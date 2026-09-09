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Шотландия. Премьер-лига
Команды
Сент-Джонстон
Морган Бойес
Статистика
€ 200 тыс
Морган Бойес - статистика
Сент-Джонстон
22 апреля 2001 (25)
#4 | Защитник
179 см
Уэльс
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Шотландия. Премьер-лига, 3 тур
Сент-Джонстон
0 : 1
09.09.2026
Селтик
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 6 тур
Сент-Джонстон
2 : 1
06.09.2026
Хиберниан
Был в запасе
Статистика по турнирам
Шотландия. Премьер-лига 2022/2023
Команда
И
Г
П
Ж
К
Ливингстон
21
1
0
3
1
Матчи игрока в этом турнире
Шотландия. Премьер-лига, 3 тур
Ливингстон
2 : 1
20.05.2023
Данди Юнайтед
1' - 58'
Шотландия. Премьер-лига, 2 тур
Килмарнок
2 : 0
13.05.2023
Ливингстон
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 1 тур
Росс Каунти
2 : 0
06.05.2023
Ливингстон
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 33 тур
Данди Юнайтед
2 : 0
22.04.2023
Ливингстон
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 31 тур
Мазервелл
3 : 0
08.04.2023
Ливингстон
46' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 30 тур
Сент-Миррен
3 : 0
01.04.2023
Ливингстон
1' - 80'
Шотландия. Премьер-лига, 29 тур
Ливингстон
2 : 1
18.03.2023
Росс Каунти
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 17 тур
Ливингстон
1 : 1
08.03.2023
Данди Юнайтед
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 28 тур
Ливингстон
1 : 4
04.03.2023
Хиберниан
1' - 90'
73'
Шотландия. Премьер-лига, 27 тур
Абердин
1 : 0
25.02.2023
Ливингстон
46' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 26 тур
Ливингстон
0 : 3
18.02.2023
Рейнджерс
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 25 тур
Ливингстон
3 : 1
04.02.2023
Килмарнок
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 24 тур
Селтик
3 : 0
01.02.2023
Ливингстон
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 23 тур
Ливингстон
0 : 0
29.01.2023
Хартс
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 22 тур
Сент-Джонстон
2 : 4
14.01.2023
Ливингстон
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 21 тур
Росс Каунти
0 : 2
07.01.2023
Ливингстон
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 20 тур
Ливингстон
1 : 1
02.01.2023
Мазервелл
1' - 90'
39'
Шотландия. Премьер-лига, 19 тур
Ливингстон
1 : 1
28.12.2022
Сент-Миррен
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 18 тур
Хиберниан
4 : 0
24.12.2022
Ливингстон
65' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 7 тур
Селтик
2 : 1
21.12.2022
Ливингстон
46' - 90'
77'
Шотландия. Премьер-лига, 16 тур
Хартс
1 : 1
12.11.2022
Ливингстон
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Ливингстон
2 : 1
08.11.2022
Абердин
85' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Рейнджерс
1 : 1
22.10.2022
Ливингстон
73' - 76'
76'
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Ливингстон
1 : 0
15.10.2022
Сент-Джонстон
84' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Ливингстон
0 : 1
08.10.2022
Росс Каунти
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
Сент-Миррен
2 : 1
01.10.2022
Ливингстон
Был в запасе
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