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    Александер Мейер - статистика

    #33 | Вратарь
    Имя Александер
    Фамилия Мейер
    Команда Боруссия
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 13 апреля 1991 (31 год)
    Рост 195
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    07.03.2023 1' - 90' Челси 2:0 Боруссия Лига чемпионов, 1/8 финала, ответный матч
    03.03.2023 Был в запасе Боруссия 2:1 РБ Лейпциг Германия. Бундеслига, 23 тур
    25.02.2023 Был в запасе Хоффенхайм 0:1 Боруссия Германия. Бундеслига, 22 тур
    19.02.2023 Был в запасе Боруссия 4:1 Герта Германия. Бундеслига, 21 тур
    15.02.2023 Был в запасе Боруссия 1:0 Челси Лига чемпионов, 1/8 финала, первый матч
    11.02.2023 Был в запасе Вердер 0:2 Боруссия Германия. Бундеслига, 20 тур
    08.02.2023 Был в запасе Бохум 1:2 Боруссия Германия. Кубок, 1/8 финала
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Боруссия 4 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    03.03.2023 Был в запасе Боруссия (Дортмунд) 2:1 РБ Лейпциг (Лейпциг)
    25.02.2023 Был в запасе Хоффенхайм (Зинсхайм) 0:1 Боруссия (Дортмунд)
    19.02.2023 Был в запасе Боруссия (Дортмунд) 4:1 Герта (Берлин)
    11.02.2023 Был в запасе Вердер (Бремен) 0:2 Боруссия (Дортмунд)
    04.02.2023 Был в запасе Боруссия (Дортмунд) 5:1 Фрайбург (Фрайбург)
    29.01.2023 Был в запасе Байер (Леверкузен) 0:2 Боруссия (Дортмунд)
    25.01.2023 Был в запасе Майнц (Майнц) 1:2 Боруссия (Дортмунд)
    22.01.2023 Был в запасе Боруссия (Дортмунд) 4:3 Аугсбург (Аугсбург)
    11.11.2022 Был в запасе Боруссия (Менхенгладбах) 4:2 Боруссия (Дортмунд)
    08.11.2022 Был в запасе Вольфсбург (Вольфсбург) 2:0 Боруссия (Дортмунд)
    05.11.2022 Был в запасе Боруссия (Дортмунд) 3:0 Бохум (Бохум)
    29.10.2022 Был в запасе Айнтрахт (Франкфурт) 1:2 Боруссия (Дортмунд)
    22.10.2022 Был в запасе Боруссия (Дортмунд) 5:0 Штутгарт (Штутгарт)
    16.10.2022 Был в запасе Унион (Берлин) 2:0 Боруссия (Дортмунд)
    08.10.2022 1' -90' Боруссия (Дортмунд) 2:2 Бавария (Мюнхен)
    01.10.2022 1' -90' Кельн (Кельн) 3:2 Боруссия (Дортмунд)
    17.09.2022 1' -90' Боруссия (Дортмунд) 1:0 Шальке-04 (Гельзенкирхен)
    10.09.2022 1' -90' РБ Лейпциг (Лейпциг) 3:0 Боруссия (Дортмунд)
    02.09.2022 Был в запасе Боруссия (Дортмунд) 1:0 Хоффенхайм (Зинсхайм)
    27.08.2022 Был в запасе Герта (Берлин) 0:1 Боруссия (Дортмунд)
    20.08.2022 Был в запасе Боруссия (Дортмунд) 2:3 Вердер (Бремен)
    12.08.2022 Был в запасе Фрайбург (Фрайбург) 1:3 Боруссия (Дортмунд)
    06.08.2022 Был в запасе Боруссия (Дортмунд) 1:0 Байер (Леверкузен)
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