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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Эшторил - Фаренсе
Эшторил - Фаренсе: обзор матча 30 декабря 2023
Эшторил
30.12.2023, суббота, 18:30
Португалия. Примейра, 15 тур
4 : 0
Завершен
Фаренсе
4'
Ж. Маркеш
45+5'
Т. Араужо
47'
Ж. Маркеш
78'
Р. Парра
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Эшторил - Фаренсе
Замена
V. Feltes
️️️️
Р. Парра
82'
Замена
Э. Тавареш
️️️️
Ж. Маркеш
82'
ГОЛ! 4:0!
Р. Парра
78'
Замена
К. Куандреди
️️️️
Д. Холсгров
71'
68'
Замена
Ф. Исидоро
️️️️
Пастор
61'
Замена
E. Baldé
️️️️
Беллуми
61'
Замена
F. Cáseres
️️️️
К. Фалькао
Замена
А. Маркес
️️️️
Кассиано
60'
54'
Желтая карточка
Пастор
ГОЛ! 3:0!
Ж. Маркеш
Пас отдал
Кассиано
47'
46'
Замена
Р. Кошта
️️️️
V. Gonçalves
ГОЛ! 2:0!
Т. Араужо
45'
+5
Желтая карточка
Д. Холсгров
30'
24'
Желтая карточка
К. Фалькао
Желтая карточка
М. Карне
22'
ГОЛ! 1:0!
Ж. Маркеш
Пас отдал
Р. Гомеш
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эшторил
31
Марсело Карне
ВР
23
Педру Альвару
ЦЗ
5
Бернарду Виталь
ЦЗ
36
Рауль Парра
ПЗ
21
Родригу Гомеш
ЦП
10
Джордан Холсгров
ЦП
18
Матеуш Фернандеш
АП
99
Рафик Гитан
АП
33
Жоау Маркеш
АП
20
Тиагу Араужо
ЦФ
90
Кассиано
(К)
ЦФ
Главный тренер
Фабиано Соареш Пессоа
Фаренсе
37
Гонсалу Силва
ЦЗ
22
Зак Мускат
ЦЗ
2
Пастор
ПЗ
29
Клаудио Фалькао
ОП
80
Vítor Gonçalves
ЦП
27
Маттеус
ЦП
10
Беллуми
ПВ
33
Рикардо Велью
ЦФ
19
Бруно Дуарте
ЦФ
77
Марко Матиас
ЦФ
31
Talocha
ЦФ
Эшторил
99
Даниэль Фигейра
ВР
5
Эльяким Мангала
ЦЗ
4
Volnei Feltes
ЦЗ
20
Вагнер Пина
ЦЗ
8
Michel Costa
ЦП
88
Коба Куандреди
ЦП
19
Эриберту Тавареш
ЦФ
20
Жоао Карлос
ЦФ
9
Алехандро Маркес
ЦФ
Фаренсе
1
Луис Фелипе
ВР
4
Артур Жорже
ЦЗ
23
Facundo Cáseres
ЦП
14
Фабрисио Исидоро
ЦП
12
Talys
ЦФ
20
Cristian Ponde
ЦФ
10
Rafael Barbosa
ЦФ
19
Руй Кошта
ЦФ
21
Elves Baldé
ЦФ
3-2-3-2
31
Карне
23
Альвару
5
Виталь
36
Парра
21
Гомеш
10
Холсгров
18
Фернандеш
33
Маркеш
99
Гитан
90
Кассиано
20
Араужо
3-1-2-1-4
2
Пастор
22
Мускат
37
Силва
29
Фалькао
80
27
Маттеус
10
Беллуми
31
77
Матиас
19
Дуарте
33
Велью
36
Парра
4
4
36
Парра
10
Холсгров
88
Куандреди
88
Куандреди
10
Холсгров
33
Маркеш
19
Тавареш
19
Тавареш
33
Маркеш
90
Кассиано
9
Маркес
9
Маркес
90
Кассиано
29
Фалькао
23
23
29
Фалькао
2
Пастор
14
Исидоро
14
Исидоро
2
Пастор
80
19
Кошта
19
Кошта
80
10
Беллуми
21
21
10
Беллуми
Остались в запасе
Эшторил
Фаренсе
99
Даниэль Фигейра
ВР
5
Эльяким Мангала
ЦЗ
20
Вагнер Пина
ЦЗ
8
Michel Costa
ЦП
20
Жоао Карлос
ЦФ
Главный тренер
Фабиано Соареш Пессоа
1
Луис Фелипе
ВР
4
Артур Жорже
ЦЗ
12
Talys
ЦФ
20
Cristian Ponde
ЦФ
10
Rafael Barbosa
ЦФ
Остались в запасе
99
Даниэль Фигейра
ВР
5
Эльяким Мангала
ЦЗ
20
Вагнер Пина
ЦЗ
8
Michel Costa
ЦП
20
Жоао Карлос
ЦФ
Остались в запасе
1
Луис Фелипе
ВР
4
Артур Жорже
ЦЗ
12
Talys
ЦФ
20
Cristian Ponde
ЦФ
10
Rafael Barbosa
ЦФ
Главный тренер
Фабиано Соареш Пессоа
Статистика матча Эшторил - Фаренсе
2
2
Всего ударов по воротам
13
15
Удары в створ
7
2
Владение мячом %
62
38
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
10
8
Нарушения
8
18
Офсайды
2
3
Количество передач
533
317
Сейвы
2
3
Точность передач %
84
78
Удары мимо ворот
2
8
Блокированные удары
4
5
Удары из пределов штрафной
6
6
Удары из-за пределов штрафной
7
9
xG (ожидаемые голы)
1.16
2.07
Матчи команд
Эшторил
Португалия. Примейра, 12 тур
Жил Висенте
- : -
29.11.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 10 тур
Порту
4 : 0
31.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 9 тур
Эшторил
1 : 3
25.10.2026
Морейренcе
Португалия. Примейра, 8 тур
Академика де Визеу
0 : 0
10.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 7 тур
Эшторил
1 : 2
20.09.2026
Каза Пиа
Португалия. Примейра, 6 тур
Брага
1 : 0
14.09.2026
Эшторил
Фаренсе
Португалия. Примейра, 34 тур
Фаренсе
1 : 2
17.05.2025
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 33 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
11.05.2025
Фаренсе
Португалия. Примейра, 32 тур
Фаренсе
2 : 1
03.05.2025
Фамаликан
Португалия. Примейра, 31 тур
Жил Висенте
1 : 0
26.04.2025
Фаренсе
Португалия. Примейра, 30 тур
Фаренсе
0 : 1
18.04.2025
Боавишта
Информация о матче
Главный судья:
Ricardo Baixinho, Portugal
Стадион:
Estadio Antonio Coimbra da Mota, Estoril
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