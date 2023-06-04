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Антонио Гомис
Статистика
Антонио Гомис - статистика
Завершил карьеру
20 мая 2003 (23), Эльче
#31 | Вратарь
Испания
Статистика
Статистика по турнирам
Испания. Примера 2022/2023
Команда
И
Г
П
Ж
К
Атлетико
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 38 тур
Вильярреал
2 : 2
04.06.2023
Атлетико
85' - 90'
Испания. Примера, 37 тур
Атлетико
2 : 1
28.05.2023
Реал Сосьедад
Был в запасе
Испания. Примера, 36 тур
Эспаньол
3 : 3
24.05.2023
Атлетико
Был в запасе
Испания. Примера, 35 тур
Атлетико
3 : 0
21.05.2023
Осасуна
Был в запасе
Испания. Примера, 34 тур
Эльче
1 : 0
14.05.2023
Атлетико
Был в запасе
Испания. Примера, 33 тур
Атлетико
5 : 1
03.05.2023
Кадис
Был в запасе
Испания. Примера, 32 тур
Вальядолид
2 : 5
30.04.2023
Атлетико
Был в запасе
Испания. Примера, 31 тур
Атлетико
3 : 1
26.04.2023
Мальорка
Был в запасе
Испания. Примера, 29 тур
Атлетико
2 : 1
16.04.2023
Альмерия
Был в запасе
Испания. Примера, 27 тур
Атлетико
1 : 0
02.04.2023
Бетис
Был в запасе
Испания. Примера, 20 тур
Атлетико
1 : 1
04.02.2023
Хетафе
Был в запасе
Испания. Примера, 18 тур
Атлетико
3 : 0
21.01.2023
Вальядолид
Был в запасе
Испания. Примера, 16 тур
Атлетико
0 : 1
08.01.2023
Барселона
Был в запасе
Испания. Примера, 15 тур
Атлетико
2 : 0
29.12.2022
Эльче
Был в запасе
Испания. Примера, 14 тур
Мальорка
1 : 0
09.11.2022
Атлетико
Был в запасе
Испания. Примера, 13 тур
Атлетико
1 : 1
06.11.2022
Эспаньол
Был в запасе
Испания. Примера, 8 тур
Атлетико
2 : 1
08.10.2022
Жирона
Был в запасе
Испания. Примера, 7 тур
Севилья
0 : 2
01.10.2022
Атлетико
Был в запасе
Испания. Примера, 6 тур
Атлетико
1 : 2
18.09.2022
Реал
Был в запасе
Испания. Примера, 5 тур
Атлетико
4 : 1
10.09.2022
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Был в запасе
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