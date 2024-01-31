Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Риу Аве - Эшторил
Риу Аве - Эшторил: обзор матча 31 января 2024
Риу Аве
31.01.2024, среда, 21:45
Португалия. Примейра, 19 тур
1 : 1
Завершен
Эшторил
56'
Э. Боатенг
85'
Э. Тавареш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Риу Аве - Эшторил
90'
+3
Желтая карточка
Р. Гомеш
Желтая карточка
Коштинья
90'
+3
Желтая карточка
А. Удрхири
90'
+1
85'
ГОЛ! 1:1!
Э. Тавареш
Пас отдал
Р. Гитан
84'
Желтая карточка
Э. Мангала
Замена
L. Ruiz
️️️️
Азиз
82'
80'
Замена
В. Заносело
️️️️
М. Ндиайе
80'
Замена
В. Пина
️️️️
V. Feltes
Замена
М. Танлонго
️️️️
F. Ronaldo
78'
Замена
Э. Са
️️️️
Ж. Грака
77'
74'
Замена
Ж. Карлос
️️️️
А. Маркес
Замена
Ж. Тейшейра
️️️️
П. Вильям
70'
Замена
Р. Панталон
️️️️
J.
70'
65'
Замена
Э. Тавареш
️️️️
Ж. Маркеш
ГОЛ! 1:0!
Э. Боатенг
56'
55'
Желтая карточка
V. Feltes
Желтая карточка
J.
46'
Желтая карточка
П. Вильям
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Риу Аве
91
Джонатан
ВР
23
Жозуэ
ЦЗ
3
Патрик Вильям
ЦЗ
33
Адерлан Сантос
(К)
ЦЗ
20
Коштинья
ПЗ
6
Амин Удрхири
ОП
21
Жоау Грака
ЦП
10
Joca
ЦП
11
Fábio Ronaldo
ЦФ
9
Эммануэль Боатенг
ЦФ
9
Азиз
ЦФ
Главный тренер
Жозе Гомеш
Эшторил
31
Марсело Карне
ВР
5
Бернарду Виталь
(К)
ЦЗ
5
Эльяким Мангала
ЦЗ
4
Volnei Feltes
ЦЗ
19
Мор Ндиайе
ОП
21
Родригу Гомеш
ЦП
33
Жоау Маркеш
АП
99
Рафик Гитан
АП
18
Матеуш Фернандеш
АП
20
Тиагу Араужо
ЦФ
9
Алехандро Маркес
ЦФ
Главный тренер
Фабиано Соареш Пессоа
Риу Аве
40
Lucas Flores
ВР
28
Элдер Са
ЛЗ
42
Ренато Панталон
ЦЗ
17
Мариус Врусаи
ЛВ
16
Матео Танлонго
ОП
18
Жоао Тейшейра
ЦП
8
Витор Гомеш
ЦП
11
L. Ruiz
ЦФ
70
ZÃ© Manuel
ЦФ
Эшторил
99
Даниэль Фигейра
ВР
19
Аруна Си
ЛЗ
20
Вагнер Пина
ЦЗ
36
Рауль Парра
ПЗ
80
Неманья Йович
ЛВ
25
Винисиус Заносело
ЦП
8
Michel Costa
ЦП
19
Эриберту Тавареш
ЦФ
20
Жоао Карлос
ЦФ
4-1-2-3
91
Джонатан
23
Жозуэ
3
Вильям
33
Сантос
20
Коштинья
6
Удрхири
21
Грака
10
9
Азиз
9
Боатенг
11
3-1-1-3-2
31
Карне
5
Виталь
5
Мангала
4
19
Ндиайе
21
Гомеш
99
Гитан
18
Фернандеш
33
Маркеш
9
Маркес
20
Араужо
21
Грака
28
Са
28
Са
21
Грака
10
42
Панталон
42
Панталон
10
11
16
Танлонго
16
Танлонго
11
3
Вильям
18
Тейшейра
18
Тейшейра
3
Вильям
9
Азиз
11
11
9
Азиз
4
20
Пина
20
Пина
4
19
Ндиайе
25
Заносело
25
Заносело
19
Ндиайе
33
Маркеш
19
Тавареш
19
Тавареш
33
Маркеш
9
Маркес
20
Карлос
20
Карлос
9
Маркес
Остались в запасе
Риу Аве
Эшторил
40
Lucas Flores
ВР
8
Витор Гомеш
ЦП
17
Мариус Врусаи
ЛВ
70
ZÃ© Manuel
ЦФ
Главный тренер
Жозе Гомеш
99
Даниэль Фигейра
ВР
19
Аруна Си
ЛЗ
36
Рауль Парра
ПЗ
8
Michel Costa
ЦП
80
Неманья Йович
ЛВ
Главный тренер
Фабиано Соареш Пессоа
Остались в запасе
40
Lucas Flores
ВР
8
Витор Гомеш
ЦП
17
Мариус Врусаи
ЛВ
70
ZÃ© Manuel
ЦФ
