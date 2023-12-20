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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Брест - Лорьян
Брест - Лорьян: обзор матча 20 декабря 2023
Брест
20.12.2023, среда, 23:00
Франция. Лига 1, 17 тур
4 : 0
Завершен
Лорьян
22'
К. Думбия
25'
К. Думбия
29'
К. Думбия
45+2'
К. Думбия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Брест - Лорьян
Желтая карточка
Л. Брассье
87'
86'
Желтая карточка
И. Силва
Замена
Б. Браими
️️️️
Ж. ле Дуарон
79'
Замена
М. Лаж
️️️️
Ж. Мартен
79'
Замена
С. Мунье
️️️️
М. Сатриано
74'
Замена
У. Маньетти
️️️️
П. Лис-Мелу
73'
73'
Замена
Т. Ле Бри
️️️️
Т. Айегун
73'
Замена
Д. Йонгва
️️️️
Б. Менди
Замена
М. Камара
️️️️
К. Думбия
66'
ГОЛ! 4:0!
К. Думбия
Пас отдал
Р. дель Кастильо
45'
+2
38'
Замена
Ж. Лапорт
️️️️
И. Бонке
ГОЛ! 3:0!
К. Думбия
Пас отдал
Б. Шардонне
29'
ГОЛ! 2:0!
К. Думбия
Пас отдал
М. Сатриано
25'
ГОЛ! 1:0!
К. Думбия
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брест
40
Марко Бизот
ВР
3
Лилиан Брассье
ЛЗ
2
Брэдли Локо
ЛЗ
5
Брендан Шардонне
(К)
ЦЗ
70
Кенни Лала
ПЗ
33
Пьер Лис-Мелу
ЦП
8
Жонас Мартен
ЦП
11
Камори Думбия
АП
20
Ромен дель Кастильо
ПВ
10
Мартин Сатриано
ЦФ
9
Жереми ле Дуарон
ЦФ
Главный тренер
Эрик Руа
Лорьян
38
Ивон Мвого
ВР
23
Бенжамин Менди
ЛЗ
3
Монтассар Тальби
ЦЗ
55
Исаак Туре
ЦЗ
19
Лоран Абержель
(К)
ОП
8
Инносент Бонке
ЦП
21
Жюльен Понко
АП
21
Ромен Февр
ПВ
9
Бамба Дьенг
ЦФ
2
Игор Силва
ЦФ
15
Тосин Айегун
ЦФ
Брест
37
Грегуар Кудер
ВР
26
Жульен Ле Кардинал
ПЗ
7
Билал Браими
ЛВ
8
Уго Маньетти
ЦП
45
Махди Камара
ЦП
9
Аксель Камблан
АП
10
Адриен Лебе
АП
28
Матиас Лаж
ПВ
9
Стив Мунье
ЦФ
Лорьян
1
Альфред Гомис
ВР
25
Венсан Ле Гофф
ЛЗ
13
Дарлин Йонгва
ЛЗ
27
Формос Менди
ЦЗ
15
Жульен Лапорт
ЦЗ
17
Жан-Виктор Макенго
ЦП
22
Эли Жуниор Крупи
АП
11
Тео Ле Бри
АП
22
Сирин Дукуре
ЦФ
4-2-2-2
40
Бизот
2
Локо
3
Брассье
5
Шардонне
70
Лала
33
Лис-Мелу
8
Мартен
11
Думбия
20
дель Кастильо
9
ле Дуарон
10
Сатриано
3-1-1-2-3
38
Мвого
3
Тальби
55
Туре
23
Менди
19
Абержель
8
Бонке
21
Февр
21
Понко
15
Айегун
2
Силва
9
Дьенг
33
Лис-Мелу
8
Маньетти
8
Маньетти
33
Лис-Мелу
11
Думбия
45
Камара
45
Камара
11
Думбия
9
ле Дуарон
7
Браими
7
Браими
9
ле Дуарон
8
Мартен
28
Лаж
28
Лаж
8
Мартен
10
Сатриано
9
Мунье
9
Мунье
10
Сатриано
23
Менди
13
Йонгва
13
Йонгва
23
Менди
8
Бонке
15
Лапорт
15
Лапорт
8
Бонке
15
Айегун
11
Ле Бри
11
Ле Бри
15
Айегун
Остались в запасе
Брест
Лорьян
37
Грегуар Кудер
ВР
26
Жульен Ле Кардинал
ПЗ
9
Аксель Камблан
АП
10
Адриен Лебе
АП
Главный тренер
Эрик Руа
1
Альфред Гомис
ВР
25
Венсан Ле Гофф
ЛЗ
27
Формос Менди
ЦЗ
17
Жан-Виктор Макенго
ЦП
22
Эли Жуниор Крупи
АП
22
Сирин Дукуре
ЦФ
Остались в запасе
37
Грегуар Кудер
ВР
26
Жульен Ле Кардинал
ПЗ
9
Аксель Камблан
АП
10
Адриен Лебе
АП
Остались в запасе
1
Альфред Гомис
ВР
25
Венсан Ле Гофф
ЛЗ
27
Формос Менди
ЦЗ
17
Жан-Виктор Макенго
ЦП
22
Эли Жуниор Крупи
АП
22
Сирин Дукуре
ЦФ
Главный тренер
Эрик Руа
Статистика матча Брест - Лорьян
1
1
Всего ударов по воротам
12
7
Удары в створ
7
3
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
1
0
Нарушения
8
17
Офсайды
1
4
Количество передач
614
418
Сейвы
3
3
Точность передач %
83
81
Удары мимо ворот
3
3
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
7
3
Удары из-за пределов штрафной
5
4
xG (ожидаемые голы)
1.89
0.39
Матчи команд
Брест
Франция. Лига 1, 12 тур
Брест
- : -
27.11.2026
Париж
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
0 : 1
21.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лилль
1 : 1
17.10.2026
Брест
Лорьян
Франция. Лига 1, 12 тур
ПСЖ
- : -
28.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
1 : 1
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Гавр
0 : 2
08.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Лорьян
1 : 0
18.10.2026
Монако
Информация о матче
Главный судья:
Матье Вернис
Стадион:
Франсис-Ле Бле
Новости команд
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