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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эспаньол - Райо Вальекано
Эспаньол - Райо Вальекано: обзор матча 19 августа 2022
Эспаньол
19.08.2022, пятница, 21:00
Испания. Примера, 2 тур
0 : 2
Завершен
Райо Вальекано
40'
И. Палазон
59'
П. Сисс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Эспаньол - Райо Вальекано
85'
Замена
М. Эрнандес
️️️️
У. Лопес
85'
Замена
Р. Нтека
️️️️
А. Гарсия
Замена
К. Баре
️️️️
Э. Экспозито
77'
76'
Желтая карточка
О. Валентин
74'
Замена
Р. Фалькао
️️️️
С. Камельо
59'
ГОЛ! 0:2!
П. Сисс
Пас отдал
А. Гарсия
58'
Замена
С. Санчес
️️️️
О. Трехо
57'
Замена
О. Валентин
️️️️
И. Палазон
Желтая карточка
Б. Оливан
45'
+3
40'
ГОЛ! 0:1!
И. Палазон
Пас отдал
У. Лопес
36'
Желтая карточка
О. Трехо
Замена
Ф. Калеро
️️️️
Н. Меламед
35'
Красная карточка
С. Гомес
30'
24'
Желтая карточка
С. Димитриевски
16'
Вторая желтая
Ф. Лежен
14'
Желтая карточка
Ф. Лежен
Желтая карточка
О. Хиль
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эспаньол
23
Бенжамин Леком
ВР
5
Брайан Оливан
ЛЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
6
Леандро Кабрера
ЦЗ
27
Оскар Хиль
ПЗ
22
Рубен Санчес
ПЗ
10
Нико Меламед
ЛВ
5
Винисиус Соуза
ОП
8
Эдуардо Экспозито
ЦП
10
Серхи Дардер
ЦП
13
Хоселу
ЦФ
Главный тренер
Диего Мартинес
Райо Вальекано
1
Столе Димитриевски
ВР
11
Фран Гарсия
ЛЗ
24
Флориан Лежен
ЦЗ
24
Алехандро Катена
ЦЗ
20
Иван Баллиу
ПЗ
18
Альваро Гарсия
ЛВ
8
Унаи Лопес
ЦП
6
Пате Сисс
ЦП
8
Оскар Трехо
АП
7
Иси Палазон
ПВ
10
Серхио Камельо
ЦФ
Эспаньол
1
Анхель Фортуньо
ВР
1
Жоан Гарсия
ВР
12
Фернандо Калеро
ЦЗ
5
Симо Вассим Кеддари
ЦЗ
7
Хави Пуадо
ЛВ
88
Кейди Баре
ЦП
6
Даниэль Вильяэрмоса
ЦП
15
Лука Колеошо
ЦП
2
Набиль Туайзи
ЦФ
Райо Вальекано
30
Мигель Анхель Морро
ВР
4
Марио Суарес
ЦЗ
24
Эстебан Савельич
ЦЗ
2
Марио Эрнандес
ПЗ
12
Бебе
ЛВ
23
Оскар Валентин
ЦП
11
Ранди Нтека
АП
14
Хосе Анхель Посо
АП
25
Сальви Санчес
ПВ
9
Радамель Фалькао
ЦФ
3-3-2-1-1
23
Леком
27
Хиль
21
Гомес
6
Кабрера
5
Оливан
5
Соуза
22
Санчес
8
Экспозито
10
Дардер
10
Меламед
13
Хоселу
4-2-3-1
1
Димитриевски
20
Баллиу
24
Лежен
24
Катена
11
Гарсия
8
Лопес
6
Сисс
7
Палазон
8
Трехо
18
Гарсия
10
Камельо
10
Меламед
12
Калеро
12
Калеро
10
Меламед
8
Экспозито
88
Баре
88
Баре
8
Экспозито
8
Лопес
2
Эрнандес
2
Эрнандес
8
Лопес
7
Палазон
23
Валентин
23
Валентин
7
Палазон
18
Гарсия
11
Нтека
11
Нтека
18
Гарсия
8
Трехо
25
Санчес
25
Санчес
8
Трехо
10
Камельо
9
Фалькао
9
Фалькао
10
Камельо
Остались в запасе
Эспаньол
Райо Вальекано
1
Анхель Фортуньо
ВР
1
Жоан Гарсия
ВР
5
Симо Вассим Кеддари
ЦЗ
6
Даниэль Вильяэрмоса
ЦП
15
Лука Колеошо
ЦП
7
Хави Пуадо
ЛВ
2
Набиль Туайзи
ЦФ
Главный тренер
Диего Мартинес
4
Марио Суарес
ЦЗ
30
Мигель Анхель Морро
ВР
24
Эстебан Савельич
ЦЗ
14
Хосе Анхель Посо
АП
12
Бебе
ЛВ
Остались в запасе
1
Анхель Фортуньо
ВР
1
Жоан Гарсия
ВР
5
Симо Вассим Кеддари
ЦЗ
6
Даниэль Вильяэрмоса
ЦП
15
Лука Колеошо
ЦП
7
Хави Пуадо
ЛВ
2
Набиль Туайзи
ЦФ
Остались в запасе
4
Марио Суарес
ЦЗ
30
Мигель Анхель Морро
ВР
24
Эстебан Савельич
ЦЗ
14
Хосе Анхель Посо
АП
12
Бебе
ЛВ
Главный тренер
Диего Мартинес
Статистика матча Эспаньол - Райо Вальекано
2
1
1
4
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Эспаньол
Испания. Примера, 14 тур
Эспаньол
- : -
30.11.2026
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Райо Вальекано
Испания. Примера, 14 тур
Бетис
- : -
28.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 1
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Хетафе
1 : 1
19.10.2026
Райо Вальекано
Информация о матче
Стадион:
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