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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лорьян - Марсель
Лорьян - Марсель: обзор матча 10 декабря 2023
Лорьян
10.12.2023, воскресенье, 22:45
Франция. Лига 1, 15 тур
2 : 4
Завершен
Марсель
41'
Р. Февр
52'
Б. Менди
3'
Ч. Мбемба
9'
П. Обамеянг
33'
Л. Балерди
42'
П. Обамеянг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лорьян - Марсель
83'
Замена
Б. Мейте
️️️️
А. Унаи
83'
Замена
М. Мурильо
️️️️
Витинья
80'
Красная карточка
Ж. Клосс
Замена
Д. Йонгва
️️️️
Б. Менди
80'
72'
Замена
И. Сарр
️️️️
П. Обамеянг
72'
Замена
П. Гуйе
️️️️
А. Арит
Желтая карточка
Ф. Менди
71'
Замена
Т. Айегун
️️️️
Ж. Понко
66'
Желтая карточка
И. Бонке
62'
59'
Желтая карточка
С. Жиго
57'
Желтая карточка
Р. Лоди
ГОЛ! 2:4!
Б. Менди
52'
Замена
Ф. Менди
️️️️
В. Ле Гофф
46'
Замена
И. Туре
️️️️
Ж. Лапорт
46'
Желтая карточка
Ж. Лапорт
45'
+2
42'
ГОЛ! 1:4!
П. Обамеянг
Пас отдал
Ж. Верету
ГОЛ! 1:3!
Р. Февр
41'
33'
ГОЛ! 0:3!
Л. Балерди
Пас отдал
Ж. Клосс
21'
Желтая карточка
Л. Балерди
Желтая карточка
Б. Менди
16'
Желтая карточка
В. Ле Гофф
14'
9'
ГОЛ! 0:2!
П. Обамеянг
Пас отдал
Ч. Мбемба
3'
ГОЛ! 0:1!
Ч. Мбемба
Пас отдал
П. Обамеянг
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лорьян
38
Ивон Мвого
ВР
25
Венсан Ле Гофф
ЛЗ
23
Бенжамин Менди
ЛЗ
15
Жульен Лапорт
ЦЗ
3
Монтассар Тальби
ЦЗ
24
Гедеон Калюлю
ПЗ
19
Лоран Абержель
(К)
ОП
8
Инносент Бонке
ЦП
21
Жюльен Понко
АП
21
Ромен Февр
ПВ
9
Бамба Дьенг
ЦФ
Марсель
13
Пау Лопес
ВР
6
Ренан Лоди
ЛЗ
2
Самуэль Жиго
(К)
ЦЗ
26
Леонардо Балерди
ЦЗ
99
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
92
Жонатан Клосс
ПЗ
17
Жордан Верету
ЦП
21
Аззедин Унаи
ЦП
77
Амин Арит
АП
9
Витинья
ЦФ
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Лорьян
1
Альфред Гомис
ВР
13
Дарлин Йонгва
ЛЗ
27
Формос Менди
ЦЗ
55
Исаак Туре
ЦЗ
17
Жан-Виктор Макенго
ЦП
11
Тео Ле Бри
АП
22
Эли Жуниор Крупи
АП
22
Сирин Дукуре
ЦФ
15
Тосин Айегун
ЦФ
Марсель
36
Рубен Бланко
ВР
62
Микаэль Мурильо
ЦЗ
18
Бамо Мейте
ОП
18
Пап Гуйе
ОП
66
Ноам Майока-Тика
ЦП
4
Билял Надир
ЦП
18
Эмран Согло
ЦП
7
Исмаила Сарр
ПВ
77
Франсуа Режис Муг
ПВ
3-3-1-2-1
38
Мвого
25
Ле Гофф
15
Лапорт
3
Тальби
23
Менди
19
Абержель
24
Калюлю
8
Бонке
21
Понко
21
Февр
9
Дьенг
3-2-2-1-2
13
Лопес
2
Жиго
26
Балерди
99
Мбемба
92
Клосс
6
Лоди
17
Верету
21
Унаи
77
Арит
7
Обамеянг
9
Витинья
23
Менди
13
Йонгва
13
Йонгва
23
Менди
25
Ле Гофф
27
Менди
27
Менди
25
Ле Гофф
15
Лапорт
55
Туре
55
Туре
15
Лапорт
21
Понко
15
Айегун
15
Айегун
21
Понко
9
Витинья
62
Мурильо
62
Мурильо
9
Витинья
21
Унаи
18
Мейте
18
Мейте
21
Унаи
77
Арит
18
Гуйе
18
Гуйе
77
Арит
7
Обамеянг
7
Сарр
7
Сарр
7
Обамеянг
Остались в запасе
Лорьян
Марсель
1
Альфред Гомис
ВР
17
Жан-Виктор Макенго
ЦП
11
Тео Ле Бри
АП
22
Эли Жуниор Крупи
АП
22
Сирин Дукуре
ЦФ
36
Рубен Бланко
ВР
66
Ноам Майока-Тика
ЦП
4
Билял Надир
ЦП
18
Эмран Согло
ЦП
77
Франсуа Режис Муг
ПВ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Остались в запасе
1
Альфред Гомис
ВР
17
Жан-Виктор Макенго
ЦП
11
Тео Ле Бри
АП
22
Эли Жуниор Крупи
АП
22
Сирин Дукуре
ЦФ
Остались в запасе
36
Рубен Бланко
ВР
66
Ноам Майока-Тика
ЦП
4
Билял Надир
ЦП
18
Эмран Согло
ЦП
77
Франсуа Режис Муг
ПВ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Статистика матча Лорьян - Марсель
5
1
3
Всего ударов по воротам
6
17
Удары в створ
2
8
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
5
3
Угловые удары
2
5
Нарушения
9
10
Количество передач
196
233
Сейвы
4
1
Точность передач %
79
82
Удары мимо ворот
3
5
Блокированные удары
1
4
Удары из пределов штрафной
6
15
Удары из-за пределов штрафной
0
2
xG (ожидаемые голы)
1.11
2.34
Матчи команд
Лорьян
Франция. Лига 1, 12 тур
ПСЖ
- : -
28.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
1 : 1
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Гавр
0 : 2
08.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Лорьян
1 : 0
18.10.2026
Монако
Марсель
Франция. Лига 1, 12 тур
Осер
- : -
29.11.2026
Марсель
Лига Европы, 5 тур
Марсель
1 : 0
26.11.2026
Левски
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
2 : 3
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Информация о матче
Главный судья:
Эрик Ваттеллье
Стадион:
Мустуар
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