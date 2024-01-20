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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Эшторил - Арука
Эшторил - Арука: обзор матча 20 января 2024
Эшторил
20.01.2024, суббота, 18:30
Португалия. Примейра, 18 тур
1 : 2
Завершен
Арука
2'
Р. Гитан
8'
Р. Мухика
45+1'
Т. Эшгайю
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Эшторил - Арука
Желтая карточка
В. Пина
90'
+7
Желтая карточка
Ж. Карлос
90'
+3
86'
Желтая карточка
Т. Эшгайю
Замена
Ж. Карлос
️️️️
Ж. Маркеш
85'
Замена
В. Пина
️️️️
Р. Парра
85'
84'
Замена
M. Puche
️️️️
Д. Симао
78'
Замена
Ю. Лаваль
️️️️
М. Силла
Замена
Э. Тавареш
️️️️
Т. Араужо
78'
73'
Замена
А. Трецца
️️️️
Джейсон
Замена
Кассиано
️️️️
А. Маркес
64'
50'
Желтая карточка
П. Сантуш
Желтая карточка
Ж. Маркеш
50'
46'
Замена
П. Сантуш
️️️️
М. Роша
45'
+1
ГОЛ! 1:2!
Т. Эшгайю
Пас отдал
Д. Симао
8'
ГОЛ! 1:1!
Р. Мухика
Пас отдал
Кристо
ГОЛ! 1:0!
Р. Гитан
Пас отдал
Ж. Маркеш
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эшторил
31
Марсело Карне
ВР
4
Volnei Feltes
ЦЗ
5
Бернарду Виталь
(К)
ЦЗ
36
Рауль Парра
ПЗ
88
Коба Куандреди
ЦП
21
Родригу Гомеш
ЦП
18
Матеуш Фернандеш
АП
99
Рафик Гитан
АП
33
Жоау Маркеш
АП
20
Тиагу Араужо
ЦФ
9
Алехандро Маркес
ЦФ
Главный тренер
Фабиано Соареш Пессоа
Арука
12
Игнасио де Арруабаррена
ВР
26
Веверсон
ЛЗ
4
Матиас Роша
ЦЗ
3
Франсиско Монтеро
ЦЗ
28
Тиагу Эшгайю
ПЗ
8
Давид Симао
(К)
ЦП
8
Эбуэ Куасси
ЦП
2
Морлайе Силла
АП
23
Джейсон
ПВ
17
Кристо
ЦФ
19
Рафа Мухика
ЦФ
Главный тренер
Лито Видигаль
Эшторил
99
Даниэль Фигейра
ВР
19
Аруна Си
ЛЗ
20
Вагнер Пина
ЦЗ
5
Эльяким Мангала
ЦЗ
19
Мор Ндиайе
ОП
8
Michel Costa
ЦП
20
Жоао Карлос
ЦФ
19
Эриберту Тавареш
ЦФ
90
Кассиано
ЦФ
Арука
1
Жоау Валиду
ВР
4
Рафаэль Фернандеш
ЦЗ
19
Богдан Милованов
ПЗ
91
Бенжи Мичел
ЛВ
7
Юсуф Лаваль
ЛВ
30
Андре Букия
ЦП
89
Педру Сантуш
ЦП
19
Альфонсо Трецца
ПВ
11
Miguel Puche
ЦФ
3-2-3-2
31
Карне
4
5
Виталь
36
Парра
88
Куандреди
21
Гомеш
18
Фернандеш
33
Маркеш
99
Гитан
9
Маркес
20
Араужо
4-2-2-2
12
де Арруабаррена
28
Эшгайю
4
Роша
3
Монтеро
26
Веверсон
8
Симао
8
Куасси
23
Джейсон
2
Силла
19
Мухика
17
Кристо
36
Парра
20
Пина
20
Пина
36
Парра
33
Маркеш
20
Карлос
20
Карлос
33
Маркеш
20
Араужо
19
Тавареш
19
Тавареш
20
Араужо
9
Маркес
90
Кассиано
90
Кассиано
9
Маркес
4
Роша
89
Сантуш
89
Сантуш
4
Роша
2
Силла
7
Лаваль
7
Лаваль
2
Силла
23
Джейсон
19
Трецца
19
Трецца
23
Джейсон
8
Симао
11
11
8
Симао
Остались в запасе
Эшторил
Арука
99
Даниэль Фигейра
ВР
19
Аруна Си
ЛЗ
5
Эльяким Мангала
ЦЗ
19
Мор Ндиайе
ОП
8
Michel Costa
ЦП
Главный тренер
Фабиано Соареш Пессоа
1
Жоау Валиду
ВР
4
Рафаэль Фернандеш
ЦЗ
19
Богдан Милованов
ПЗ
30
Андре Букия
ЦП
91
Бенжи Мичел
ЛВ
Главный тренер
Лито Видигаль
Остались в запасе
99
Даниэль Фигейра
ВР
19
Аруна Си
ЛЗ
5
Эльяким Мангала
ЦЗ
19
Мор Ндиайе
ОП
8
Michel Costa
ЦП
Остались в запасе
1
Жоау Валиду
ВР
4
Рафаэль Фернандеш
ЦЗ
19
Богдан Милованов
ПЗ
30
Андре Букия
ЦП
91
Бенжи Мичел
ЛВ
Главный тренер
Фабиано Соареш Пессоа
Главный тренер
Лито Видигаль
Статистика матча Эшторил - Арука
3
2
Всего ударов по воротам
16
17
Удары в створ
4
7
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
7
4
Нарушения
17
13
Офсайды
1
4
Количество передач
489
419
Сейвы
5
2
Точность передач %
84
77
Удары мимо ворот
8
4
Блокированные удары
4
6
Удары из пределов штрафной
14
10
Удары из-за пределов штрафной
2
7
xG (ожидаемые голы)
2.09
1.37
Матчи команд
Эшторил
Португалия. Примейра, 12 тур
Жил Висенте
- : -
29.11.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 10 тур
Порту
4 : 0
31.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 9 тур
Эшторил
1 : 3
25.10.2026
Морейренcе
Португалия. Примейра, 8 тур
Академика де Визеу
0 : 0
10.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 7 тур
Эшторил
1 : 2
20.09.2026
Каза Пиа
Португалия. Примейра, 6 тур
Брага
1 : 0
14.09.2026
Эшторил
Арука
Португалия. Примейра, 12 тур
Арука
- : -
28.11.2026
Риу Аве
Португалия. Примейра, 11 тур
Фамаликан
1 : 0
06.11.2026
Арука
Португалия. Примейра, 10 тур
Арука
1 : 0
01.11.2026
Насьональ
Португалия. Примейра, 9 тур
Алверка
0 : 1
24.10.2026
Арука
Португалия. Примейра, 8 тур
Арука
1 : 0
11.10.2026
Эштрела
Португалия. Примейра, 7 тур
Спортинг
2 : 2
19.09.2026
Арука
Информация о матче
Главный судья:
Жоау Гонсалвеш
Стадион:
Estadio Antonio Coimbra da Mota, Estoril
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