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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Спортинг - Эшторил
Спортинг - Эшторил: обзор матча 05 января 2024
Спортинг
05.01.2024, пятница, 21:45
Португалия. Примейра, 16 тур
5 : 1
Завершен
Эшторил
21'
М. Эдвардс
45+2'
М. Эдвардс
51'
П. Альвару (АГ)
69'
П. Гонсалвеш
78'
Тринкау
82'
Кассиано
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Спортинг - Эшторил
89'
Желтая карточка
Э. Мангала
83'
Желтая карточка
Э. Тавареш
Желтая карточка
А. Адан
82'
82'
ГОЛ! 5:1!
Кассиано
Замена
Паулинью
️️️️
М. Эдвардс
81'
ГОЛ! 5:0!
Тринкау
Пас отдал
В. Дьекереш
78'
73'
Замена
В. Пина
️️️️
Т. Араужо
73'
Замена
Э. Тавареш
️️️️
Р. Гитан
Замена
Р. Эшгайю
️️️️
Н. Сантуш
72'
Замена
Д. Эссуго
️️️️
М. Юльманн
72'
Замена
Л. Нету
️️️️
Э. Куарежма
71'
ГОЛ! 4:0!
П. Гонсалвеш
69'
62'
Замена
Э. Мангала
️️️️
Р. Парра
62'
Замена
Кассиано
️️️️
А. Маркес
Замена
Тринкау
️️️️
Д. Браганца
52'
ГОЛ в свои ворота! 3:0!
П. Альвару
51'
ГОЛ! 2:0!
М. Эдвардс
Пас отдал
В. Дьекереш
45'
+2
39'
Желтая карточка
П. Альвару
ГОЛ! 1:0!
М. Эдвардс
Пас отдал
В. Дьекереш
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спортинг
1
Антонио Адан
(К)
ВР
72
Эдуарду Куарежма
ЦЗ
21
Даниэль Браганца
ЦЗ
25
Гонсалу Инасиу
ЦЗ
2
Матеус Рейс
ЦЗ
10
Джени Катамо
ЛВ
23
Мортен Юльманн
ОП
28
Педру Гонсалвеш
ЦП
10
Маркус Эдвардс
ПВ
11
Нуну Сантуш
ЦФ
14
Виктор Дьекереш
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Эшторил
31
Марсело Карне
ВР
23
Педру Альвару
ЦЗ
5
Бернарду Виталь
(К)
ЦЗ
36
Рауль Парра
ПЗ
21
Родригу Гомеш
ЦП
10
Джордан Холсгров
ЦП
88
Коба Куандреди
ЦП
99
Рафик Гитан
АП
33
Жоау Маркеш
АП
9
Алехандро Маркес
ЦФ
20
Тиагу Араужо
ЦФ
Главный тренер
Фабиано Соареш Пессоа
Спортинг
20
Франко Исраэль
ВР
45
Рафаэл Понтело
ЦЗ
13
Луиш Нету
ЦЗ
15
Chico Lamba
ЦЗ
47
Рикарду Эшгайю
ПЗ
9
Афонсу Морейра
ЛВ
14
Дариу Эссуго
ЦП
26
Паулинью
ЦФ
7
Тринкау
ЦФ
Эшторил
99
Даниэль Фигейра
ВР
20
Вагнер Пина
ЦЗ
5
Эльяким Мангала
ЦЗ
4
Volnei Feltes
ЦЗ
19
Мор Ндиайе
ОП
8
Michel Costa
ЦП
90
Кассиано
ЦФ
19
Эриберту Тавареш
ЦФ
20
Жоао Карлос
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Адан
72
Куарежма
25
Инасиу
2
Рейс
21
Браганца
23
Юльманн
28
Гонсалвеш
10
Катамо
10
Эдвардс
14
Дьекереш
11
Сантуш
3-3-2-2
31
Карне
36
Парра
5
Виталь
23
Альвару
21
Гомеш
10
Холсгров
88
Куандреди
99
Гитан
33
Маркеш
20
Араужо
9
Маркес
72
Куарежма
13
Нету
13
Нету
72
Куарежма
11
Сантуш
47
Эшгайю
47
Эшгайю
11
Сантуш
23
Юльманн
14
Эссуго
14
Эссуго
23
Юльманн
10
Эдвардс
26
Паулинью
26
Паулинью
10
Эдвардс
21
Браганца
7
Тринкау
7
Тринкау
21
Браганца
20
Араужо
20
Пина
20
Пина
20
Араужо
36
Парра
5
Мангала
5
Мангала
36
Парра
9
Маркес
90
Кассиано
90
Кассиано
9
Маркес
99
Гитан
19
Тавареш
19
Тавареш
99
Гитан
Остались в запасе
Спортинг
Эшторил
20
Франко Исраэль
ВР
45
Рафаэл Понтело
ЦЗ
15
Chico Lamba
ЦЗ
9
Афонсу Морейра
ЛВ
Главный тренер
Рубен Аморим
99
Даниэль Фигейра
ВР
4
Volnei Feltes
ЦЗ
19
Мор Ндиайе
ОП
8
Michel Costa
ЦП
20
Жоао Карлос
ЦФ
Главный тренер
Фабиано Соареш Пессоа
Остались в запасе
20
Франко Исраэль
ВР
45
Рафаэл Понтело
ЦЗ
15
Chico Lamba
ЦЗ
9
Афонсу Морейра
ЛВ
Остались в запасе
99
Даниэль Фигейра
ВР
4
Volnei Feltes
ЦЗ
19
Мор Ндиайе
ОП
8
Michel Costa
ЦП
20
Жоао Карлос
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Главный тренер
Фабиано Соареш Пессоа
Статистика матча Спортинг - Эшторил
1
3
Всего ударов по воротам
24
11
Удары в створ
11
4
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
5
7
Нарушения
6
10
Офсайды
0
2
Количество передач
466
468
Сейвы
2
5
Точность передач %
89
88
Удары мимо ворот
10
5
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
20
8
Удары из-за пределов штрафной
4
3
xG (ожидаемые голы)
3.98
1.09
Матчи команд
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Португалия. Примейра, 12 тур
Порту
- : -
29.11.2026
Спортинг
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
2 : 2
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Португалия. Примейра, 11 тур
Спортинг
1 : 0
07.11.2026
Морейренcе
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 10 тур
Каза Пиа
0 : 2
30.10.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 9 тур
Спортинг
1 : 2
25.10.2026
Академика де Визеу
Эшторил
Португалия. Примейра, 12 тур
Жил Висенте
- : -
29.11.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 10 тур
Порту
4 : 0
31.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 9 тур
Эшторил
1 : 3
25.10.2026
Морейренcе
Португалия. Примейра, 8 тур
Академика де Визеу
0 : 0
10.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 7 тур
Эшторил
1 : 2
20.09.2026
Каза Пиа
Португалия. Примейра, 6 тур
Брага
1 : 0
14.09.2026
Эшторил
Информация о матче
Главный судья:
Claudio Filipe Ruivo Pereira, Portugal
Стадион:
Жозе Алваладе
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