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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Боруссия Д - Хайденхайм
Боруссия Д - Хайденхайм: обзор матча 13 сентября 2024
Боруссия Д
13.09.2024, пятница, 21:30
Германия. Бундеслига, 3 тур
4 : 2
Завершен
Хайденхайм
12'
Д. Мален
17'
К. Адейеми
41'
К. Адейеми
90+3'
Э. Джан (П)
39'
М. Пьеринджер
74'
М. Бройниг (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Боруссия Д - Хайденхайм
ГОЛ с пенальти! 4:2!
Э. Джан
90'
+3
Желтая карточка
Я. Коуто
86'
86'
Замена
М. Хонзак
️️️️
Л. Мэлони
83'
Желтая карточка
М. Кауфманн
Желтая карточка
Д. Гиттенс
82'
Замена
Д. Гиттенс
️️️️
К. Адейеми
79'
Замена
Э. Джан
️️️️
Ю. Брандт
79'
74'
ГОЛ с пенальти! 3:2!
М. Бройниг
Замена
Я. Коуто
️️️️
Р. Бенсебаини
72'
Замена
М. Байер
️️️️
С. Гирасси
72'
68'
Замена
Н. Дорш
️️️️
Л. Сиенза
68'
Замена
М. Бройниг
️️️️
П. Ваннер
68'
Замена
М. Кауфманн
️️️️
М. Пьеринджер
63'
Желтая карточка
П. Ваннер
Замена
М. Забитцер
️️️️
Д. Мален
59'
46'
Замена
С. Конте
️️️️
А. Бек
ГОЛ! 3:1!
К. Адейеми
Пас отдал
Ю. Рюэрсон
41'
39'
ГОЛ! 2:1!
М. Пьеринджер
Пас отдал
О. Траоре
ГОЛ! 2:0!
К. Адейеми
Пас отдал
Ю. Брандт
17'
ГОЛ! 1:0!
Д. Мален
Пас отдал
К. Адейеми
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия Д
1
Грегор Кобель
ВР
5
Рами Бенсебаини
ЛЗ
3
Вальдемар Антон
ЦЗ
25
Никлас Зюле
ЦЗ
26
Юлиан Рюэрсон
ПЗ
14
Карим Адейеми
ЛВ
13
Паскаль Гросс
ЦП
8
Феликс Нмеча
АП
8
Юлиан Брандт
(К)
АП
14
Дониелл Мален
ЦФ
9
Серу Гирасси
ЦФ
Главный тренер
Нури Шахин
Хайденхайм
22
Кевин Мюллер
ВР
19
Йонас Ференбах
ЛЗ
6
Патрик Майнка
(К)
ЦЗ
23
Бенедикт Гимбер
ЦЗ
15
Леннард Мэлони
ЦЗ
23
Омар Траоре
ПЗ
7
Лео Сиенза
ЛВ
3
Ян Шеппнер
ЦП
21
Адриан Бек
АП
10
Пауль Ваннер
АП
18
Марвин Пьеринджер
ЦФ
Главный тренер
Франк Шмидт
Боруссия Д
33
Александер Майер
ВР
66
Альмуджера Кабар
ЦЗ
27
Ян Коуто
ПЗ
23
Эмре Джан
ОП
29
Кьелл Вятьен
ЦП
20
Марсель Забитцер
ЦП
24
Жюльен Дюранвиль
ПВ
11
Джейми Гиттенс
ПВ
14
Максимилиан Байер
ЦФ
Хайденхайм
22
Витус Эйхер
ВР
4
Тим Зирслебен
ЦЗ
2
Марнон Буш
ПЗ
17
Матиас Хонзак
ЛВ
6
Никлас Дорш
ОП
20
Лука Кербер
ЦП
29
Миккель Кауфманн
ЦФ
31
Сирлорд Конте
ЦФ
14
Максимилиан Бройниг
ЦФ
4-1-3-2
1
Кобель
5
Бенсебаини
3
Антон
25
Зюле
26
Рюэрсон
13
Гросс
14
Адейеми
8
Брандт
8
Нмеча
9
Гирасси
14
Мален
3-2-1-3-1
22
Мюллер
6
Майнка
23
Гимбер
15
Мэлони
23
Траоре
19
Ференбах
3
Шеппнер
21
Бек
10
Ваннер
7
Сиенза
18
Пьеринджер
5
Бенсебаини
27
Коуто
27
Коуто
5
Бенсебаини
8
Брандт
23
Джан
23
Джан
8
Брандт
14
Мален
20
Забитцер
20
Забитцер
14
Мален
14
Адейеми
11
Гиттенс
11
Гиттенс
14
Адейеми
9
Гирасси
14
Байер
14
Байер
9
Гирасси
7
Сиенза
6
Дорш
6
Дорш
7
Сиенза
15
Мэлони
17
Хонзак
17
Хонзак
15
Мэлони
18
Пьеринджер
29
Кауфманн
29
Кауфманн
18
Пьеринджер
21
Бек
31
Конте
31
Конте
21
Бек
10
Ваннер
14
Бройниг
14
Бройниг
10
Ваннер
Остались в запасе
Боруссия Д
Хайденхайм
33
Александер Майер
ВР
66
Альмуджера Кабар
ЦЗ
29
Кьелл Вятьен
ЦП
24
Жюльен Дюранвиль
ПВ
Главный тренер
Нури Шахин
22
Витус Эйхер
ВР
4
Тим Зирслебен
ЦЗ
2
Марнон Буш
ПЗ
20
Лука Кербер
ЦП
Главный тренер
Франк Шмидт
Остались в запасе
33
Александер Майер
ВР
66
Альмуджера Кабар
ЦЗ
29
Кьелл Вятьен
ЦП
24
Жюльен Дюранвиль
ПВ
Остались в запасе
22
Витус Эйхер
ВР
4
Тим Зирслебен
ЦЗ
2
Марнон Буш
ПЗ
20
Лука Кербер
ЦП
Главный тренер
Нури Шахин
Главный тренер
Франк Шмидт
Статистика матча Боруссия Д - Хайденхайм
2
2
Всего ударов по воротам
13
11
Удары в створ
6
4
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
8
1
Нарушения
12
18
Офсайды
0
1
Количество передач
559
342
Сейвы
2
2
Точность передач %
86
78
Удары мимо ворот
3
2
Блокированные удары
4
5
Удары из пределов штрафной
11
8
Удары из-за пределов штрафной
2
3
xG (ожидаемые голы)
1.56
1.73
Матчи команд
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 11 тур
Боруссия Д
- : -
29.11.2026
Байер
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
1 : 1
24.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Хайденхайм
Германия. Вторая Бундеслига, 14 тур
Санкт-Паули
- : -
06.12.2026
Хайденхайм
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Хайденхайм
3 : 1
27.11.2026
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Дармштадт
3 : 1
20.11.2026
Хайденхайм
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хайденхайм
2 : 2
08.11.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Карлсруэ
2 : 1
31.10.2026
Хайденхайм
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Хайденхайм
1 : 1
24.10.2026
Энерги
Информация о матче
Главный судья:
Роберт Шредер
(Ганновер)
Стадион:
Сигнал Идуна Парк
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