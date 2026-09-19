Матчи за последние 30 дней
Германия. Бундеслига, 4 тур
Германия. Бундеслига, 3 тур
Лига чемпионов, Общий этап
Германия. Бундеслига, 2 тур
Статистика по турнирам
Матчи игрока в этом турнире
Германия. Бундеслига, 34 тур
Германия. Бундеслига, 33 тур
Германия. Бундеслига, 32 тур
Германия. Бундеслига, 31 тур
Германия. Бундеслига, 30 тур
Германия. Бундеслига, 29 тур
Германия. Бундеслига, 28 тур
Германия. Бундеслига, 27 тур
Германия. Бундеслига, 26 тур
Германия. Бундеслига, 25 тур
Германия. Бундеслига, 24 тур
Германия. Бундеслига, 23 тур
Германия. Бундеслига, 22 тур
Германия. Бундеслига, 21 тур
Германия. Бундеслига, 20 тур
Германия. Бундеслига, 19 тур
Германия. Бундеслига, 18 тур
Германия. Бундеслига, 17 тур
Германия. Бундеслига, 15 тур
Германия. Бундеслига, 14 тур
Германия. Бундеслига, 13 тур
Германия. Бундеслига, 12 тур
Германия. Бундеслига, 11 тур
Германия. Бундеслига, 10 тур
Германия. Бундеслига, 9 тур
Германия. Бундеслига, 8 тур
Германия. Бундеслига, 7 тур
Германия. Бундеслига, 6 тур
Германия. Бундеслига, 5 тур
Германия. Бундеслига, 4 тур
Германия. Бундеслига, 3 тур
Германия. Бундеслига, 2 тур
Германия. Бундеслига, 1 тур