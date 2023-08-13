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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Арука - Эшторил
Арука - Эшторил: обзор матча 13 августа 2023
Арука
13.08.2023, воскресенье, 22:30
Португалия. Примейра, 1 тур
4 : 3
Завершен
Эшторил
20'
Р. Мухика
57'
Кристо
74'
V. Feltes (АГ)
90+6'
П. Сантуш
10'
Д. Холсгров
49'
Ж. Маркеш
71'
А. Маркес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Арука - Эшторил
90'
+10
Желтая карточка
Р. Гомеш
Желтая карточка
П. Сантуш
90'
+7
ГОЛ! 4:3!
П. Сантуш
Пас отдал
Веверсон
90'
+6
83'
Замена
Э. Кабако
️️️️
Э. Мангала
79'
Замена
A. Soares
️️️️
И. Павлич
Замена
Веверсон
️️️️
Куарежма
78'
ГОЛ в свои ворота! 3:3!
V. Feltes
74'
71'
ГОЛ! 2:3!
А. Маркес
Пас отдал
V. Feltes
66'
Замена
Р. Гомеш
️️️️
Э. Тавареш
66'
Замена
А. Маркес
️️️️
Кассиано
Замена
О. Бускетс
️️️️
М. Силла
61'
Замена
M. Puche
️️️️
Джейсон
60'
ГОЛ! 2:2!
Кристо
Пас отдал
Д. Симао
57'
49'
ГОЛ! 1:2!
Ж. Маркеш
41'
Желтая карточка
Д. Холсгров
Красная карточка
Э. Куасси
37'
Желтая карточка
Э. Куасси
21'
ГОЛ! 1:1!
Р. Мухика
Пас отдал
Д. Симао
20'
Желтая карточка
М. Силла
10'
10'
ГОЛ! 0:1!
Д. Холсгров
Желтая карточка
Т. Эшгайю
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арука
12
Игнасио де Арруабаррена
ВР
6
Куарежма
ЛЗ
3
Жером Опоку
ЦЗ
44
Нино Галович
ЦЗ
28
Тиагу Эшгайю
ПЗ
8
Эбуэ Куасси
ЦП
8
Давид Симао
ЦП
2
Морлайе Силла
АП
23
Джейсон
ПВ
19
Рафа Мухика
ЦФ
17
Кристо
ЦФ
Главный тренер
Лито Видигаль
Эшторил
99
Даниэль Фигейра
ВР
4
Volnei Feltes
ЦЗ
5
Бернарду Виталь
ЦЗ
5
Эльяким Мангала
ЦЗ
10
Джордан Холсгров
ЦП
14
Иван Павлич
ЦП
99
Рафик Гитан
АП
33
Жоау Маркеш
АП
19
Эриберту Тавареш
ЦФ
90
Кассиано
ЦФ
20
Тиагу Араужо
ЦФ
Главный тренер
Фабиано Соареш Пессоа
Арука
12
Тиаго Силва
ВР
26
Веверсон
ЛЗ
4
Рафаэль Фернандеш
ЦЗ
19
Богдан Милованов
ПЗ
7
Юсуф Лаваль
ЛВ
14
Ориоль Бускетс
ОП
89
Педру Сантуш
ЦП
30
Андре Букия
ЦП
11
Miguel Puche
ЦФ
Эшторил
31
Марсело Карне
ВР
23
Эрик Кабако
ЦЗ
36
Рауль Парра
ПЗ
7
Родригу Мартиньш
ЛВ
88
Коба Куандреди
ЦП
6
Alex Soares
ЦП
21
Родригу Гомеш
ЦП
20
Жоао Карлос
ЦФ
9
Алехандро Маркес
ЦФ
4-2-2-2
12
де Арруабаррена
6
Куарежма
3
Опоку
44
Галович
28
Эшгайю
8
Куасси
8
Симао
2
Силла
23
Джейсон
17
Кристо
19
Мухика
3-2-2-3
99
Фигейра
4
5
Виталь
5
Мангала
10
Холсгров
14
Павлич
99
Гитан
33
Маркеш
20
Араужо
90
Кассиано
19
Тавареш
6
Куарежма
26
Веверсон
26
Веверсон
6
Куарежма
2
Силла
14
Бускетс
14
Бускетс
2
Силла
23
Джейсон
11
11
23
Джейсон
5
Мангала
23
Кабако
23
Кабако
5
Мангала
14
Павлич
6
6
14
Павлич
19
Тавареш
21
Гомеш
21
Гомеш
19
Тавареш
90
Кассиано
9
Маркес
9
Маркес
90
Кассиано
Остались в запасе
Арука
Эшторил
12
Тиаго Силва
ВР
4
Рафаэль Фернандеш
ЦЗ
19
Богдан Милованов
ПЗ
89
Педру Сантуш
ЦП
30
Андре Букия
ЦП
7
Юсуф Лаваль
ЛВ
Главный тренер
Лито Видигаль
31
Марсело Карне
ВР
36
Рауль Парра
ПЗ
88
Коба Куандреди
ЦП
7
Родригу Мартиньш
ЛВ
20
Жоао Карлос
ЦФ
Главный тренер
Фабиано Соареш Пессоа
Остались в запасе
12
Тиаго Силва
ВР
4
Рафаэль Фернандеш
ЦЗ
19
Богдан Милованов
ПЗ
89
Педру Сантуш
ЦП
30
Андре Букия
ЦП
7
Юсуф Лаваль
ЛВ
Остались в запасе
31
Марсело Карне
ВР
36
Рауль Парра
ПЗ
88
Коба Куандреди
ЦП
7
Родригу Мартиньш
ЛВ
20
Жоао Карлос
ЦФ
Главный тренер
Лито Видигаль
Главный тренер
Фабиано Соареш Пессоа
Статистика матча Арука - Эшторил
4
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Арука
Португалия. Примейра, 12 тур
Арука
- : -
28.11.2026
Риу Аве
Португалия. Примейра, 11 тур
Фамаликан
1 : 0
06.11.2026
Арука
Португалия. Примейра, 10 тур
Арука
1 : 0
01.11.2026
Насьональ
Португалия. Примейра, 9 тур
Алверка
0 : 1
24.10.2026
Арука
Португалия. Примейра, 8 тур
Арука
1 : 0
11.10.2026
Эштрела
Португалия. Примейра, 7 тур
Спортинг
2 : 2
19.09.2026
Арука
Эшторил
Португалия. Примейра, 12 тур
Жил Висенте
- : -
29.11.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 10 тур
Порту
4 : 0
31.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 9 тур
Эшторил
1 : 3
25.10.2026
Морейренcе
Португалия. Примейра, 8 тур
Академика де Визеу
0 : 0
10.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 7 тур
Эшторил
1 : 2
20.09.2026
Каза Пиа
Португалия. Примейра, 6 тур
Брага
1 : 0
14.09.2026
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