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Симо Вассим Кеддари
Статистика
Симо Вассим Кеддари - статистика
Завершил карьеру
3 февраля 2005 (21), Террасса
#5 | Защитник
Испания
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Катар. Лига звезд 2024/2025
Испания. Кубок 2022/2023
Испания. Примера 2022/2023
Команда
И
Г
П
Ж
К
Эспаньол
6
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 38 тур
Эспаньол
3 : 3
04.06.2023
Альмерия
46' - 90'
Испания. Примера, 32 тур
Эспаньол
1 : 0
30.04.2023
Хетафе
Был в запасе
Испания. Примера, 31 тур
Вильярреал
4 : 2
27.04.2023
Эспаньол
76' - 90'
Испания. Примера, 29 тур
Бетис
3 : 1
15.04.2023
Эспаньол
Был в запасе
Испания. Примера, 22 тур
Эльче
0 : 1
19.02.2023
Эспаньол
77' - 90'
Испания. Примера, 21 тур
Эспаньол
2 : 3
13.02.2023
Реал Сосьедад
Был в запасе
Испания. Примера, 16 тур
Эспаньол
2 : 2
07.01.2023
Жирона
Был в запасе
Испания. Примера, 15 тур
Барселона
1 : 1
31.12.2022
Эспаньол
86' - 90'
Испания. Примера, 14 тур
Эспаньол
0 : 1
09.11.2022
Вильярреал
Был в запасе
Испания. Примера, 13 тур
Атлетико
1 : 1
06.11.2022
Эспаньол
56' - 90'
Испания. Примера, 12 тур
Мальорка
1 : 1
28.10.2022
Эспаньол
Был в запасе
Испания. Примера, 11 тур
Эспаньол
2 : 2
23.10.2022
Эльче
Был в запасе
Испания. Примера, 10 тур
Осасуна
1 : 0
20.10.2022
Эспаньол
Был в запасе
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
1 : 0
16.10.2022
Вальядолид
Был в запасе
Испания. Примера, 8 тур
Кадис
2 : 2
09.10.2022
Эспаньол
Был в запасе
Испания. Примера, 7 тур
Эспаньол
2 : 2
02.10.2022
Валенсия
87' - 90'
Испания. Примера, 6 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
18.09.2022
Эспаньол
Был в запасе
Испания. Примера, 5 тур
Эспаньол
2 : 3
10.09.2022
Севилья
Был в запасе
Испания. Примера, 4 тур
Атлетик
0 : 1
04.09.2022
Эспаньол
Был в запасе
Испания. Примера, 3 тур
Эспаньол
1 : 3
28.08.2022
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