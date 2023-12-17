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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Фамаликан - Эшторил
Фамаликан - Эшторил: обзор матча 17 декабря 2023
Фамаликан
17.12.2023, воскресенье, 21:00
Португалия. Примейра, 14 тур
1 : 1
Завершен
Эшторил
14'
Й. Кадис
5'
Кассиано
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фамаликан - Эшторил
90'
+2
Замена
В. Пина
️️️️
Р. Гомеш
88'
Желтая карточка
Т. Араужо
Желтая карточка
Пабло
85'
80'
Замена
Э. Тавареш
️️️️
Ж. Маркеш
Замена
Отавио
️️️️
Э. Михай
77'
Желтая карточка
Э. Михай
68'
Замена
Пабло
️️️️
Шикинью
67'
Замена
М. Агиррегабирия
️️️️
Натан
67'
Замена
А. Добре
️️️️
T. Fonseca
64'
60'
Замена
Э. Мангала
️️️️
Р. Парра
60'
Замена
А. Маркес
️️️️
Кассиано
ГОЛ! 1:1!
Й. Кадис
Пас отдал
Г. Са
14'
5'
ГОЛ! 0:1!
Кассиано
Пас отдал
Р. Гитан
Желтая карточка
Ф. Моура
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фамаликан
1
Луис Жуниор
ВР
74
Франсишку Моура
ЛЗ
4
Энеа Михай
ЦЗ
24
Юстин де Хас
ЦЗ
23
Натан
ПЗ
10
Шикинью
ЛВ
22
Мирко Топич
ЦП
28
Зеду Юссуф
ЦП
8
Густаво Са
(К)
АП
95
Théo Fonseca
ЦФ
29
Йхондер Кадис
ЦФ
Главный тренер
Жоау Педру Соуза
Эшторил
31
Марсело Карне
ВР
5
Бернарду Виталь
ЦЗ
23
Педру Альвару
ЦЗ
36
Рауль Парра
ПЗ
88
Коба Куандреди
ЦП
21
Родригу Гомеш
ЦП
33
Жоау Маркеш
АП
99
Рафик Гитан
АП
18
Матеуш Фернандеш
АП
90
Кассиано
(К)
ЦФ
20
Тиагу Араужо
ЦФ
Главный тренер
Фабиано Соареш Пессоа
Фамаликан
1
Иван Злобин
ВР
6
Отавио
ЦЗ
20
Мартин Агиррегабирия
ПЗ
29
Алекс Добре
ЛВ
12
Густаво Ассунсао
ОП
16
Otso Liimatta
ЦП
19
Пабло
ЦФ
9
Энрике Араужо
ЦФ
19
Afonso Rodrigues
ЦФ
Эшторил
99
Даниэль Фигейра
ВР
5
Эльяким Мангала
ЦЗ
20
Вагнер Пина
ЦЗ
4
Volnei Feltes
ЦЗ
7
Родригу Мартиньш
ЛВ
8
Michel Costa
ЦП
9
Алехандро Маркес
ЦФ
19
Эриберту Тавареш
ЦФ
20
Жоао Карлос
ЦФ
4-2-2-2
1
Жуниор
74
Моура
4
Михай
24
де Хас
23
Натан
22
Топич
28
Юссуф
10
Шикинью
8
Са
29
Кадис
95
3-2-3-2
31
Карне
36
Парра
23
Альвару
5
Виталь
88
Куандреди
21
Гомеш
99
Гитан
18
Фернандеш
33
Маркеш
20
Араужо
90
Кассиано
4
Михай
6
Отавио
6
Отавио
4
Михай
23
Натан
20
Агиррегабирия
20
Агиррегабирия
23
Натан
95
29
Добре
29
Добре
95
10
Шикинью
19
Пабло
19
Пабло
10
Шикинью
36
Парра
5
Мангала
5
Мангала
36
Парра
21
Гомеш
20
Пина
20
Пина
21
Гомеш
90
Кассиано
9
Маркес
9
Маркес
90
Кассиано
33
Маркеш
19
Тавареш
19
Тавареш
33
Маркеш
Остались в запасе
Фамаликан
Эшторил
1
Иван Злобин
ВР
12
Густаво Ассунсао
ОП
16
Otso Liimatta
ЦП
9
Энрике Араужо
ЦФ
19
Afonso Rodrigues
ЦФ
Главный тренер
Жоау Педру Соуза
99
Даниэль Фигейра
ВР
4
Volnei Feltes
ЦЗ
8
Michel Costa
ЦП
7
Родригу Мартиньш
ЛВ
20
Жоао Карлос
ЦФ
Главный тренер
Фабиано Соареш Пессоа
Остались в запасе
1
Иван Злобин
ВР
12
Густаво Ассунсао
ОП
16
Otso Liimatta
ЦП
9
Энрике Араужо
ЦФ
19
Afonso Rodrigues
ЦФ
Остались в запасе
99
Даниэль Фигейра
ВР
4
Volnei Feltes
ЦЗ
8
Michel Costa
ЦП
7
Родригу Мартиньш
ЛВ
20
Жоао Карлос
ЦФ
Главный тренер
Жоау Педру Соуза
Главный тренер
Фабиано Соареш Пессоа
Статистика матча Фамаликан - Эшторил
3
1
Всего ударов по воротам
8
9
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
1
6
Нарушения
5
9
Офсайды
2
0
Количество передач
194
185
Сейвы
2
2
Точность передач %
85
85
Удары мимо ворот
4
1
Блокированные удары
1
5
Удары из пределов штрафной
4
8
Удары из-за пределов штрафной
4
1
xG (ожидаемые голы)
0.66
1.31
Матчи команд
Фамаликан
Португалия. Примейра, 12 тур
Бенфика
- : -
30.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 11 тур
Фамаликан
1 : 0
06.11.2026
Арука
Португалия. Примейра, 10 тур
Брага
3 : 0
01.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 9 тур
Риу Аве
0 : 4
25.10.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 8 тур
Фамаликан
1 : 4
12.10.2026
Алверка
Португалия. Примейра, 7 тур
Насьональ
0 : 4
19.09.2026
Фамаликан
Эшторил
Португалия. Примейра, 12 тур
Жил Висенте
- : -
29.11.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 10 тур
Порту
4 : 0
31.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 9 тур
Эшторил
1 : 3
25.10.2026
Морейренcе
Португалия. Примейра, 8 тур
Академика де Визеу
0 : 0
10.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 7 тур
Эшторил
1 : 2
20.09.2026
Каза Пиа
Португалия. Примейра, 6 тур
Брага
1 : 0
14.09.2026
Эшторил
Информация о матче
Главный судья:
Мигель Ногейра
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