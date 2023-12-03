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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Тулуза - Лорьян
Тулуза - Лорьян: обзор матча 03 декабря 2023
Тулуза
03.12.2023, воскресенье, 17:00
Франция. Лига 1, 14 тур
1 : 1
Завершен
Лорьян
72'
Т. Даллинга
90+1'
Б. Дьенг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Тулуза - Лорьян
90'
+1
ГОЛ! 1:1!
Б. Дьенг
Пас отдал
Т. Ле Бри
83'
Желтая карточка
Б. Менди
Желтая карточка
В. Сьерро
83'
Замена
К. Кассерес
️️️️
Н. Шмидт
80'
Замена
Я. Беграуи
️️️️
А. Доннум
80'
Замена
М. Диарра
️️️️
Г. Суасо
80'
79'
Замена
В. Ле Гофф
️️️️
Д. Йонгва
ГОЛ! 1:0!
Т. Даллинга
Пас отдал
Г. Суасо
72'
71'
Желтая карточка
Ж. Понко
66'
Замена
Б. Дьенг
️️️️
С. Дукуре
66'
Замена
Б. Менди
️️️️
Ж. Макенго
Замена
Т. Даллинга
️️️️
И. Сиссоко
62'
55'
Замена
Ж. Понко
️️️️
Т. Бакайоко
33'
Желтая карточка
М. Тальби
Замена
В. Каманци
️️️️
М. Деслер
31'
9'
Желтая карточка
Т. Бакайоко
Желтая карточка
А. Доннум
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тулуза
16
Гийом Ресте
ВР
17
Габриэль Суасо
ЛЗ
2
Логан Кошта
ЦЗ
2
Расмус Николайсен
ЦЗ
3
Миккел Деслер
ПЗ
22
Ибрахим Сиссоко
ЛВ
31
Никлас Шмидт
ЦП
6
Стейн Спирингс
ЦП
4
Венсан Сьерро
(К)
ЦП
15
Арон Доннум
ПВ
9
Франк Магри
ЦФ
Главный тренер
Карлес Мартинес
Лорьян
38
Ивон Мвого
ВР
13
Дарлин Йонгва
ЛЗ
15
Жульен Лапорт
ЦЗ
3
Монтассар Тальби
ЦЗ
24
Гедеон Калюлю
ПЗ
19
Лоран Абержель
(К)
ОП
8
Тьему Бакайоко
ОП
17
Жан-Виктор Макенго
ЦП
22
Эли Жуниор Крупи
АП
21
Ромен Февр
ПВ
22
Сирин Дукуре
ЦФ
Тулуза
16
Алекс Домингес
ВР
24
Мусса Диарра
ЛЗ
13
Кристиан Мависса Элеби
ЦЗ
12
Варрен Каманци
ПЗ
23
Кристиан Кассерес
ЦП
10
Денис Генро
АП
10
Сесар Гелаберт
АП
14
Янис Беграуи
ЦФ
27
Тейс Даллинга
ЦФ
Лорьян
1
Альфред Гомис
ВР
23
Бенжамин Менди
ЛЗ
25
Венсан Ле Гофф
ЛЗ
27
Формос Менди
ЦЗ
8
Инносент Бонке
ЦП
11
Тео Ле Бри
АП
21
Жюльен Понко
АП
9
Бамба Дьенг
ЦФ
9
Адриан Грбич
ЦФ
4-3-2-1
16
Ресте
17
Суасо
2
Кошта
2
Николайсен
3
Деслер
31
Шмидт
6
Спирингс
4
Сьерро
22
Сиссоко
15
Доннум
9
Магри
4-2-1-2-1
38
Мвого
24
Калюлю
15
Лапорт
3
Тальби
13
Йонгва
19
Абержель
8
Бакайоко
17
Макенго
21
Февр
22
Крупи
22
Дукуре
17
Суасо
24
Диарра
24
Диарра
17
Суасо
3
Деслер
12
Каманци
12
Каманци
3
Деслер
31
Шмидт
23
Кассерес
23
Кассерес
31
Шмидт
15
Доннум
14
Беграуи
14
Беграуи
15
Доннум
22
Сиссоко
27
Даллинга
27
Даллинга
22
Сиссоко
17
Макенго
23
Менди
23
Менди
17
Макенго
13
Йонгва
25
Ле Гофф
25
Ле Гофф
13
Йонгва
8
Бакайоко
21
Понко
21
Понко
8
Бакайоко
22
Дукуре
9
Дьенг
9
Дьенг
22
Дукуре
Остались в запасе
Тулуза
Лорьян
16
Алекс Домингес
ВР
13
Кристиан Мависса Элеби
ЦЗ
10
Денис Генро
АП
10
Сесар Гелаберт
АП
Главный тренер
Карлес Мартинес
1
Альфред Гомис
ВР
27
Формос Менди
ЦЗ
8
Инносент Бонке
ЦП
11
Тео Ле Бри
АП
9
Адриан Грбич
ЦФ
Остались в запасе
16
Алекс Домингес
ВР
13
Кристиан Мависса Элеби
ЦЗ
10
Денис Генро
АП
10
Сесар Гелаберт
АП
Остались в запасе
1
Альфред Гомис
ВР
27
Формос Менди
ЦЗ
8
Инносент Бонке
ЦП
11
Тео Ле Бри
АП
9
Адриан Грбич
ЦФ
Главный тренер
Карлес Мартинес
Статистика матча Тулуза - Лорьян
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Тулуза
Франция. Лига 1, 12 тур
Тулуза
- : -
29.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
1 : 1
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Ле-Ман
0 : 3
16.10.2026
Тулуза
Лорьян
Франция. Лига 1, 12 тур
ПСЖ
- : -
28.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
1 : 1
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Гавр
0 : 2
08.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Лорьян
1 : 0
18.10.2026
Монако
Информация о матче
Главный судья:
Томас Леонар
Стадион:
Муниципал
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