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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Аугсбург - Боруссия Д
Аугсбург - Боруссия Д: обзор матча 26 октября 2024
Аугсбург
26.10.2024, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 8 тур
2 : 1
Завершен
Боруссия Д
25'
А. Клод-Морис
50'
А. Клод-Морис
4'
Д. Мален
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аугсбург - Боруссия Д
90'
+9
Вторая желтая
А. Кабар
90'
+4
Желтая карточка
Р. Бенсебаини
88'
Замена
К. Кэмпбелл
️️️️
Д. Мален
Желтая карточка
Д. Гаувелеув
87'
Замена
А. Майер
️️️️
Ф. Ониика
82'
Замена
Ю. Кабадайи
️️️️
А. Клод-Морис
82'
Замена
М. Бауэр
️️️️
К. Матсима
82'
Замена
Х. Кудоссу
️️️️
М. Вольф
75'
Замена
С. Эссенде
️️️️
Ф. Тиц
75'
Желтая карточка
Ф. Тиц
73'
71'
Желтая карточка
А. Кабар
68'
Замена
А. Кабар
️️️️
Ю. Рюэрсон
63'
Замена
М. Байер
️️️️
Ф. Нмеча
ГОЛ! 2:1!
А. Клод-Морис
50'
46'
Замена
П. Гросс
️️️️
М. Забитцер
46'
Замена
Э. Джан
️️️️
В. Антон
Желтая карточка
Д. Яннулис
42'
ГОЛ! 1:1!
А. Клод-Морис
Пас отдал
М. Вольф
25'
4'
ГОЛ! 0:1!
Д. Мален
Пас отдал
С. Гирасси
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аугсбург
22
Недилько Лабрович
ВР
13
Димитриос Яннулис
ЛЗ
35
Крислен Матсима
ЦЗ
14
Джеффри Гаувелеув
(К)
ЦЗ
13
Кевен Шлоттербек
ЦЗ
27
Мариус Вольф
ПЗ
20
Алексис Клод-Морис
ЛВ
18
Кристиян Якич
ОП
37
Эльвис Реджбечай
ЦП
16
Фрэнк Ониика
ЦП
9
Филлип Тиц
ЦФ
Главный тренер
Джесс Торуп
Боруссия Д
1
Грегор Кобель
ВР
5
Рами Бенсебаини
ЛЗ
3
Вальдемар Антон
ЦЗ
4
Нико Шлоттербек
ЦЗ
26
Юлиан Рюэрсон
ПЗ
20
Марсель Забитцер
ЦП
8
Феликс Нмеча
АП
8
Юлиан Брандт
(К)
АП
11
Джейми Гиттенс
ПВ
9
Серу Гирасси
ЦФ
14
Дониелл Мален
ЦФ
Главный тренер
Нури Шахин
Аугсбург
1
Финн Дамен
ВР
5
Максимилиан Бауэр
ЦЗ
10
Арне Майер
ОП
18
Тим Брайтхаупт
ОП
7
Хенри Кудоссу
ЦП
10
Мерт Кемюр
АП
99
Самуэль Эссенде
ЦФ
7
Юсуф Кабадайи
ЦФ
9
Стив Мунье
ЦФ
Боруссия Д
33
Александер Майер
ВР
66
Альмуджера Кабар
ЛЗ
49
Янник Люрс
ЦЗ
39
Филиппо Мане
ЦЗ
23
Эмре Джан
ОП
29
Кьелл Вятьен
ЦП
13
Паскаль Гросс
ЦП
39
Коул Кэмпбелл
ПВ
14
Максимилиан Байер
ЦФ
3-3-2-1-1
22
Лабрович
35
Матсима
14
Гаувелеув
13
Шлоттербек
13
Яннулис
18
Якич
27
Вольф
37
Реджбечай
16
Ониика
20
Клод-Морис
9
Тиц
4-1-3-2
1
Кобель
26
Рюэрсон
3
Антон
4
Шлоттербек
5
Бенсебаини
20
Забитцер
11
Гиттенс
8
Брандт
8
Нмеча
14
Мален
9
Гирасси
35
Матсима
5
Бауэр
5
Бауэр
35
Матсима
16
Ониика
10
Майер
10
Майер
16
Ониика
27
Вольф
7
Кудоссу
7
Кудоссу
27
Вольф
9
Тиц
99
Эссенде
99
Эссенде
9
Тиц
20
Клод-Морис
7
Кабадайи
7
Кабадайи
20
Клод-Морис
26
Рюэрсон
66
Кабар
66
Кабар
26
Рюэрсон
3
Антон
23
Джан
23
Джан
3
Антон
20
Забитцер
13
Гросс
13
Гросс
20
Забитцер
14
Мален
39
Кэмпбелл
39
Кэмпбелл
14
Мален
8
Нмеча
14
Байер
14
Байер
8
Нмеча
Остались в запасе
Аугсбург
Боруссия Д
1
Финн Дамен
ВР
18
Тим Брайтхаупт
ОП
10
Мерт Кемюр
АП
9
Стив Мунье
ЦФ
Главный тренер
Джесс Торуп
33
Александер Майер
ВР
49
Янник Люрс
ЦЗ
39
Филиппо Мане
ЦЗ
29
Кьелл Вятьен
ЦП
Главный тренер
Нури Шахин
Остались в запасе
1
Финн Дамен
ВР
18
Тим Брайтхаупт
ОП
10
Мерт Кемюр
АП
9
Стив Мунье
ЦФ
Остались в запасе
33
Александер Майер
ВР
49
Янник Люрс
ЦЗ
39
Филиппо Мане
ЦЗ
29
Кьелл Вятьен
ЦП
Главный тренер
Джесс Торуп
Главный тренер
Нури Шахин
Статистика матча Аугсбург - Боруссия Д
3
1
2
Всего ударов по воротам
12
11
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
23
77
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
3
5
Нарушения
13
10
Офсайды
1
1
Количество передач
217
725
Сейвы
3
2
Точность передач %
69
88
Удары мимо ворот
7
4
Блокированные удары
1
3
Удары из пределов штрафной
5
7
Удары из-за пределов штрафной
7
4
xG (ожидаемые голы)
0.44
0.94
Матчи команд
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 11 тур
Хоффенхайм
- : -
29.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
3 : 1
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Сонненхоф Гросаспах
2 : 4
27.10.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 11 тур
Боруссия Д
- : -
29.11.2026
Байер
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
1 : 1
24.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Информация о матче
Главный судья:
Тобиас Вельц
(Висбаден)
Стадион:
Аугсбург Арена
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