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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Эшторил - Риу Аве
Эшторил - Риу Аве: обзор матча 20 августа 2023
Эшторил
20.08.2023, воскресенье, 17:30
Португалия. Примейра, 2 тур
2 : 0
Завершен
Риу Аве
55'
Э. Мангала
90+8'
А. Маркес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Эшторил - Риу Аве
ГОЛ! 2:0!
А. Маркес
Пас отдал
Ж. Маркеш
90'
+8
90'
+5
Желтая карточка
Э. Боатенг
Желтая карточка
А. Маркес
87'
Замена
М. Ндиайе
️️️️
Р. Гитан
82'
Желтая карточка
Д. Холсгров
77'
77'
Замена
Ж. Грака
️️️️
А. Удрхири
Желтая карточка
Т. Араужо
75'
73'
Замена
Савио
️️️️
Р. Панталон
Замена
А. Маркес
️️️️
Кассиано
65'
59'
Замена
Э. Боатенг
️️️️
Эрнани
59'
Замена
А. Перейра
️️️️
L. Ruiz
59'
Замена
Z. Manuel
️️️️
J.
ГОЛ! 1:0!
Э. Мангала
55'
Замена
Э. Кабако
️️️️
Б. Виталь
46'
Замена
Р. Гомеш
️️️️
Э. Тавареш
39'
Замена
A. Soares
️️️️
И. Павлич
38'
21'
Желтая карточка
Р. Панталон
Желтая карточка
Б. Виталь
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эшторил
99
Даниэль Фигейра
ВР
4
Volnei Feltes
ЦЗ
5
Бернарду Виталь
ЦЗ
5
Эльяким Мангала
ЦЗ
10
Джордан Холсгров
ЦП
14
Иван Павлич
ЦП
33
Жоау Маркеш
АП
99
Рафик Гитан
АП
19
Эриберту Тавареш
ЦФ
20
Тиагу Араужо
ЦФ
90
Кассиано
ЦФ
Главный тренер
Фабиано Соареш Пессоа
Риу Аве
23
Жозуэ
ЦЗ
42
Ренато Панталон
ЦЗ
33
Адерлан Сантос
ЦЗ
20
Коштинья
ПЗ
6
Амин Удрхири
ОП
10
Joca
ЦП
6
Гуга
АП
11
L. Ruiz
ЦФ
15
Magrão
ЦФ
11
Fábio Ronaldo
ЦФ
27
Эрнани
ЦФ
Главный тренер
Жозе Гомеш
Эшторил
31
Марсело Карне
ВР
23
Эрик Кабако
ЦЗ
36
Рауль Парра
ПЗ
19
Мор Ндиайе
ОП
6
Alex Soares
ЦП
21
Родригу Гомеш
ЦП
88
Коба Куандреди
ЦП
9
Алехандро Маркес
ЦФ
20
Жоао Карлос
ЦФ
Риу Аве
40
Lucas Flores
ВР
16
Савио
ЛЗ
3
Патрик Вильям
ЦЗ
13
Julien Lomboto
ЦЗ
21
Жоау Грака
ЦП
95
Андре Перейра
ЦФ
17
Ukra
ЦФ
9
Эммануэль Боатенг
ЦФ
70
ZÃ© Manuel
ЦФ
3-2-2-3
99
Фигейра
4
5
Виталь
5
Мангала
10
Холсгров
14
Павлич
99
Гитан
33
Маркеш
90
Кассиано
20
Араужо
19
Тавареш
4-1-1-1-4
20
Коштинья
42
Панталон
33
Сантос
23
Жозуэ
6
Удрхири
10
6
Гуга
27
Эрнани
11
15
11
5
Виталь
23
Кабако
23
Кабако
5
Виталь
99
Гитан
19
Ндиайе
19
Ндиайе
99
Гитан
14
Павлич
6
6
14
Павлич
19
Тавареш
21
Гомеш
21
Гомеш
19
Тавареш
90
Кассиано
9
Маркес
9
Маркес
90
Кассиано
42
Панталон
16
Савио
16
Савио
42
Панталон
6
Удрхири
21
Грака
21
Грака
6
Удрхири
11
95
Перейра
95
Перейра
11
27
Эрнани
9
Боатенг
9
Боатенг
27
Эрнани
10
70
70
10
Остались в запасе
Эшторил
Риу Аве
31
Марсело Карне
ВР
36
Рауль Парра
ПЗ
88
Коба Куандреди
ЦП
20
Жоао Карлос
ЦФ
Главный тренер
Фабиано Соареш Пессоа
40
Lucas Flores
ВР
3
Патрик Вильям
ЦЗ
13
Julien Lomboto
ЦЗ
17
Ukra
ЦФ
Главный тренер
Жозе Гомеш
Остались в запасе
31
Марсело Карне
ВР
36
Рауль Парра
ПЗ
88
Коба Куандреди
ЦП
20
Жоао Карлос
ЦФ
Остались в запасе
40
Lucas Flores
ВР
3
Патрик Вильям
ЦЗ
13
Julien Lomboto
ЦЗ
17
Ukra
ЦФ
Главный тренер
Фабиано Соареш Пессоа
Главный тренер
Жозе Гомеш
Статистика матча Эшторил - Риу Аве
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Эшторил
Португалия. Примейра, 12 тур
Жил Висенте
- : -
29.11.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 10 тур
Порту
4 : 0
31.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 9 тур
Эшторил
1 : 3
25.10.2026
Морейренcе
Португалия. Примейра, 8 тур
Академика де Визеу
0 : 0
10.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 7 тур
Эшторил
1 : 2
20.09.2026
Каза Пиа
Португалия. Примейра, 6 тур
Брага
1 : 0
14.09.2026
Эшторил
Риу Аве
Португалия. Примейра, 12 тур
Арука
- : -
28.11.2026
Риу Аве
Португалия. Примейра, 11 тур
Риу Аве
0 : 1
08.11.2026
Брага
Португалия. Примейра, 10 тур
Академика де Визеу
2 : 1
01.11.2026
Риу Аве
Португалия. Примейра, 9 тур
Риу Аве
0 : 4
25.10.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 8 тур
Риу Аве
3 : 2
11.10.2026
Насьональ
Португалия. Примейра, 7 тур
Алверка
1 : 0
19.09.2026
Риу Аве
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