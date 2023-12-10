Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Эшторил - Шавиш
Эшторил - Шавиш: обзор матча 10 декабря 2023
Эшторил
10.12.2023, воскресенье, 23:30
Португалия. Примейра, 13 тур
5 : 0
Завершен
Шавиш
6'
Р. Гомеш
61'
Р. Гомеш
61'
Р. Гомеш
70'
А. Маркес
90+2'
Э. Тавареш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Эшторил - Шавиш
ГОЛ! 5:0!
Э. Тавареш
Пас отдал
Р. Гомеш
90'
+2
90'
+1
Желтая карточка
Э. Морим
Желтая карточка
П. Альвару
90'
+1
Замена
В. Пина
️️️️
Т. Араужо
83'
Замена
Э. Мангала
️️️️
Р. Парра
78'
Замена
Э. Тавареш
️️️️
Ж. Маркеш
78'
74'
Желтая карточка
Б. Ланга
ГОЛ! 4:0!
А. Маркес
Пас отдал
Р. Гомеш
70'
67'
Замена
П. Виктор
️️️️
Б. Родригеш
62'
Замена
Бенни
️️️️
Л. Санка
Замена
А. Маркес
️️️️
Кассиано
62'
Замена
К. Куандреди
️️️️
Д. Холсгров
62'
ГОЛ! 3:0!
Р. Гомеш
61'
ГОЛ! 2:0!
Р. Гомеш
61'
56'
Желтая карточка
Б. Родригеш
Желтая карточка
Д. Холсгров
49'
46'
Замена
Ж. Коррейя
️️️️
Карраша
46'
Замена
Э. Морим
️️️️
Ж. Педру
Желтая карточка
Ж. Маркеш
45'
Желтая карточка
Т. Араужо
35'
15'
Замена
Ж. Кейрош
️️️️
С. Круз
ГОЛ! 1:0!
Р. Гомеш
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эшторил
31
Марсело Карне
ВР
5
Бернарду Виталь
ЦЗ
23
Педру Альвару
ЦЗ
36
Рауль Парра
ПЗ
21
Родригу Гомеш
ЦП
10
Джордан Холсгров
ЦП
18
Матеуш Фернандеш
АП
99
Рафик Гитан
АП
33
Жоау Маркеш
АП
20
Тиагу Араужо
ЦФ
90
Кассиано
(К)
ЦФ
Главный тренер
Фабиано Соареш Пессоа
Шавиш
31
Родриго Моура
ВР
5
Бруну Ланга
ЛЗ
57
Сандру Круз
ЛЗ
19
Стивен Витория
(К)
ЦЗ
4
Бруну Родригеш
ЦЗ
27
Карраша
ПЗ
8
Жоау Педру
ЦП
22
Келечи Нвакали
ЦП
11
Леандру Санка
ПВ
23
Эктор Эрнандес
ЦФ
99
Жо
ЦФ
Эшторил
99
Даниэль Фигейра
ВР
4
Volnei Feltes
ЦЗ
5
Эльяким Мангала
ЦЗ
20
Вагнер Пина
ЦЗ
19
Мор Ндиайе
ОП
88
Коба Куандреди
ЦП
19
Эриберту Тавареш
ЦФ
9
Алехандро Маркес
ЦФ
20
Жоао Карлос
ЦФ
Шавиш
1
Уго Соуза
ВР
4
Жоау Кейрош
ЦЗ
77
Жоау Коррейя
ПЗ
17
Пауло Виктор
ЛВ
70
Элдер Морим
ОП
21
Гима
ЦП
7
Бенни
ПВ
3-2-3-2
31
Карне
5
Виталь
23
Альвару
36
Парра
21
Гомеш
10
Холсгров
18
Фернандеш
33
Маркеш
99
Гитан
90
Кассиано
20
Араужо
3-2-2-1-2
31
Моура
5
Ланга
19
Витория
4
Родригеш
27
Карраша
57
Круз
8
Педру
22
Нвакали
11
Санка
99
Жо
23
Эрнандес
36
Парра
5
Мангала
5
Мангала
36
Парра
20
Араужо
20
Пина
20
Пина
20
Араужо
10
Холсгров
88
Куандреди
88
Куандреди
10
Холсгров
33
Маркеш
19
Тавареш
19
Тавареш
33
Маркеш
90
Кассиано
9
Маркес
9
Маркес
90
Кассиано
57
Круз
4
Кейрош
4
Кейрош
57
Круз
27
Карраша
77
Коррейя
77
Коррейя
27
Карраша
8
Педру
70
Морим
70
Морим
8
Педру
4
Родригеш
17
Виктор
17
Виктор
4
Родригеш
11
Санка
7
Бенни
7
Бенни
11
Санка
Остались в запасе
Эшторил
Шавиш
99
Даниэль Фигейра
ВР
4
