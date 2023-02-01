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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Селтик - Ливингстон
Селтик - Ливингстон: обзор матча 01 февраля 2023
Селтик
01.02.2023, среда, 22:45
Шотландия. Премьер-лига, 24 тур
3 : 0
Завершен
Ливингстон
29'
Г. Тэйлор
33'
Д. Маэда
45+2'
К. Фурухаси
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Селтик - Ливингстон
Замена
Т. Ивата
️️️️
К. МакГрегор
85'
Желтая карточка
Д. Маэда
81'
81'
Замена
S. Elder
️️️️
A. Shinnie
Замена
Х. О
️️️️
К. Фурухаси
75'
Замена
Д. Тернбулл
️️️️
Р. Хатате
75'
Замена
А. Муй
️️️️
М. О'Райли
63'
Замена
Л. Абада
️️️️
Жота
63'
57'
Замена
К. Монтано
️️️️
Н. Девлин
51'
Желтая карточка
Н. Девлин
ГОЛ! 3:0!
К. Фурухаси
Пас отдал
М. О'Райли
45'
+2
ГОЛ! 2:0!
Д. Маэда
33'
ГОЛ! 1:0!
Г. Тэйлор
Пас отдал
Р. Хатате
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Селтик
1
Джо Харт
ВР
32
Грег Тэйлор
ЛЗ
20
Кэмерон Картер-Викерс
ЦЗ
15
Карл Старфельт
ЦЗ
2
Алистер Джонстон
ПЗ
7
Киого Фурухаси
ЛВ
7
Жота
ЛВ
33
Мэтт О'Райли
ЦП
42
Каллум МакГрегор
ЦП
5
Рео Хатате
ЦП
38
Дайзен Маэда
ЦФ
Главный тренер
Анге Постекоглу
Ливингстон
30
Шамал Джордж
ВР
29
Джеймс Пенрис
ЛЗ
67
Айо Обилейе
ЦЗ
4
Морган Бойес
ЦЗ
5
Джек Фицуотер
ЦЗ
2
Ники Девлин
ПЗ
8
Джейсон Холт
ЦП
40
Стефан Омеонга
ЦП
22
Andrew Shinnie
ЦП
8
Скотт Питтман
АП
19
Брюс Андерсон
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мартиндейл
Селтик
19
Скотт Бэйн
ВР
4
Юки Кобаяси
ЦЗ
29
Сеад Хакшабанович
ЛВ
24
Томоки Ивата
ЦП
14
Дэвид Тернбулл
ЦП
13
Аарон Муй
ЦП
49
Джеймс Форрест
ПВ
11
Лиел Абада
ПВ
9
Хен-Гю О
ЦФ
Ливингстон
14
Jack Hamilton
ВР
3
Джексон Лонгридж
ЛЗ
16
Шон Келли
ЛЗ
3
Luiyi de Lucas
ЦЗ
26
Кристиан Монтано
ЛВ
10
Стефен Келли
ЦП
7
Jon Nouble
ЦФ
16
Steven Elder
ЦФ
28
Kurtis Guthrie
ЦФ
4-3-2-1
1
Харт
32
Тэйлор
20
Картер-Викерс
15
Старфельт
2
Джонстон
33
О'Райли
42
МакГрегор
5
Хатате
7
Жота
7
Фурухаси
38
Маэда
3-2-3-1-1
30
Джордж
67
Обилейе
4
Бойес
5
Фицуотер
2
Девлин
29
Пенрис
8
Холт
40
Омеонга
22
8
Питтман
19
Андерсон
42
МакГрегор
24
Ивата
24
Ивата
42
МакГрегор
5
Хатате
14
Тернбулл
14
Тернбулл
5
Хатате
33
О'Райли
13
Муй
13
Муй
33
О'Райли
7
Жота
11
Абада
11
Абада
7
Жота
7
Фурухаси
9
О
9
О
7
Фурухаси
2
Девлин
26
Монтано
26
Монтано
2
Девлин
22
16
16
22
Остались в запасе
Селтик
Ливингстон
49
Джеймс Форрест
ПВ
29
Сеад Хакшабанович
ЛВ
19
Скотт Бэйн
ВР
4
Юки Кобаяси
ЦЗ
Главный тренер
Анге Постекоглу
14
Jack Hamilton
ВР
3
Джексон Лонгридж
ЛЗ
16
Шон Келли
ЛЗ
3
Luiyi de Lucas
ЦЗ
10
Стефен Келли
ЦП
7
Jon Nouble
ЦФ
28
Kurtis Guthrie
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мартиндейл
Остались в запасе
49
Джеймс Форрест
ПВ
29
Сеад Хакшабанович
ЛВ
19
Скотт Бэйн
ВР
4
Юки Кобаяси
ЦЗ
Остались в запасе
14
Jack Hamilton
ВР
3
Джексон Лонгридж
ЛЗ
16
Шон Келли
ЛЗ
3
Luiyi de Lucas
ЦЗ
10
Стефен Келли
ЦП
7
Jon Nouble
ЦФ
28
Kurtis Guthrie
ЦФ
Главный тренер
Анге Постекоглу
Главный тренер
Дэвид Мартиндейл
Статистика матча Селтик - Ливингстон
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Селтик
Лига Европы, 5 тур
Торренсе
- : -
26.11.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Селтик
4 : 1
21.11.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Селтик
1 : 0
08.11.2026
Килмарнок
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Фалкирк
2 : 0
01.11.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Селтик
2 : 2
28.10.2026
Данди Юнайтед
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 17 тур
Ливингстон
- : -
04.12.2026
Рэйт Роверс
Шотландия. Чемпионшип, 16 тур
Куинз Парк
1 : 4
21.11.2026
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 15 тур
Ливингстон
2 : 0
14.11.2026
Гринок Мортон
Шотландия. Чемпионшип, 14 тур
Инвернесс
1 : 1
07.11.2026
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 13 тур
Стенхаусмюир
0 : 3
30.10.2026
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 12 тур
Ливингстон
1 : 0
24.10.2026
Арброт
Информация о матче
Стадион:
Селтик Парк
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