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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Штутгарт - Боруссия Д
Штутгарт - Боруссия Д: обзор матча 22 сентября 2024
Штутгарт
22.09.2024, воскресенье, 18:30
Германия. Бундеслига, 4 тур
5 : 1
Завершен
Боруссия Д
4'
Д. Ундав
21'
Э. Демирович
62'
Э. Мийо
80'
Э. Билал Туре
90'
Д. Ундав
75'
С. Гирасси
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Штутгарт - Боруссия Д
ГОЛ! 5:1!
Д. Ундав
Пас отдал
Э. Мийо
90'
Замена
К. Фюрих
️️️️
А. Штиллер
85'
81'
Желтая карточка
Р. Бенсебаини
ГОЛ! 4:1!
Э. Билал Туре
Пас отдал
Э. Мийо
80'
Замена
Э. Билал Туре
️️️️
Й. Вагноман
79'
77'
Желтая карточка
М. Забитцер
75'
ГОЛ! 3:1!
С. Гирасси
Пас отдал
Д. Гиттенс
73'
Желтая карточка
Э. Джан
72'
Замена
Э. Джан
️️️️
Ю. Брандт
Замена
А. Чейз
️️️️
М. Миттельштадт
70'
Замена
Д. Загаду
️️️️
Ю. Хабот
70'
Замена
Ф. Ридер
️️️️
Э. Демирович
70'
63'
Замена
Д. Мален
️️️️
П. Гросс
ГОЛ! 3:0!
Э. Мийо
Пас отдал
А. Каразор
62'
46'
Замена
Р. Бенсебаини
️️️️
К. Адейеми
46'
Замена
Я. Коуто
️️️️
Ю. Рюэрсон
30'
Замена
Д. Гиттенс
️️️️
Ф. Нмеча
ГОЛ! 2:0!
Э. Демирович
Пас отдал
М. Миттельштадт
21'
Желтая карточка
Д. Левелинг
17'
ГОЛ! 1:0!
Д. Ундав
Пас отдал
М. Миттельштадт
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Штутгарт
1
Александр Нюбель
ВР
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
24
Антони Руо
ЦЗ
24
Юлиан Хабот
ЦЗ
16
Атакан Каразор
(К)
ЦЗ
4
Йоша Вагноман
ПЗ
6
Ангело Штиллер
ОП
20
Энцо Мийо
ЦП
26
Дениз Ундав
ЦФ
9
Эрмедин Демирович
ЦФ
18
Джейми Левелинг
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Боруссия Д
1
Грегор Кобель
ВР
3
Вальдемар Антон
ЦЗ
25
Никлас Зюле
ЦЗ
4
Нико Шлоттербек
ЦЗ
26
Юлиан Рюэрсон
ПЗ
14
Карим Адейеми
ЛВ
13
Паскаль Гросс
ЦП
20
Марсель Забитцер
ЦП
8
Юлиан Брандт
(К)
АП
8
Феликс Нмеча
АП
9
Серу Гирасси
ЦФ
Главный тренер
Нури Шахин
Штутгарт
1
Фабиан Бредлов
ВР
13
Франс Кретциг
ЛЗ
91
Анри Чейз
ЦЗ
23
Дан-Аксель Загаду
ЦЗ
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
32
Фабиан Ридер
ЦП
10
Крис Фюрих
ПВ
19
Эль Билал Туре
ЦФ
27
Ник Вольтемаде
ЦФ
Боруссия Д
33
Александер Майер
ВР
5
Рами Бенсебаини
ЛЗ
27
Ян Коуто
ПЗ
23
Эмре Джан
ОП
29
Кьелл Вятьен
ЦП
11
Джейми Гиттенс
ПВ
24
Жюльен Дюранвиль
ПВ
14
Максимилиан Байер
ЦФ
14
Дониелл Мален
ЦФ
3-3-1-3
1
Нюбель
24
Руо
24
Хабот
16
Каразор
7
Миттельштадт
6
Штиллер
4
Вагноман
20
Мийо
18
Левелинг
9
Демирович
26
Ундав
4-2-3-1
1
Кобель
26
Рюэрсон
25
Зюле
4
Шлоттербек
3
Антон
13
Гросс
20
Забитцер
8
Брандт
8
Нмеча
14
Адейеми
9
Гирасси
7
Миттельштадт
91
Чейз
91
Чейз
7
Миттельштадт
24
Хабот
23
Загаду
23
Загаду
24
Хабот
9
Демирович
32
Ридер
32
Ридер
9
Демирович
6
Штиллер
10
Фюрих
10
Фюрих
6
Штиллер
4
Вагноман
19
Туре
19
Туре
4
Вагноман
14
Адейеми
5
Бенсебаини
5
Бенсебаини
14
Адейеми
26
Рюэрсон
27
Коуто
27
Коуто
26
Рюэрсон
8
Брандт
23
Джан
23
Джан
8
Брандт
8
Нмеча
11
Гиттенс
11
Гиттенс
8
Нмеча
13
Гросс
14
Мален
14
Мален
13
Гросс
Остались в запасе
Штутгарт
Боруссия Д
1
Фабиан Бредлов
ВР
13
Франс Кретциг
ЛЗ
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
27
Ник Вольтемаде
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
33
Александер Майер
ВР
29
Кьелл Вятьен
ЦП
24
Жюльен Дюранвиль
ПВ
14
Максимилиан Байер
ЦФ
Главный тренер
Нури Шахин
Остались в запасе
1
Фабиан Бредлов
ВР
13
Франс Кретциг
ЛЗ
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
27
Ник Вольтемаде
ЦФ
Остались в запасе
33
Александер Майер
ВР
29
Кьелл Вятьен
ЦП
24
Жюльен Дюранвиль
ПВ
14
Максимилиан Байер
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Главный тренер
Нури Шахин
Статистика матча Штутгарт - Боруссия Д
1
3
Всего ударов по воротам
17
7
Удары в створ
9
3
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
6
4
Нарушения
10
6
Офсайды
3
2
Количество передач
480
457
Сейвы
2
4
Точность передач %
87
85
Удары мимо ворот
6
2
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
11
6
Удары из-за пределов штрафной
6
1
xG (ожидаемые голы)
3.01
0.49
Матчи команд
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/8 финала
Штутгарт
- : -
01.12.2026
Динамо Дрезден
Германия. Бундеслига, 11 тур
Штутгарт
2 : 2
28.11.2026
Айнтрахт
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
2 : 0
25.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
0 : 0
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 11 тур
Боруссия Д
- : -
29.11.2026
Байер
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
1 : 1
24.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Информация о матче
Главный судья:
Флориан Бадштюбнер
(Виндсбах)
Стадион:
МХПАрена
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