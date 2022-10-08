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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетико - Жирона
Атлетико - Жирона: обзор матча 08 октября 2022
Атлетико
08.10.2022, суббота, 17:15
Испания. Примера, 8 тур
2 : 1
Завершен
Жирона
5'
А. Корреа
48'
А. Корреа
66'
Р. Рикельме
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Атлетико - Жирона
Желтая карточка
С. Савич
89'
84'
Замена
Р. Террац
️️️️
Х. Эрнандес
81'
Замена
Т. Вилья
️️️️
Р. Рикельме
Замена
Ж. Кондогбиа
️️️️
А. Витсель
74'
Замена
Ж. Феликс
️️️️
А. Корреа
74'
66'
ГОЛ! 2:1!
Р. Рикельме
Пас отдал
В. Фернандес
Замена
С. Ньигес
️️️️
Я. Карраско
65'
Замена
Т. Лемар
️️️️
А. Гризманн
65'
Замена
А. Мората
️️️️
М. Кунья
65'
64'
Замена
К. Стуани
️️️️
Я. Эррера
55'
Желтая карточка
Х. Эрнандес
Желтая карточка
М. Кунья
49'
ГОЛ! 2:0!
А. Корреа
48'
46'
Замена
В. Фернандес
️️️️
А. Мартинес
46'
Замена
Я. Коуто
️️️️
М. Гутьеррес
Желтая карточка
Х. Хименес
45'
+1
ГОЛ! 1:0!
А. Корреа
Пас отдал
А. Гризманн
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
17
Рейнилду
ЛЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
20
Науэль Молина
ПЗ
10
Янник Карраско
ЛВ
6
Коке
ЦП
28
Аксель Витсель
ЦП
10
Анхель Корреа
ПВ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
10
Матеус Кунья
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Жирона
1
Хуан Карлос
ВР
15
Хави Эрнандес
ЛЗ
3
Мигель Гутьеррес
ЛЗ
14
Сантьяго Буэно
ЦЗ
20
Бернардо Эспиноcа
ЦЗ
22
Арнау Мартинес
ПЗ
24
Алеш Гарсия
ЦП
21
Янхель Эррера
ЦП
21
Ориоль Ромеу
ЦП
17
Родриго Рикельме
ПВ
11
Валентин Кастелланос
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
Атлетико
13
Иво Грбич
ВР
31
Антонио Гомис
ВР
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
8
Сауль Ньигес
ЦП
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
7
Родриго Де Пауль
ЦП
18
Тома Лемар
АП
21
Альваро Мората
ЦФ
79
Жоау Феликс
ЦФ
77
Карлос Мартин
ЦФ
Жирона
40
Тони Фуидиас
ВР
13
Пауло Газзанига
ВР
6
Хуанпе
ЦЗ
27
Ян Коуто
ПЗ
73
Хоэль Рока
ЛВ
19
Тони Вилья
ЛВ
21
Ману Вальехо
ЛВ
11
Рамон Террац
ОП
23
Иван Мартин
АП
28
Оскар Уренья
ПВ
17
Валери Фернандес
ПВ
7
Кристиан Стуани
ЦФ
4-2-2-2
13
Облак
17
Рейнилду
20
Хименес
15
Савич
20
Молина
6
Коке
28
Витсель
10
Карраско
10
Корреа
10
Кунья
7
Гризманн
3-2-3-1-1
1
Хуан Карлос
15
Эрнандес
14
Буэно
20
Эспиноcа
22
Мартинес
3
Гутьеррес
24
Гарсия
21
Эррера
21
Ромеу
17
Рикельме
11
Кастелланос
10
Карраско
8
Ньигес
8
Ньигес
10
Карраско
28
Витсель
19
Кондогбиа
19
Кондогбиа
28
Витсель
7
Гризманн
18
Лемар
18
Лемар
7
Гризманн
10
Кунья
21
Мората
21
Мората
10
Кунья
10
Корреа
79
Феликс
79
Феликс
10
Корреа
3
Гутьеррес
27
Коуто
27
Коуто
3
Гутьеррес
15
Эрнандес
11
Террац
11
Террац
15
Эрнандес
17
Рикельме
19
Вилья
19
Вилья
17
Рикельме
22
Мартинес
17
Фернандес
17
Фернандес
22
Мартинес
21
Эррера
7
Стуани
7
Стуани
21
Эррера
Остались в запасе
Атлетико
Жирона
13
Иво Грбич
ВР
31
Антонио Гомис
ВР
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
7
Родриго Де Пауль
ЦП
77
Карлос Мартин
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
40
Тони Фуидиас
ВР
13
Пауло Газзанига
ВР
6
Хуанпе
ЦЗ
23
Иван Мартин
АП
73
Хоэль Рока
ЛВ
21
Ману Вальехо
ЛВ
28
Оскар Уренья
ПВ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
Остались в запасе
13
Иво Грбич
ВР
31
Антонио Гомис
ВР
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
7
Родриго Де Пауль
ЦП
77
Карлос Мартин
ЦФ
Остались в запасе
40
Тони Фуидиас
ВР
13
Пауло Газзанига
ВР
6
Хуанпе
ЦЗ
23
Иван Мартин
АП
73
Хоэль Рока
ЛВ
21
Ману Вальехо
ЛВ
28
Оскар Уренья
ПВ
Главный тренер
Диего Симеоне
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
Статистика матча Атлетико - Жирона
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Атлетико
Испания. Примера, 14 тур
Эльче
- : -
28.11.2026
Атлетико
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
2 : 0
25.11.2026
Викинг
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
0 : 3
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Жирона
Испания. Сегунда, 16 тур
Эльденсе
- : -
28.11.2026
Жирона
Испания. Сегунда, 15 тур
Жирона
2 : 1
22.11.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 14 тур
Овьедо
1 : 2
14.11.2026
Жирона
Испания. Сегунда, 13 тур
Жирона
0 : 1
08.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 12 тур
Реал Сосьедад Б
1 : 0
31.10.2026
Жирона
Испания. Сегунда, 11 тур
Жирона
5 : 1
24.10.2026
Сельта (Б)
Информация о матче
Стадион:
Рияд Эйр Метрополитано
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