Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Жоао Карлос - статистика

Завершил карьеру
1 марта 1995 (31)
#20 | Нападающий
187 см
Бразилия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Эшторил
20
2
0
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Португалия. Примейра, 34 тур
Морейренcе
2 : 1
18.05.2024
Эшторил
46' - 90'
49'
Португалия. Примейра, 33 тур
Эшторил
0 : 1
11.05.2024
Спортинг
85' - 90'
Португалия. Примейра, 32 тур
Фаренсе
3 : 2
05.05.2024
Эшторил
82' - 90'
Португалия. Примейра, 31 тур
Эшторил
1 : 0
28.04.2024
Фамаликан
Был в запасе
Португалия. Примейра, 30 тур
Шавиш
2 : 2
21.04.2024
Эшторил
87' - 90'
Португалия. Примейра, 29 тур
Эшторил
0 : 1
13.04.2024
Брага
84' - 90'
Португалия. Примейра, 28 тур
Каза Пиа
0 : 0
08.04.2024
Эшторил
Был в запасе
Португалия. Примейра, 27 тур
Эшторил
1 : 0
30.03.2024
Порту
79' - 90'
Португалия. Примейра, 26 тур
Эшторил
1 : 0
15.03.2024
Портимоненси
Был в запасе
Португалия. Примейра, 25 тур
Бенфика
3 : 1
10.03.2024
Эшторил
Был в запасе
Португалия. Примейра, 24 тур
Эшторил
1 : 3
02.03.2024
Витория Гимараеш
83' - 90'
Португалия. Примейра, 23 тур
Визела
3 : 3
25.02.2024
Эшторил
1' - 81'
Португалия. Примейра, 22 тур
Эшторил
1 : 3
18.02.2024
Жил Висенте
72' - 90'
Португалия. Примейра, 21 тур
Боавишта
2 : 1
10.02.2024
Эшторил
80' - 90'
86'
Португалия. Примейра, 20 тур
Эшторил
1 : 0
04.02.2024
Эштрела
67' - 90'
Португалия. Примейра, 19 тур
Риу Аве
1 : 1
31.01.2024
Эшторил
74' - 90'
Португалия. Примейра, 18 тур
Эшторил
1 : 2
20.01.2024
Арука
85' - 90'
90'
Португалия. Примейра, 17 тур
Эшторил
1 : 3
13.01.2024
Морейренcе
76' - 90'
90'
Португалия. Примейра, 16 тур
Спортинг
5 : 1
05.01.2024
Эшторил
Был в запасе
Португалия. Примейра, 15 тур
Эшторил
4 : 0
30.12.2023
Фаренсе
Был в запасе
Португалия. Примейра, 14 тур
Фамаликан
1 : 1
17.12.2023
Эшторил
Был в запасе
Португалия. Примейра, 13 тур
Эшторил
5 : 0
10.12.2023
Шавиш
Был в запасе
Португалия. Примейра, 12 тур
Брага
3 : 1
03.12.2023
Эшторил
86' - 90'
Португалия. Примейра, 11 тур
Эшторил
4 : 0
10.11.2023
Каза Пиа
Был в запасе
Португалия. Примейра, 10 тур
Порту
0 : 1
03.11.2023
Эшторил
84' - 90'
Португалия. Примейра, 9 тур
Портимоненси
1 : 0
28.10.2023
Эшторил
82' - 90'
Португалия. Примейра, 8 тур
Эшторил
0 : 1
07.10.2023
Бенфика
Был в запасе
Португалия. Примейра, 7 тур
Витория Гимараеш
3 : 2
01.10.2023
Эшторил
59' - 90'
87'
Португалия. Примейра, 6 тур
Эшторил
2 : 2
23.09.2023
Визела
Был в запасе
Португалия. Примейра, 5 тур
Жил Висенте
5 : 3
17.09.2023
Эшторил
90' - 90'
Португалия. Примейра, 4 тур
Эшторил
1 : 2
03.09.2023
Боавишта
90' - 90'
Португалия. Примейра, 3 тур
Эштрела
2 : 1
25.08.2023
Эшторил
Был в запасе
Португалия. Примейра, 2 тур
Эшторил
2 : 0
20.08.2023
Риу Аве
Был в запасе
Португалия. Примейра, 1 тур
Арука
4 : 3
13.08.2023
Эшторил
Был в запасе
Главные новости
Раскрыт новый тренер «Родины»
16:48
3
Заявление FA по ситуации с «Манчестер Сити»
16:31
1
Выявлен легионер, который питался в России только сгущенкой
15:58
Раскрыт российский тренер, у которого в кармане всегда был пистолет
15:42
6
Миллионы людей отписались от сборной Португалии после истерики Роналду
15:24
2
Орлов прокомментировал пренебрежительные слова Кругового про «Зенит»
14:54
6
Сафонов обозначил сумму, за которую готов рекламировать букмекеров
14:40
1
Видаль обвинил сборную Португалии в полном неуважении к Роналду
13:54
4
Реакция Семина на решение Дзюбы завершить карьеру
13:44
5
Широков объяснил, что не так с «Краснодаром»
13:23
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+