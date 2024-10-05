Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Унион - Боруссия Д
Унион - Боруссия Д: обзор матча 05 октября 2024
Унион
05.10.2024, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 6 тур
2 : 1
Завершен
Боруссия Д
26'
К. Фогт (П)
45'
Й. Вертессен
62'
Ю. Рюэрсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Унион - Боруссия Д
90'
+6
Желтая карточка
Р. Бенсебаини
90'
+4
Желтая карточка
В. Антон
Желтая карточка
К. Триммель
89'
86'
Замена
Р. Бенсебаини
️️️️
Ю. Рюэрсон
Желтая карточка
Т. Роте
84'
83'
Желтая карточка
М. Забитцер
Замена
Я. Хаберер
️️️️
Б. Холлербах
77'
76'
Замена
М. Забитцер
️️️️
Э. Джан
Замена
А. Шафер
️️️️
У. Ен Чон
67'
Замена
Джордан
️️️️
Й. Вертессен
67'
Замена
Т. Скарке
️️️️
А. Кемлейн
67'
63'
Замена
Ф. Нмеча
️️️️
П. Гросс
63'
Замена
Д. Мален
️️️️
Д. Гиттенс
62'
ГОЛ! 2:1!
Ю. Рюэрсон
Пас отдал
Ю. Брандт
Замена
Л. Кверфельд
️️️️
К. Фогт
60'
ГОЛ! 2:0!
Й. Вертессен
Пас отдал
Т. Роте
45'
Желтая карточка
У. Ен Чон
41'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
К. Фогт
26'
17'
Желтая карточка
Н. Шлоттербек
Желтая карточка
К. Фогт
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Унион
1
Фредерик Реннов
ВР
4
Том Роте
ЛЗ
5
Данило Дехи
ЦЗ
7
Кевин Фогт
ЦЗ
2
Диогу Лейте
ЦЗ
28
Кристофер Триммель
(К)
ПЗ
6
Алеша Кемлейн
ОП
8
Рани Хедира
ОП
11
У Ен Чон
ПВ
17
Бенедикт Холлербах
ЦФ
11
Йорбе Вертессен
ЦФ
Боруссия Д
1
Грегор Кобель
ВР
3
Вальдемар Антон
ЦЗ
4
Нико Шлоттербек
ЦЗ
27
Ян Коуто
ПЗ
26
Юлиан Рюэрсон
ПЗ
23
Эмре Джан
(К)
ОП
13
Паскаль Гросс
ЦП
8
Юлиан Брандт
АП
11
Джейми Гиттенс
ПВ
14
Максимилиан Байер
ЦФ
9
Серу Гирасси
ЦФ
Главный тренер
Нури Шахин
Унион
1
Александер Шволов
ВР
21
Джером Руссийон
ЛЗ
14
Леопольд Кверфельд
ЦЗ
8
Ласло Бенеш
ЦП
19
Яник Хаберер
ЦП
13
Андраш Шафер
ЦП
24
Роберт Сков
ПВ
21
Тим Скарке
ПВ
9
Джордан
ЦФ
Боруссия Д
33
Александер Майер
ВР
5
Рами Бенсебаини
ЛЗ
66
Альмуджера Кабар
ЦЗ
25
Никлас Зюле
ЦЗ
20
Марсель Забитцер
ЦП
29
Кьелл Вятьен
ЦП
8
Феликс Нмеча
АП
14
Дониелл Мален
ЦФ
39
Коул Кэмпбелл
ЦФ
3-4-1-2
1
Реннов
5
Дехи
7
Фогт
2
Лейте
4
Роте
6
Кемлейн
8
Хедира
28
Триммель
11
Чон
11
Вертессен
17
Холлербах
4-1-1-2-2
1
Кобель
26
Рюэрсон
3
Антон
4
Шлоттербек
27
Коуто
23
Джан
13
Гросс
11
Гиттенс
8
Брандт
9
Гирасси
14
Байер
7
Фогт
14
Кверфельд
14
Кверфельд
7
Фогт
17
Холлербах
19
Хаберер
19
Хаберер
17
Холлербах
11
Чон
13
Шафер
13
Шафер
11
Чон
6
Кемлейн
21
Скарке
21
Скарке
6
Кемлейн
11
Вертессен
9
Джордан
9
Джордан
11
Вертессен
26
Рюэрсон
5
Бенсебаини
5
Бенсебаини
26
Рюэрсон
23
Джан
20
Забитцер
20
Забитцер
23
Джан
13
Гросс
8
Нмеча
8
Нмеча
13
Гросс
11
Гиттенс
14
Мален
14
Мален
11
Гиттенс
Остались в запасе
