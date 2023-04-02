Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Росс Каллахан - статистика

Завершил карьеру
4 сентября 1993 (33), Эдинбург
#18 | Полузащитник
178 см
Шотландия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Росс Каунти
20
1
1
5
1
Матчи игрока в этом турнире
Шотландия. Премьер-лига, 30 тур
Росс Каунти
0 : 2
02.04.2023
Селтик
84' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 29 тур
Ливингстон
2 : 1
18.03.2023
Росс Каунти
59' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 28 тур
Росс Каунти
0 : 2
04.03.2023
Мазервелл
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 27 тур
Росс Каунти
4 : 0
25.02.2023
Данди Юнайтед
Был в запасе
86'
Шотландия. Премьер-лига, 26 тур
Сент-Миррен
1 : 0
18.02.2023
Росс Каунти
46' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 25 тур
Рейнджерс
2 : 1
04.02.2023
Росс Каунти
66' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 24 тур
Росс Каунти
1 : 1
31.01.2023
Хиберниан
1' - 78'
Шотландия. Премьер-лига, 23 тур
Росс Каунти
3 : 0
28.01.2023
Килмарнок
1' - 76'
48'
38'
Шотландия. Премьер-лига, 21 тур
Росс Каунти
0 : 2
07.01.2023
Ливингстон
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 20 тур
Абердин
0 : 0
02.01.2023
Росс Каунти
1' - 83'
Шотландия. Премьер-лига, 19 тур
Данди Юнайтед
3 : 0
28.12.2022
Росс Каунти
1' - 86'
Шотландия. Премьер-лига, 18 тур
Росс Каунти
0 : 1
23.12.2022
Рейнджерс
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Килмарнок
1 : 0
22.10.2022
Росс Каунти
1' - 8'
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Росс Каунти
1 : 1
15.10.2022
Данди Юнайтед
1' - 90'
39'
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Ливингстон
0 : 1
08.10.2022
Росс Каунти
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 7 тур
Росс Каунти
0 : 5
04.10.2022
Мазервелл
1' - 58'
25'
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
Росс Каунти
0 : 2
01.10.2022
Хиберниан
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 8 тур
Сент-Джонстон
0 : 0
17.09.2022
Росс Каунти
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 6 тур
Росс Каунти
1 : 1
03.09.2022
Абердин
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 4 тур
Росс Каунти
1 : 0
20.08.2022
Килмарнок
1' - 81'
38'
81'
Шотландия. Премьер-лига, 3 тур
Сент-Миррен
1 : 0
13.08.2022
Росс Каунти
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 2 тур
Росс Каунти
1 : 3
06.08.2022
Селтик
1' - 90'
12'
Шотландия. Премьер-лига, 1 тур
Хартс
2 : 1
30.07.2022
Росс Каунти
1' - 90'
Главные новости
Реакция Быстрова на завершение карьеры Дзюбы
18:30
Бубнов назвал трeх футболистов сборной России, отвечающих за качество игры
18:21
Дивеев назвал самого противного нападающего, против которого играл
17:09
1
Раскрыт новый тренер «Родины»
16:48
7
Заявление FA по ситуации с «Манчестер Сити»
16:31
1
Выявлен легионер, который питался в России только сгущенкой
15:58
Раскрыт российский тренер, у которого в кармане всегда был пистолет
15:42
6
Миллионы людей отписались от сборной Португалии после истерики Роналду
15:24
2
Орлов прокомментировал пренебрежительные слова Кругового про «Зенит»
14:54
6
Сафонов обозначил сумму, за которую готов рекламировать букмекеров
14:40
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+