Остались в запасе
99
Даниэль Фигейра
ВР
19
Аруна Си
ЛЗ
36
Рауль Парра
ПЗ
8
Michel Costa
ЦП
80
Неманья Йович
ЛВ
Главный тренер
Жозе Гомеш
Главный тренер
Фабиано Соареш Пессоа
Статистика матча Риу Аве - Эшторил
4
3
Всего ударов по воротам
6
12
Удары в створ
2
7
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Угловые удары
4
3
Нарушения
11
10
Офсайды
7
1
Количество передач
513
411
Сейвы
5
2
Точность передач %
84
80
Удары мимо ворот
3
4
Блокированные удары
1
1
Удары из пределов штрафной
4
8
Удары из-за пределов штрафной
2
4
xG (ожидаемые голы)
0.7
1.07
Матчи команд
Риу Аве
Португалия. Примейра, 12 тур
Арука
- : -
28.11.2026
Риу Аве
Португалия. Примейра, 11 тур
Риу Аве
0 : 1
08.11.2026
Брага
Португалия. Примейра, 10 тур
Академика де Визеу
2 : 1
01.11.2026
Риу Аве
Португалия. Примейра, 9 тур
Риу Аве
0 : 4
25.10.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 8 тур
Риу Аве
3 : 2
11.10.2026
Насьональ
Португалия. Примейра, 7 тур
Алверка
1 : 0
19.09.2026
Риу Аве
Эшторил
Португалия. Примейра, 12 тур
Жил Висенте
- : -
29.11.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 10 тур
Порту
4 : 0
31.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 9 тур
Эшторил
1 : 3
25.10.2026
Морейренcе
Португалия. Примейра, 8 тур
Академика де Визеу
0 : 0
10.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 7 тур
Эшторил
1 : 2
20.09.2026
Каза Пиа
Португалия. Примейра, 6 тур
Брага
1 : 0
14.09.2026
Эшторил
Информация о матче
Главный судья:
Бруну Виейра
Стадион:
Эштадио до Риу Аве
Новости команд
Все
Риу Аве
Эшторил
«Эшторил» – «Арука»: кто победит в матче 5-го тура Высшей лиги 2026/2027
6 сентября
«Бенфика» – «Эшторил»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 августа 2026
31 августа
«Бенфика» – «Эшторил»: кто победит в матче 4-го тура Высшей лиги 2026/2027
30 августа
Моуринью назвал дату, когда расскажет о своем будущем
12 мая
4
Экс-зенитовец Бруну Алвеш нашел новую работу
3 марта
Экс-зенитовец Бруну Алвеш нашел новую работу
3 марта
«Зенит» может приобрести бразильца из чемпионата Португалии
30 января
7
Моуринью остался недоволен судейством после ничьей с «Риу Аве»
2025.09.24 10:19
3
«Бенфика» впервые потеряла очки при Моуринью, не обыграв 16-ю команду чемпионата
2025.09.24 00:18
1
«Зенит» поспорит за бразильского форварда с «Порту» и «Спортингом»
2025.08.12 00:30
14
«Эшторил» – «Арука»: кто победит в матче 5-го тура Высшей лиги 2026/2027
6 сентября
«Бенфика» – «Эшторил»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 августа 2026
31 августа
«Бенфика» – «Эшторил»: кто победит в матче 4-го тура Высшей лиги 2026/2027
30 августа
Моуринью назвал дату, когда расскажет о своем будущем
12 мая
4
«Рубин» рассмотрит подписание игрока сборной Гондураса
2025.07.07 12:30
4
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+