Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 500 тыс

Александер Майер - статистика

Боруссия Д
13 апреля 1991 (35)
#33 | Вратарь
195 см
Германия
Статистика Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Германия. Бундеслига, 4 тур
Штутгарт
0 : 1
19.09.2026
Боруссия Д
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 3 тур
Боруссия Д
3 : 0
12.09.2026
Падерборн
Был в запасе
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
3 : 2
08.09.2026
Вильярреал
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 2 тур
Хоффенхайм
2 : 3
05.09.2026
Боруссия Д
Был в запасе
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Боруссия Д
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Германия. Бундеслига, 34 тур
Боруссия Д
3 : 0
17.05.2025
Хольштайн
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 33 тур
Байер
2 : 4
11.05.2025
Боруссия Д
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 32 тур
Боруссия Д
4 : 0
03.05.2025
Вольфсбург
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 31 тур
Хоффенхайм
2 : 3
26.04.2025
Боруссия Д
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 30 тур
Боруссия Д
3 : 2
20.04.2025
Боруссия М
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 29 тур
Бавария
2 : 2
12.04.2025
Боруссия Д
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 28 тур
Фрайбург
1 : 4
05.04.2025
Боруссия Д
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 27 тур
Боруссия Д
3 : 1
30.03.2025
Майнц
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 26 тур
РБ Лейпциг
2 : 0
15.03.2025
Боруссия Д
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 25 тур
Боруссия Д
0 : 1
08.03.2025
Аугсбург
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 24 тур
Санкт-Паули
0 : 2
01.03.2025
Боруссия Д
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 23 тур
Боруссия Д
6 : 0
22.02.2025
Унион
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 22 тур
Бохум
2 : 0
15.02.2025
Боруссия Д
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 21 тур
Боруссия Д
1 : 2
08.02.2025
Штутгарт
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 20 тур
Хайденхайм
1 : 2
01.02.2025
Боруссия Д
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 19 тур
Боруссия Д
2 : 2
25.01.2025
Вердер
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 18 тур
Айнтрахт
2 : 0
17.01.2025
Боруссия Д
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 17 тур
Хольштайн
4 : 2
14.01.2025
Боруссия Д
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 15 тур
Вольфсбург
1 : 3
22.12.2024
Боруссия Д
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 14 тур
Боруссия Д
1 : 1
15.12.2024
Хоффенхайм
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 13 тур
Боруссия М
1 : 1
07.12.2024
Боруссия Д
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 12 тур
Боруссия Д
1 : 1
30.11.2024
Бавария
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 11 тур
Боруссия Д
4 : 0
23.11.2024
Фрайбург
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 10 тур
Майнц
3 : 1
09.11.2024
Боруссия Д
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
02.11.2024
РБ Лейпциг
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
2 : 1
26.10.2024
Боруссия Д
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
2 : 1
18.10.2024
Санкт-Паули
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 6 тур
Унион
2 : 1
05.10.2024
Боруссия Д
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 5 тур
Боруссия Д
4 : 2
27.09.2024
Бохум
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 4 тур
Штутгарт
5 : 1
22.09.2024
Боруссия Д
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 3 тур
Боруссия Д
4 : 2
13.09.2024
Хайденхайм
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 2 тур
Вердер
0 : 0
31.08.2024
Боруссия Д
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 1 тур
Боруссия Д
2 : 0
24.08.2024
Айнтрахт
Был в запасе
Главные новости
Дзюба закончил карьеру, но потом передумал; Батраков может перейти в «МЮ» или «Челси», новый клуб Месси и другие новости
02:00
Агент Дзюбы: «Мы переплюнули историю с Роналду»
01:50
2
Жезуш сделал заявление о конфликте с Роналду после 3-й победы Португалии в Лиге наций
01:30
Мостовой отреагировал на завершение карьеры Дзюбы
00:57
1
Журавель – о Роналду: «Наконец-то можно не оглядываться, как павлин распушает хвост»
00:45
Жена Карпина – о выборе имени для сына: «Уже понимаю, в каких местах бомбанет у народа»
00:19
4
Президент российского клуба: «Я выезжаю на переговоры с Дзюбой»
Вчера, 23:59
4
Лига наций. Португалия выиграла без Роналду, первая победа Клоппа, сенсационное поражение Норвегии и другие результаты
Вчера, 23:42
ВидеоКарседо пришел в бар к болельщикам «Спартака»
Вчера, 23:35
4
Шнякин – о Губерниеве: «Солома в голове воспламеняется мгновенно»
Вчера, 23:17
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+