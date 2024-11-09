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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Майнц - Боруссия Д
Майнц - Боруссия Д: обзор матча 09 ноября 2024
Майнц
09.11.2024, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 10 тур
3 : 1
Завершен
Боруссия Д
36'
Л. Джэ Сон
45+3'
Ж. Буркардт
54'
П. Небель
40'
С. Гирасси (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Майнц - Боруссия Д
Замена
К. Онисиво
️️️️
Ж. Буркардт
90'
Замена
А. Зиб
️️️️
Л. Джэ Сон
90'
Желтая карточка
Р. Центнер
86'
Замена
Х. Хонг
️️️️
П. Небель
85'
Замена
С. Видмер
️️️️
Д. Да Коста
80'
74'
Замена
К. Кэмпбелл
️️️️
Ю. Брандт
59'
Замена
Я. Коуто
️️️️
Д. Гиттенс
59'
Замена
Д. Мален
️️️️
М. Байер
59'
Замена
Я. Люрс
️️️️
Ф. Нмеча
ГОЛ! 3:1!
П. Небель
Пас отдал
Ф. Мвене
54'
ГОЛ! 2:1!
Ж. Буркардт
Пас отдал
Д. Да Коста
45'
+3
Желтая карточка
Д. Кор
45'
40'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
С. Гирасси
ГОЛ! 1:0!
Л. Джэ Сон
Пас отдал
А. Каси
36'
Желтая карточка
П. Небель
32'
28'
Желтая карточка
Н. Шлоттербек
27'
Красная карточка
Э. Джан
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Майнц
27
Робин Центнер
ВР
19
Антони Каси
ЛЗ
16
Штефан Белл
ЦЗ
21
Данни Да Коста
ПЗ
2
Филипп Мвене
ПЗ
6
Кайсу Сано
ОП
31
Доминик Кор
ЦП
10
Надим Амири
ЦП
7
Ли Джэ Сон
АП
8
Пауль Небель
ПВ
9
Жонатан Буркардт
(К)
ЦФ
Главный тренер
Бо Хенриксен
Боруссия Д
33
Александер Майер
ВР
4
Нико Шлоттербек
ЦЗ
26
Юлиан Рюэрсон
ПЗ
23
Эмре Джан
(К)
ОП
13
Паскаль Гросс
ЦП
20
Марсель Забитцер
ЦП
8
Юлиан Брандт
АП
8
Феликс Нмеча
АП
11
Джейми Гиттенс
ПВ
9
Серу Гирасси
ЦФ
14
Максимилиан Байер
ЦФ
Главный тренер
Нури Шахин
Майнц
1
Лассе Рис
ВР
30
Силвэн Видмер
ПЗ
5
Daniel Gleiber
ЦП
20
Хен-Сок Хонг
ЦП
18
Николас Ферачниг
ЦП
25
Аймен Баркок
АП
9
Карим Онисиво
ЦФ
44
Нельсон Вайпер
ЦФ
9
Арминдо Зиб
ЦФ
Боруссия Д
1
Марсель Лотка
ВР
66
Альмуджера Кабар
ЛЗ
49
Янник Люрс
ЦЗ
39
Филиппо Мане
ЦЗ
27
Ян Коуто
ПЗ
46
Айман Азхил
ЦП
39
Коул Кэмпбелл
ПВ
14
Дониелл Мален
ЦФ
27
Jordi Paulina
ЦФ
4-1-2-2-1
27
Центнер
19
Каси
21
Да Коста
16
Белл
2
Мвене
6
Сано
31
Кор
10
Амири
7
Джэ Сон
8
Небель
9
Буркардт
2-1-2-3-2
33
Майер
26
Рюэрсон
4
Шлоттербек
23
Джан
13
Гросс
20
Забитцер
11
Гиттенс
8
Нмеча
8
Брандт
14
Байер
9
Гирасси
21
Да Коста
30
Видмер
30
Видмер
21
Да Коста
8
Небель
20
Хонг
20
Хонг
8
Небель
9
Буркардт
9
Онисиво
9
Онисиво
9
Буркардт
7
Джэ Сон
9
Зиб
9
Зиб
7
Джэ Сон
8
Нмеча
49
Люрс
49
Люрс
8
Нмеча
11
Гиттенс
27
Коуто
27
Коуто
11
Гиттенс
8
Брандт
39
Кэмпбелл
39
Кэмпбелл
8
Брандт
14
Байер
14
Мален
14
Мален
14
Байер
Остались в запасе
Майнц
Боруссия Д
1
Лассе Рис
ВР
5
Daniel Gleiber
ЦП
18
Николас Ферачниг
ЦП
25
Аймен Баркок
АП
44
Нельсон Вайпер
ЦФ
Главный тренер
Бо Хенриксен
1
Марсель Лотка
ВР
66
Альмуджера Кабар
ЛЗ
39
Филиппо Мане
ЦЗ
46
Айман Азхил
ЦП
27
Jordi Paulina
ЦФ
Главный тренер
Нури Шахин
Остались в запасе
1
Лассе Рис
ВР
5
Daniel Gleiber
ЦП
18
Николас Ферачниг
ЦП
25
Аймен Баркок
АП
44
Нельсон Вайпер
ЦФ
Остались в запасе
1
Марсель Лотка
ВР
66
Альмуджера Кабар
ЛЗ
39
Филиппо Мане
ЦЗ
46
Айман Азхил
ЦП
27
Jordi Paulina
ЦФ
Главный тренер
Бо Хенриксен
Главный тренер
Нури Шахин
Статистика матча Майнц - Боруссия Д
3
1
1
Всего ударов по воротам
13
2
Удары в створ
9
1
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
8
0
Нарушения
17
5
Офсайды
3
0
Количество передач
475
439
Сейвы
0
6
Точность передач %
83
81
Удары мимо ворот
3
1
Блокированные удары
1
0
Удары из пределов штрафной
11
2
Удары из-за пределов штрафной
2
0
xG (ожидаемые голы)
2.15
0.91
Матчи команд
Майнц
Германия. Бундеслига, 12 тур
РБ Лейпциг
- : -
05.12.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 11 тур
Майнц
2 : 1
28.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
3 : 1
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 11 тур
Боруссия Д
- : -
29.11.2026
Байер
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
1 : 1
24.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Информация о матче
Главный судья:
Флориан Бадштюбнер
(Виндсбах)
Стадион:
Мева Арена
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