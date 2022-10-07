Евгений Исаенко - статистика
#11 | Нападающий
|Имя
|Евгений
|Отчество
|Юрьевич
|Фамилия
|Исаенко
|Команда
|Колос
|Состав
|Основной
|Родной город
|Винница
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|7 августа 2000 (22 года)
|Рост
|169
|Имя
|Евгений
|Отчество
|Юрьевич
|Фамилия
|Исаенко
|Команда
|Колос
|Состав
|Основной
|Родной город
|Винница
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|7 августа 2000 (22 года)
|Рост
|169
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Колос
|12
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.03.2023
|64' -90'
|Кривбасс (Кривой Рог)
|1:0
|Колос (Ковалевка)
|01.12.2022
|75' -90'
|Заря (Луганск)
|2:2
|Колос (Ковалевка)
|27.11.2022
|Был в запасе
|Львов (Львов)
|0:1
|Колос (Ковалевка)
|19.11.2022
|86' -90'
|Колос (Ковалевка)
|1:2
|Ворскла (Полтава)
|09.11.2022
|Был в запасе
|Колос (Ковалевка)
|1:3
|Днепр-1 (Днепр)
|05.11.2022
|Был в запасе
|Александрия (Александрия)
|4:1
|Колос (Ковалевка)
|31.10.2022
|80' -90'
|Колос (Ковалевка)
|2:0
|Верес (Ривне)
|24.10.2022
|69' -90'
|Колос (Ковалевка)
|1:1
|Черноморец (Одесса)
|19.10.2022
|76' -90'
|Шахтер (Донецк)
|3:0
|Колос (Ковалевка)
|07.10.2022
|88' -90'
|Колос (Ковалевка)
|0:0
|Ингулец (Петрово)
|30.09.2022
|1' -90'
|Металлист 1925 (Харьков)
|2:0
|Колос (Ковалевка)
|11.09.2022
|81' -90'
|Колос (Ковалевка)
|1:0
|Металлист (Харьков)
|90'
|05.09.2022
|1' -58'
|Минай (Минай)
|1:1
|Колос (Ковалевка)
|28.08.2022
|72' -90'
|Колос (Ковалевка)
|2:0
|Рух (Львов)
|23.08.2022
|79' -90'
|Колос (Ковалевка)
|1:0
|Кривбасс (Кривой Рог)