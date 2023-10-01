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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Витория Гимараеш - Эшторил
Витория Гимараеш - Эшторил: обзор матча 01 октября 2023
Витория Гимараеш
01.10.2023, воскресенье, 20:00
Португалия. Примейра, 7 тур
3 : 2
Завершен
Эшторил
56'
А. Силва
69'
Ж. Мендеш
90+3'
А. Сафира (П)
12'
Т. Араужо
20'
Р. Гомеш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Витория Гимараеш - Эшторил
90'
+9
Желтая карточка
Б. Виталь
90'
+5
Замена
Р. Мартиньш
️️️️
Р. Гомеш
ГОЛ с пенальти! 3:2!
А. Сафира
90'
+3
87'
Желтая карточка
Ж. Карлос
85'
Замена
И. Павлич
️️️️
Р. Гитан
Замена
А. Андре
️️️️
Т. Силва
80'
Замена
Н. Сантуш
️️️️
Ж. Мендеш
80'
Желтая карточка
Т. Силва
70'
ГОЛ! 2:2!
Ж. Мендеш
Пас отдал
Б. Гаспар
69'
59'
Замена
Ж. Карлос
️️️️
Кассиано
58'
Замена
Ж. Маркеш
️️️️
М. Фернандеш
ГОЛ! 1:2!
А. Силва
Пас отдал
Т. Силва
56'
Желтая карточка
Ж. Силва
54'
53'
Желтая карточка
М. Фернандеш
Желтая карточка
М. Силва
53'
46'
Замена
A. Soares
️️️️
Э. Тавареш
Замена
З. Карлуш
️️️️
Т. Хандель
46'
Замена
А. Сафира
️️️️
Т. Рибейру
46'
Замена
Н. Луж
️️️️
А. Фрейташ
46'
40'
Красная карточка
Д. Холсгров
Желтая карточка
Ж. Мендеш
28'
20'
ГОЛ! 0:2!
Р. Гомеш
Пас отдал
Кассиано
12'
ГОЛ! 0:1!
Т. Араужо
Пас отдал
Р. Гомеш
11'
Желтая карточка
V. Feltes
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Витория Гимараеш
14
Бруну Варела
ВР
25
Афоншу Фрейташ
ЛЗ
44
Jorge Fernandes
ЦЗ
76
Бруну Гаспар
ЦЗ
16
Томаш Рибейру
ЦЗ
20
Томаш Хандель
ОП
70
Тиагу Силва
ЦП
10
Жоау Мендеш
ЦП
16
Ману Силва
ЦП
20
Жота Силва
ЦФ
17
Андре Силва
ЦФ
Главный тренер
Жоау «Морено» Тейшейра
Эшторил
31
Марсело Карне
ВР
4
Volnei Feltes
ЦЗ
23
Педру Альвару
ЦЗ
5
Бернарду Виталь
ЦЗ
21
Родригу Гомеш
ЦП
10
Джордан Холсгров
ЦП
18
Матеуш Фернандеш
АП
99
Рафик Гитан
АП
19
Эриберту Тавареш
ЦФ
90
Кассиано
ЦФ
20
Тиагу Араужо
ЦФ
Главный тренер
Фабиано Соареш Пессоа
Витория Гимараеш
27
Charles
ВР
29
Mamadou Tounkara
ЦЗ
2
Miguel Maga
ЦЗ
10
Нельсон Луж
ЛВ
80
Дани Силва
ЦП
21
Андре Андре
ЦП
6
Зе Карлуш
ЦП
10
Нуну Сантуш
АП
9
Алиссон Сафира
ЦФ
Эшторил
99
Даниэль Фигейра
ВР
36
Рауль Парра
ПЗ
7
Родригу Мартиньш
ЛВ
14
Иван Павлич
ЦП
88
Коба Куандреди
ЦП
6
Alex Soares
ЦП
33
Жоау Маркеш
АП
9
Алехандро Маркес
ЦФ
20
Жоао Карлос
ЦФ
4-1-3-2
14
Варела
25
Фрейташ
76
Гаспар
16
Рибейру
44
20
Хандель
70
Силва
10
Мендеш
16
Силва
17
Силва
20
Силва
3-2-2-3
31
Карне
4
23
Альвару
5
Виталь
21
Гомеш
10
Холсгров
18
Фернандеш
99
Гитан
20
Араужо
90
Кассиано
19
Тавареш
70
Силва
21
Андре Андре
21
Андре Андре
70
Силва
20
Хандель
6
Зе Карлуш
6
Зе Карлуш
20
Хандель
10
Мендеш
10
Сантуш
10
Сантуш
10
Мендеш
25
Фрейташ
10
Луж
10
Луж
25
Фрейташ
16
Рибейру
9
Сафира
9
Сафира
16
Рибейру
99
Гитан
14
Павлич
14
Павлич
99
Гитан
19
Тавареш
6
6
19
Тавареш
18
Фернандеш
33
Маркеш
33
Маркеш
18
Фернандеш
21
Гомеш
7
Мартиньш
7
Мартиньш
21
Гомеш
90
Кассиано
20
Карлос
20
Карлос
90
Кассиано
Остались в запасе
Витория Гимараеш
Эшторил
27
Charles
ВР
29
Mamadou Tounkara
ЦЗ
2
Miguel Maga
ЦЗ
80
Дани Силва
ЦП
Главный тренер
Жоау «Морено» Тейшейра
99
Даниэль Фигейра
ВР
36
Рауль Парра
ПЗ
88
Коба Куандреди
ЦП
9
Алехандро Маркес
ЦФ
Главный тренер
Фабиано Соареш Пессоа
Остались в запасе
27
Charles
ВР
29
Mamadou Tounkara
ЦЗ
2
Miguel Maga
ЦЗ
80
Дани Силва
ЦП
Остались в запасе
99
Даниэль Фигейра
ВР
36
Рауль Парра
ПЗ
88
Коба Куандреди
ЦП
9
Алехандро Маркес
ЦФ
Главный тренер
Жоау «Морено» Тейшейра
Главный тренер
Фабиано Соареш Пессоа
Статистика матча Витория Гимараеш - Эшторил
4
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 12 тур
Витория Гимараеш
- : -
28.11.2026
Эштрела
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 10 тур
Жил Висенте
0 : 0
02.11.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 9 тур
Витория Гимараеш
5 : 0
23.10.2026
Маритиму
Португалия. Примейра, 8 тур
Бенфика
2 : 0
11.10.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 7 тур
Витория Гимараеш
1 : 1
20.09.2026
Морейренcе
Эшторил
Португалия. Примейра, 12 тур
Жил Висенте
- : -
29.11.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 10 тур
Порту
4 : 0
31.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 9 тур
Эшторил
1 : 3
25.10.2026
Морейренcе
Португалия. Примейра, 8 тур
Академика де Визеу
0 : 0
10.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 7 тур
Эшторил
1 : 2
20.09.2026
Каза Пиа
Португалия. Примейра, 6 тур
Брага
1 : 0
14.09.2026
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