Унион
Боруссия Д
1
Александер Шволов
ВР
21
Джером Руссийон
ЛЗ
8
Ласло Бенеш
ЦП
24
Роберт Сков
ПВ
33
Александер Майер
ВР
66
Альмуджера Кабар
ЦЗ
25
Никлас Зюле
ЦЗ
29
Кьелл Вятьен
ЦП
39
Коул Кэмпбелл
ЦФ
Главный тренер
Нури Шахин
Остались в запасе
1
Александер Шволов
ВР
21
Джером Руссийон
ЛЗ
8
Ласло Бенеш
ЦП
24
Роберт Сков
ПВ
Остались в запасе
33
Александер Майер
ВР
66
Альмуджера Кабар
ЦЗ
25
Никлас Зюле
ЦЗ
29
Кьелл Вятьен
ЦП
39
Коул Кэмпбелл
ЦФ
Главный тренер
Нури Шахин
Статистика матча Унион - Боруссия Д
4
4
Всего ударов по воротам
14
8
Удары в створ
5
4
Владение мячом %
33
67
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Угловые удары
3
3
Нарушения
15
17
Офсайды
4
0
Количество передач
281
589
Сейвы
3
3
Точность передач %
66
82
Удары мимо ворот
4
3
Блокированные удары
5
1
Удары из пределов штрафной
8
4
Удары из-за пределов штрафной
6
4
xG (ожидаемые голы)
1.31
0.66
Матчи команд
Унион
Германия. Бундеслига, 12 тур
Унион
- : -
05.12.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 11 тур
Майнц
2 : 1
28.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 11 тур
Боруссия Д
- : -
29.11.2026
Байер
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
1 : 1
24.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Информация о матче
Главный судья:
Тобиас Райхель
Стадион:
Ан дер Альтен Ферстерай
Новости команд
Все
Унион
Боруссия Д
«Майнц» – «Унион»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 ноября 2026
Вчера, 14:51
Бундеслига: шансы «Боруссии Д» и «Байера» на победу в матче 11-го тура
Вчера, 10:19
Бундеслига: шансы «Майнца» и «Униона» на победу в матче 11-го тура
27 ноября
Артета оценил игру «Арсенала» после ничьей с «Боруссией»
25 ноября
Лига чемпионов. «Арсенал» сыграл вничью, «Манчестер Сити» ушел от поражения и другие результаты
25 ноября
2
«Майнц» – «Унион»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 ноября 2026
Вчера, 14:51
Бундеслига: шансы «Майнца» и «Униона» на победу в матче 11-го тура
27 ноября
«Унион» – «РБ Лейпциг»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Бундеслига: шансы «Униона» и «РБ Лейпцига» на победу в матче 10-го тура
20 ноября
«Фрайбург» – «Унион Берлин»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига: шансы «Боруссии Д» и «Байера» на победу в матче 11-го тура
Вчера, 10:19
Артета оценил игру «Арсенала» после ничьей с «Боруссией»
25 ноября
Лига чемпионов. «Арсенал» сыграл вничью, «Манчестер Сити» ушел от поражения и другие результаты
25 ноября
2
«Арсенал» – «Боруссия Д»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 ноября 2026
24 ноября
«Арсенал» – «Боруссия Д» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
23 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+