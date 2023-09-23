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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Нант - Лорьян
Нант - Лорьян: обзор матча 23 сентября 2023
Нант
23.09.2023, суббота, 18:00
Франция. Лига 1, 6 тур
5 : 3
Завершен
Лорьян
42'
М. Аблин
46'
Э. Джемерт
55'
М. Мохамед
83'
Ф. Мойе
90+9'
М. Саймон (П)
76'
Р. Февр
85'
Т. Айегун
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Нант - Лорьян
ГОЛ с пенальти! 5:2!
М. Саймон
90'
+9
90'
+7
Желтая карточка
И. Силва
90'
+1
Желтая карточка
Р. Февр
Замена
С. Мутуссами
️️️️
Ф. Мойе
89'
85'
ГОЛ! 4:2!
Т. Айегун
Пас отдал
Р. Февр
ГОЛ! 4:1!
Ф. Мойе
Пас отдал
М. Саймон
83'
Желтая карточка
Р. Дескамп
81'
Замена
Р. Пьерр-Габриэль
️️️️
Ж. Дюверн
80'
Замена
Маркиньос
️️️️
М. Мохамед
80'
76'
ГОЛ! 3:1!
Р. Февр
Пас отдал
С. Дукуре
74'
Замена
Ж. Макенго
️️️️
Ж. Понко
63'
Замена
И. Силва
️️️️
Г. Калюлю
63'
Замена
Б. Менди
️️️️
В. Ле Гофф
Замена
К. Бамба
️️️️
М. Аблин
60'
ГОЛ! 3:0!
М. Мохамед
55'
53'
Желтая карточка
Л. Абержель
ГОЛ! 2:0!
Э. Джемерт
Пас отдал
Ф. Мойе
46'
ГОЛ! 1:0!
М. Аблин
Пас отдал
М. Саймон
42'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нант
40
Реми Дескамп
ВР
26
Кентен Мерлен
ЛЗ
93
Жан-Кевин Дюверн
ЦЗ
5
Эрай Джемерт
ЦЗ
21
Жан-Чарльз Кастеллетто
ЦЗ
27
Мозес Саймон
ЛВ
4
Педро Чиривелья
ОП
8
Дуглас Аугусто
ЦП
91
Флоран Мойе
АП
42
Мостафа Мохамед
ЦФ
11
Маттис Аблин
ЦФ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Лорьян
38
Ивон Мвого
ВР
25
Венсан Ле Гофф
ЛЗ
3
Монтассар Тальби
ЦЗ
15
Жульен Лапорт
ЦЗ
55
Исаак Туре
ЦЗ
24
Гедеон Калюлю
ПЗ
19
Лоран Абержель
ОП
21
Жюльен Понко
АП
22
Эли Жуниор Крупи
АП
21
Ромен Февр
ПВ
15
Тосин Айегун
ЦФ
Нант
40
Альбан Лафон
ВР
3
Джауэн Хаджам
ЛЗ
5
Николас Паллуа
ЦЗ
18
Ронаэль Пьерр-Габриэль
ПЗ
17
Мусса Сиссоко
ЦП
8
Самуэль Мутуссами
ЦП
17
Кадер Бамба
ПВ
11
Маркиньос
ПВ
97
Маркус Коко
ПВ
Лорьян
1
Альфред Гомис
ВР
23
Бенжамин Менди
ЛЗ
13
Дарлин Йонгва
ЛЗ
17
Жан-Виктор Макенго
ЦП
11
Тео Ле Бри
АП
22
Джоэль Мвука
ПВ
22
Сирин Дукуре
ЦФ
2
Игор Силва
ЦФ
7
Пабло Пажи
ЦФ
4-1-1-2-2
40
Дескамп
26
Мерлен
5
Джемерт
21
Кастеллетто
93
Дюверн
4
Чиривелья
8
Аугусто
27
Саймон
91
Мойе
11
Аблин
42
Мохамед
3-3-3-1
38
Мвого
3
Тальби
15
Лапорт
55
Туре
24
Калюлю
19
Абержель
25
Ле Гофф
21
Февр
22
Крупи
21
Понко
15
Айегун
93
Дюверн
18
Пьерр-Габриэль
18
Пьерр-Габриэль
93
Дюверн
91
Мойе
8
Мутуссами
8
Мутуссами
91
Мойе
11
Аблин
17
Бамба
17
Бамба
11
Аблин
42
Мохамед
11
Маркиньос
11
Маркиньос
42
Мохамед
25
Ле Гофф
23
Менди
23
Менди
25
Ле Гофф
21
Понко
17
Макенго
17
Макенго
21
Понко
24
Калюлю
2
Силва
2
Силва
24
Калюлю
Остались в запасе
Нант
Лорьян
40
Альбан Лафон
ВР
3
Джауэн Хаджам
ЛЗ
5
Николас Паллуа
ЦЗ
17
Мусса Сиссоко
ЦП
97
Маркус Коко
ПВ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
22
Джоэль Мвука
ПВ
1
Альфред Гомис
ВР
13
Дарлин Йонгва
ЛЗ
11
Тео Ле Бри
АП
22
Сирин Дукуре
ЦФ
7
Пабло Пажи
ЦФ
Остались в запасе
40
Альбан Лафон
ВР
3
Джауэн Хаджам
ЛЗ
5
Николас Паллуа
ЦЗ
17
Мусса Сиссоко
ЦП
97
Маркус Коко
ПВ
Остались в запасе
22
Джоэль Мвука
ПВ
1
Альфред Гомис
ВР
13
Дарлин Йонгва
ЛЗ
11
Тео Ле Бри
АП
22
Сирин Дукуре
ЦФ
7
Пабло Пажи
ЦФ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Статистика матча Нант - Лорьян
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Нант
Франция. Лига 2, 14 тур
Монпелье
- : -
05.12.2026
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Нант
1 : 0
23.11.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 12 тур
По
0 : 2
07.11.2026
Нант
Франция. Лига 2, 11 тур
Нант
1 : 1
30.10.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Нант
2 : 3
17.10.2026
Дюнкерк
Лорьян
Франция. Лига 1, 12 тур
ПСЖ
- : -
28.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
1 : 1
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Гавр
0 : 2
08.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Лорьян
1 : 0
18.10.2026
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