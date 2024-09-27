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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Боруссия Д - Бохум
Боруссия Д - Бохум: обзор матча 27 сентября 2024
Боруссия Д
27.09.2024, пятница, 21:30
Германия. Бундеслига, 5 тур
4 : 2
Завершен
Бохум
44'
С. Гирасси
62'
Э. Джан (П)
75'
С. Гирасси
81'
Ф. Нмеча
16'
М. Беро
21'
Д. де Вит
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Боруссия Д - Бохум
Замена
Н. Зюле
️️️️
Я. Коуто
82'
82'
Замена
А. Бальде
️️️️
М. Беро
82'
Замена
М. Квартенг
️️️️
И. Сиссоко
ГОЛ! 4:2!
Ф. Нмеча
Пас отдал
К. Адейеми
81'
ГОЛ! 3:2!
С. Гирасси
Пас отдал
К. Адейеми
75'
Замена
Р. Бенсебаини
️️️️
Ю. Рюэрсон
74'
Замена
Ф. Нмеча
️️️️
П. Гросс
74'
Замена
М. Байер
️️️️
Ю. Брандт
74'
72'
Замена
К. Миеси
️️️️
Ф. Хофманн
Желтая карточка
П. Гросс
70'
Замена
Ж. Дюранвиль
️️️️
Д. Гиттенс
66'
ГОЛ с пенальти! 2:2!
Э. Джан
62'
62'
Замена
М. Брошински
️️️️
М. Боадю
Желтая карточка
Я. Коуто
58'
ГОЛ! 1:2!
С. Гирасси
Пас отдал
Ю. Брандт
44'
21'
ГОЛ! 0:2!
Д. де Вит
16'
ГОЛ! 0:1!
М. Беро
Пас отдал
Ф. Хофманн
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия Д
1
Грегор Кобель
ВР
3
Вальдемар Антон
ЦЗ
4
Нико Шлоттербек
ЦЗ
27
Ян Коуто
ПЗ
26
Юлиан Рюэрсон
ПЗ
14
Карим Адейеми
ЛВ
23
Эмре Джан
(К)
ОП
13
Паскаль Гросс
ЦП
8
Юлиан Брандт
АП
11
Джейми Гиттенс
ПВ
9
Серу Гирасси
ЦФ
Главный тренер
Нури Шахин
Бохум
30
Патрик Древес
ВР
32
Максимилиан Виттек
ЛЗ
18
Яков Медич
ЦЗ
15
Тим Оэрман
ЦЗ
25
Феликс Пасслак
ПЗ
8
Антони Лосилла
(К)
ОП
28
Ибраима Сиссоко
ОП
22
Матуш Беро
ЦП
20
Дани де Вит
ЦП
33
Филипп Хофманн
ЦФ
10
Майрон Боадю
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
Боруссия Д
33
Александер Майер
ВР
5
Рами Бенсебаини
ЛЗ
25
Никлас Зюле
ЦЗ
29
Кьелл Вятьен
ЦП
8
Феликс Нмеча
АП
24
Жюльен Дюранвиль
ПВ
14
Дониелл Мален
ЦФ
14
Максимилиан Байер
ЦФ
Бохум
1
Тимо Хорн
ВР
20
Ноа Лосли
ЦЗ
2
Кристиан Гамбоа
ПЗ
14
Алиу Бальде
ЛВ
24
Mats Pannewig
ЦП
23
Кодзи Миеси
ЦП
10
Мориц-Брони Квартенг
АП
27
Самуэль Бамба
ПВ
9
Мориц Брошински
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Кобель
27
Коуто
3
Антон
4
Шлоттербек
26
Рюэрсон
23
Джан
13
Гросс
14
Адейеми
8
Брандт
11
Гиттенс
9
Гирасси
4-2-2-2
30
Древес
25
Пасслак
18
Медич
15
Оэрман
32
Виттек
8
Лосилла
28
Сиссоко
22
Беро
20
де Вит
10
Боадю
33
Хофманн
26
Рюэрсон
5
Бенсебаини
5
Бенсебаини
26
Рюэрсон
27
Коуто
25
Зюле
25
Зюле
27
Коуто
13
Гросс
8
Нмеча
8
Нмеча
13
Гросс
11
Гиттенс
24
Дюранвиль
24
Дюранвиль
11
Гиттенс
8
Брандт
14
Байер
14
Байер
8
Брандт
33
Хофманн
23
Миеси
23
Миеси
33
Хофманн
28
Сиссоко
10
Квартенг
10
Квартенг
28
Сиссоко
22
Беро
14
Бальде
14
Бальде
22
Беро
10
Боадю
9
Брошински
9
Брошински
10
Боадю
Остались в запасе
Боруссия Д
Бохум
33
Александер Майер
ВР
29
Кьелл Вятьен
ЦП
14
Дониелл Мален
ЦФ
Главный тренер
Нури Шахин
1
Тимо Хорн
ВР
20
Ноа Лосли
ЦЗ
2
Кристиан Гамбоа
ПЗ
24
Mats Pannewig
ЦП
27
Самуэль Бамба
ПВ
Главный тренер
Петер Цайдлер
Остались в запасе
33
Александер Майер
ВР
29
Кьелл Вятьен
ЦП
14
Дониелл Мален
ЦФ
Остались в запасе
1
Тимо Хорн
ВР
20
Ноа Лосли
ЦЗ
2
Кристиан Гамбоа
ПЗ
24
Mats Pannewig
ЦП
27
Самуэль Бамба
ПВ
Главный тренер
Нури Шахин
Главный тренер
Петер Цайдлер
Статистика матча Боруссия Д - Бохум
2
Всего ударов по воротам
23
10
Удары в створ
8
5
Владение мячом %
66
34
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
11
0
Нарушения
12
9
Офсайды
2
3
Количество передач
555
283
Сейвы
3
4
Точность передач %
89
72
Удары мимо ворот
8
3
Блокированные удары
7
2
Удары из пределов штрафной
16
6
Удары из-за пределов штрафной
7
4
xG (ожидаемые голы)
2.16
1.18
Матчи команд
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 11 тур
Боруссия Д
- : -
29.11.2026
Байер
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
1 : 1
24.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Бохум
Германия. Кубок, 1/8 финала
Бохум
- : -
02.12.2026
Аугсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Бохум
2 : 0
27.11.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Санкт-Паули
2 : 0
21.11.2026
Бохум
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Бохум
3 : 2
08.11.2026
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Энерги
1 : 2
30.10.2026
Бохум
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Информация о матче
Главный судья:
Felix Brych, Germany
Стадион:
Сигнал Идуна Парк
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