Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Евгений Исаенко - статистика

Завершил карьеру
7 августа 2000 (26), Винница
#11 | Нападающий
169 см
Украина
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Колос
17
0
0
1
1
Матчи игрока в этом турнире
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Ворскла
2 : 0
29.05.2023
Колос
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Днепр-1
2 : 1
19.05.2023
Колос
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Колос
0 : 2
15.05.2023
Александрия
46' - 90'
Украина. Премьер-лига, 24 тур
Черноморец
3 : 0
03.05.2023
Колос
62' - 78'
78'
Украина. Премьер-лига, 23 тур
Колос
1 : 3
28.04.2023
Шахтер
76' - 90'
Украина. Премьер-лига, 22 тур
Колос
0 : 1
21.04.2023
Заря
78' - 90'
Украина. Премьер-лига, 21 тур
Ингулец
0 : 1
14.04.2023
Колос
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 20 тур
Колос
3 : 0
09.04.2023
Харьков
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 19 тур
Металлист
0 : 0
01.04.2023
Колос
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 18 тур
Колос
0 : 1
19.03.2023
Минай
1' - 46'
Украина. Премьер-лига, 7 тур
Заря
2 : 2
01.12.2022
Колос
75' - 90'
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Львов
0 : 1
27.11.2022
Колос
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Колос
1 : 2
19.11.2022
Ворскла
86' - 90'
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Колос
1 : 3
09.11.2022
Днепр-1
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Александрия
4 : 1
05.11.2022
Колос
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Колос
2 : 0
31.10.2022
Верес
80' - 90'
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Шахтер
3 : 0
19.10.2022
Колос
76' - 90'
Украина. Премьер-лига, 6 тур
Колос
0 : 0
07.10.2022
Ингулец
88' - 90'
Украина. Премьер-лига, 5 тур
Харьков
2 : 0
30.09.2022
Колос
1' - 90'
Украина. Премьер-лига, 3 тур
Минай
1 : 1
05.09.2022
Колос
1' - 58'
Украина. Премьер-лига, 2 тур
Колос
2 : 0
28.08.2022
Рух
72' - 90'
Главные новости
Раскрыт новый тренер «Родины»
16:48
1
Заявление FA по ситуации с «Манчестер Сити»
16:31
1
Выявлен легионер, который питался в России только сгущенкой
15:58
Раскрыт российский тренер, у которого в кармане всегда был пистолет
15:42
6
Миллионы людей отписались от сборной Португалии после истерики Роналду
15:24
2
Орлов прокомментировал пренебрежительные слова Кругового про «Зенит»
14:54
5
Сафонов обозначил сумму, за которую готов рекламировать букмекеров
14:40
1
Видаль обвинил сборную Португалии в полном неуважении к Роналду
13:54
4
Реакция Семина на решение Дзюбы завершить карьеру
13:44
5
Широков объяснил, что не так с «Краснодаром»
13:23
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+