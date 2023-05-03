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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетико - Кадис
Атлетико - Кадис: обзор матча 03 мая 2023
Атлетико
03.05.2023, среда, 23:00
Испания. Примера, 33 тур
5 : 1
Завершен
Кадис
2'
А. Гризманн
27'
А. Гризманн
49'
А. Мората
57'
Я. Карраско (П)
73'
Н. Молина
72'
Э. Лосано
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Атлетико - Кадис
Замена
М. Доэрти
️️️️
Н. Молина
86'
ГОЛ! 5:1!
Н. Молина
Пас отдал
Р. Де Пауль
73'
72'
ГОЛ! 4:1!
Э. Лосано
Замена
С. Регилон
️️️️
Т. Лемар
72'
Замена
П. Барриос
️️️️
А. Мората
71'
Замена
А. Корреа
️️️️
Я. Карраско
64'
61'
Замена
Х. Мари
️️️️
Алекс
61'
Замена
К. Рамос
️️️️
А. Негредо
ГОЛ с пенальти! 4:0!
Я. Карраско
57'
ГОЛ! 3:0!
А. Мората
Пас отдал
М. Эрмосо
49'
46'
Замена
Э. Лосано
️️️️
И. Диарра
Желтая карточка
Н. Молина
44'
38'
Желтая карточка
И. Альехо
Желтая карточка
Т. Лемар
36'
ГОЛ! 2:0!
А. Гризманн
Пас отдал
Т. Лемар
27'
Желтая карточка
Я. Карраско
21'
16'
Желтая карточка
И. Диарра
ГОЛ! 1:0!
А. Гризманн
Пас отдал
Я. Карраско
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико
13
Иво Грбич
ВР
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
20
Науэль Молина
ПЗ
10
Янник Карраско
ЛВ
28
Аксель Витсель
ЦП
6
Коке
ЦП
7
Родриго Де Пауль
ЦП
18
Тома Лемар
АП
7
Антуан Гризманн
ЦФ
21
Альваро Мората
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Кадис
23
Херемьяс Ледесма
ВР
15
Сантьяго Арсамендия
ЛЗ
15
Момо Мбайе
ЦЗ
22
Хорхе Мере
ЦЗ
20
Исаак Карселен
ПЗ
4
Рубен Алькарас
ЦП
5
Иуба Диарра
ЦП
8
Алекс
АП
10
Тео Бонгонда
ПВ
14
Иван Альехо
ПВ
21
Альваро Негредо
ЦФ
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
Атлетико
31
Антонио Гомис
ВР
13
Алехандро Итурбе
ВР
3
Серхио Регилон
ЛЗ
3
Марко Морено
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ПЗ
8
Сауль Ньигес
ЦП
8
Пабло Барриос
ЦП
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
10
Анхель Корреа
ПВ
77
Карлос Мартин
ЦФ
Кадис
1
Давид Жиль
ВР
18
Луис Эспино
ЛЗ
3
Фали
ЦЗ
4
Карлос Гарсия
ЦЗ
36
Рауль Парра
ПЗ
6
Хосе Мари
ОП
8
Гонсало Эскаланте
ЦП
9
Кристофер Рамос
ЦФ
14
Серхи Гвардиола
ЦФ
11
Энтони Лосано
ЦФ
3-3-2-2
13
Грбич
20
Хименес
22
Эрмосо
20
Молина
28
Витсель
6
Коке
7
Де Пауль
10
Карраско
18
Лемар
21
Мората
7
Гризманн
4-2-3-1
23
Ледесма
20
Карселен
15
Мбайе
22
Мере
15
Арсамендия
4
Алькарас
5
Диарра
14
Альехо
8
Алекс
10
Бонгонда
21
Негредо
18
Лемар
3
Регилон
3
Регилон
18
Лемар
20
Молина
2
Доэрти
2
Доэрти
20
Молина
21
Мората
8
Барриос
8
Барриос
21
Мората
10
Карраско
10
Корреа
10
Корреа
10
Карраско
8
Алекс
6
Хосе Мари
6
Хосе Мари
8
Алекс
21
Негредо
9
Рамос
9
Рамос
21
Негредо
5
Диарра
11
Лосано
11
Лосано
5
Диарра
Остались в запасе
Атлетико
Кадис
31
Антонио Гомис
ВР
13
Алехандро Итурбе
ВР
3
Марко Морено
ЦЗ
8
Сауль Ньигес
ЦП
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
77
Карлос Мартин
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
1
Давид Жиль
ВР
18
Луис Эспино
ЛЗ
3
Фали
ЦЗ
4
Карлос Гарсия
ЦЗ
36
Рауль Парра
ПЗ
8
Гонсало Эскаланте
ЦП
14
Серхи Гвардиола
ЦФ
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
Остались в запасе
31
Антонио Гомис
ВР
13
Алехандро Итурбе
ВР
3
Марко Морено
ЦЗ
8
Сауль Ньигес
ЦП
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
77
Карлос Мартин
ЦФ
Остались в запасе
1
Давид Жиль
ВР
18
Луис Эспино
ЛЗ
3
Фали
ЦЗ
4
Карлос Гарсия
ЦЗ
36
Рауль Парра
ПЗ
8
Гонсало Эскаланте
ЦП
14
Серхи Гвардиола
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
Статистика матча Атлетико - Кадис
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Атлетико
Испания. Примера, 14 тур
Эльче
- : -
28.11.2026
Атлетико
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
2 : 0
25.11.2026
Викинг
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
0 : 3
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Кадис
Испания. Сегунда, 16 тур
Кадис
- : -
29.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 15 тур
Реал Сосьедад Б
0 : 3
21.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 14 тур
Эйбар
1 : 1
15.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 13 тур
Кадис
1 : 2
07.11.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Кадис
3 : 1
25.10.2026
Сеута
Информация о матче
Стадион:
Рияд Эйр Метрополитано
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