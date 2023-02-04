Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетико - Хетафе
Атлетико - Хетафе: обзор матча 04 февраля 2023
Атлетико
04.02.2023, суббота, 20:30
Испания. Примера, 20 тур
1 : 1
Завершен
Хетафе
60'
А. Корреа
83'
Э. Унал (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Атлетико - Хетафе
90'
+5
Желтая карточка
М. Эль-Хаддади
90'
+3
Замена
Д. Суарес
️️️️
Порту
Желтая карточка
М. Депай
90'
Замена
М. Депай
️️️️
Р. Де Пауль
85'
83'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Э. Унал
Желтая карточка
С. Ньигес
81'
77'
Замена
М. Эль-Хаддади
️️️️
М. Арамбарри
Замена
С. Ньигес
️️️️
А. Мората
75'
73'
Замена
А. Алгобия
️️️️
Л. Милья
73'
Замена
Г. Вильяр
️️️️
К. Аленья
Замена
М. Льоренте
️️️️
Т. Лемар
61'
Замена
Я. Карраско
️️️️
А. Корреа
61'
ГОЛ! 1:0!
А. Корреа
60'
Желтая карточка
Коке
57'
45'
+2
Желтая карточка
К. Аленья
34'
Желтая карточка
Порту
2'
Желтая карточка
Д. Джене
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
17
Рейнилду
ЛЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
20
Науэль Молина
ПЗ
7
Родриго Де Пауль
ЦП
6
Коке
ЦП
18
Тома Лемар
АП
10
Анхель Корреа
ПВ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
21
Альваро Мората
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Хетафе
13
Давид Сорья
ВР
2
Даконам Джене
ЦЗ
22
Домингуш Дуарте
ЦЗ
15
Омар Альдрете
ЦЗ
17
Гастон Альварес
ЦЗ
10
Карлес Аленья
ЦП
8
Мауро Арамбарри
ЦП
6
Луис Милья
ЦП
10
Порту
ПВ
9
Борха Майорал
ЦФ
19
Энес Унал
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Атлетико
13
Иво Грбич
ВР
31
Антонио Гомис
ВР
3
Серхио Регилон
ЛЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ПЗ
10
Янник Карраско
ЛВ
8
Пабло Барриос
ЦП
8
Сауль Ньигес
ЦП
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
14
Маркос Льоренте
ЦП
28
Аксель Витсель
ЦП
10
Мемфис Депай
ЦФ
Хетафе
1
Кико Касилья
ВР
13
Диего Конде
ВР
23
Жордан Амави
ЛЗ
23
Стефан Митрович
ЦЗ
22
Дамиан Суарес
ПЗ
88
Неманья Максимович
ЦП
12
Гонсало Вильяр
ЦП
27
Анхель Алгобия
ЦП
20
Хайме Сеоане
ЦП
9
Хуанми Латаса
ЦФ
17
Хайме Мата
ЦФ
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
4-2-2-2
13
Облак
17
Рейнилду
15
Савич
22
Эрмосо
20
Молина
7
Де Пауль
6
Коке
18
Лемар
10
Корреа
21
Мората
7
Гризманн
4-3-1-2
13
Сорья
22
Дуарте
15
Альдрете
17
Альварес
2
Джене
10
Аленья
8
Арамбарри
6
Милья
10
Порту
19
Унал
9
Майорал
21
Мората
8
Ньигес
8
Ньигес
21
Мората
18
Лемар
14
Льоренте
14
Льоренте
18
Лемар
10
Корреа
10
Карраско
10
Карраско
10
Корреа
7
Де Пауль
10
Депай
10
Депай
7
Де Пауль
10
Порту
22
Суарес
22
Суарес
10
Порту
10
Аленья
12
Вильяр
12
Вильяр
10
Аленья
6
Милья
27
Алгобия
27
Алгобия
6
Милья
8
Арамбарри
16
Эль-Хаддади
16
Эль-Хаддади
8
Арамбарри
Остались в запасе
Атлетико
Хетафе
13
Иво Грбич
ВР
31
Антонио Гомис
ВР
3
Серхио Регилон
ЛЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ПЗ
8
Пабло Барриос
ЦП
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
28
Аксель Витсель
ЦП
Главный тренер
Диего Симеоне
1
Кико Касилья
ВР
13
Диего Конде
ВР
23
Жордан Амави
ЛЗ
23
Стефан Митрович
ЦЗ
88
Неманья Максимович
ЦП
20
Хайме Сеоане
ЦП
9
Хуанми Латаса
ЦФ
17
Хайме Мата
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Остались в запасе
13
Иво Грбич
ВР
31
Антонио Гомис
ВР
3
Серхио Регилон
ЛЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ПЗ
8
Пабло Барриос
ЦП
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
28
Аксель Витсель
ЦП
Остались в запасе
1
Кико Касилья
ВР
13
Диего Конде
ВР
23
Жордан Амави
ЛЗ
23
Стефан Митрович
ЦЗ
88
Неманья Максимович
ЦП
20
Хайме Сеоане
ЦП
9
Хуанми Латаса
ЦФ
17
Хайме Мата
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Статистика матча Атлетико - Хетафе
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Атлетико
Испания. Примера, 14 тур
Эльче
- : -
28.11.2026
Атлетико
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
2 : 0
25.11.2026
Викинг
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
0 : 3
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Хетафе
Испания. Примера, 14 тур
Эспаньол
- : -
30.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 4 тур
Иберия 1999
1 : 0
26.11.2026
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
0 : 3
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Информация о матче
Стадион:
Рияд Эйр Метрополитано
Где смотреть матч:
Okko Спорт
Новости команд
Все
Атлетико
Хетафе
«Иберия 1999» – «Хетафе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
Вчера, 19:36
Лига чемпионов. Поражение «Баварии», победы «Ливерпуля» и «Интера», ничья «ПСЖ» и другие результаты
Вчера, 00:55
«Атлетико» – «Викинг»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 ноября 2026
25 ноября
Лига Конференций: шансы «Иберии 1999» и «Хетафе» на победу в матче 4-го тура
25 ноября
«Атлетико» – «Викинг» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 25 ноября 2026
24 ноября
Лига чемпионов. Поражение «Баварии», победы «Ливерпуля» и «Интера», ничья «ПСЖ» и другие результаты
Вчера, 00:55
«Атлетико» – «Викинг»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 ноября 2026
25 ноября
«Атлетико» – «Викинг» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 25 ноября 2026
24 ноября
Лига чемпионов: шансы «Атлетико» и «Викинга» на победу в матче 5-го тура
24 ноября
Топ-10 претендентов на победу в Лиге чемпионов по версии ESPN
23 ноября
«Иберия 1999» – «Хетафе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
Вчера, 19:36
Лига Конференций: шансы «Иберии 1999» и «Хетафе» на победу в матче 4-го тура
25 ноября
«Хетафе» – «Атлетико»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Ла Лига: шансы «Хетафе» и «Атлетико» на победу в матче 13-го тура
21 ноября
«Вильярреал» – «Хетафе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+