
Дукуре
Остались в запасе
Гавр
Лорьян
16
Матье Горжелен
ВР
4
Этьен Юте-Кинкуэ
ЦЗ
90
Исса Сумаре
ЛВ
11
Эммануэль Сабби
ПВ
7
Антуан Жужу
ЦФ
Главный тренер
Лука Эльснер
22
Джоэль Мвука
ПВ
94
Dominique Youfeigane
ВР
24
Лорис Муйоколо
ЦЗ
17
Жан-Виктор Макенго
ЦП
22
Эли Жуниор Крупи
АП
Остались в запасе
16
Матье Горжелен
ВР
4
Этьен Юте-Кинкуэ
ЦЗ
90
Исса Сумаре
ЛВ
11
Эммануэль Сабби
ПВ
7
Антуан Жужу
ЦФ
Остались в запасе
22
Джоэль Мвука
ПВ
94
Dominique Youfeigane
ВР
24
Лорис Муйоколо
ЦЗ
17
Жан-Виктор Макенго
ЦП
22
Эли Жуниор Крупи
АП
Главный тренер
Лука Эльснер
Статистика матча Гавр - Лорьян
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Гавр
Франция. Лига 1, 12 тур
Гавр
- : -
28.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 11 тур
Труа
3 : 1
20.11.2026
Гавр
Франция. Лига 1, 10 тур
Гавр
0 : 2
08.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Франция. Лига 1, 7 тур
Гавр
1 : 3
18.10.2026
Осер
Лорьян
Франция. Лига 1, 12 тур
ПСЖ
- : -
28.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
1 : 1
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Гавр
0 : 2
08.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Лорьян
1 : 0
18.10.2026
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