Volnei Feltes
ЦЗ
19
Мор Ндиайе
ОП
20
Жоао Карлос
ЦФ
Главный тренер
Фабиано Соареш Пессоа
1
Уго Соуза
ВР
21
Гима
ЦП
Остались в запасе
99
Даниэль Фигейра
ВР
4
Volnei Feltes
ЦЗ
19
Мор Ндиайе
ОП
20
Жоао Карлос
ЦФ
Остались в запасе
1
Уго Соуза
ВР
21
Гима
ЦП
Главный тренер
Фабиано Соареш Пессоа
Статистика матча Эшторил - Шавиш
4
3
Всего ударов по воротам
7
5
Удары в створ
5
1
Владение мячом %
62
38
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Угловые удары
3
4
Нарушения
9
2
Офсайды
0
1
Количество передач
282
166
Сейвы
1
4
Точность передач %
86
78
Удары мимо ворот
1
3
Блокированные удары
1
1
Удары из пределов штрафной
6
3
Удары из-за пределов штрафной
1
2
xG (ожидаемые голы)
1.51
0.47
Матчи команд
Эшторил
Португалия. Примейра, 12 тур
Жил Висенте
- : -
29.11.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 10 тур
Порту
4 : 0
31.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 9 тур
Эшторил
1 : 3
25.10.2026
Морейренcе
Португалия. Примейра, 8 тур
Академика де Визеу
0 : 0
10.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 7 тур
Эшторил
1 : 2
20.09.2026
Каза Пиа
Португалия. Примейра, 6 тур
Брага
1 : 0
14.09.2026
Эшторил
Шавиш
Португалия. Примейра, 34 тур
Спортинг
3 : 0
18.05.2024
Шавиш
Португалия. Примейра, 33 тур
Шавиш
0 : 1
10.05.2024
Фамаликан
Португалия. Примейра, 32 тур
Шавиш
0 : 3
04.05.2024
Порту
Португалия. Примейра, 31 тур
Каза Пиа
2 : 1
27.04.2024
Шавиш
Португалия. Примейра, 30 тур
Шавиш
2 : 2
21.04.2024
Эшторил
Информация о матче
Главный судья:
Карлуш Маседу
Стадион:
Estadio Antonio Coimbra da Mota, Estoril
Новости команд
Все
Эшторил
Шавиш
«Эшторил» – «Арука»: кто победит в матче 5-го тура Высшей лиги 2026/2027
6 сентября
«Бенфика» – «Эшторил»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 августа 2026
31 августа
«Бенфика» – «Эшторил»: кто победит в матче 4-го тура Высшей лиги 2026/2027
30 августа
Возинья подписал контракт с новым клубом
4 августа
Трансфер 40-летнего Возиньи в «Коло-Коло» сорвался
1 августа
«Эшторил» – «Арука»: кто победит в матче 5-го тура Высшей лиги 2026/2027
6 сентября
«Бенфика» – «Эшторил»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 августа 2026
31 августа
«Бенфика» – «Эшторил»: кто победит в матче 4-го тура Высшей лиги 2026/2027
30 августа
Моуринью назвал дату, когда расскажет о своем будущем
12 мая
4
«Рубин» рассмотрит подписание игрока сборной Гондураса
2025.07.07 12:30
4
Возинья подписал контракт с новым клубом
4 августа
Трансфер 40-летнего Возиньи в «Коло-Коло» сорвался
1 августа
Стал известен новый клуб 40-летнего Возиньи
25 июля
1
Официальная символическая сборная ЧМ-2026
23 июля
8
Сборная ЧМ-2026 по версии болельщиков
22 июля
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+