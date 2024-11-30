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Бундеслига 2026/2027
Боруссия Д - Бавария
Боруссия Д - Бавария: обзор матча 30 ноября 2024
Боруссия Д
30.11.2024, суббота, 20:30
Германия. Бундеслига, 12 тур
1 : 1
Завершен
Бавария
27'
Д. Гиттенс
85'
Д. Мусиала
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Боруссия Д - Бавария
Желтая карточка
М. Байер
90'
+5
90'
+3
Желтая карточка
Д. Упамекано
Замена
Д. Рейна
️️️️
М. Забитцер
90'
88'
Желтая карточка
Л. Сане
85'
ГОЛ! 1:1!
Д. Мусиала
Пас отдал
М. Олисе
80'
Замена
М. Олисе
️️️️
К. Мин-Джэ
Замена
Я. Коуто
️️️️
Ю. Рюэрсон
74'
Замена
Д. Мален
️️️️
Д. Гиттенс
74'
Желтая карточка
Ю. Рюэрсон
71'
62'
Замена
К. Коман
️️️️
М. Тель
62'
Замена
С. Боэ
️️️️
К. Лаймер
33'
Замена
Т. Мюллер
️️️️
Г. Кейн
ГОЛ! 1:0!
Д. Гиттенс
Пас отдал
Н. Шлоттербек
27'
Замена
Н. Зюле
️️️️
В. Антон
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия Д
1
Грегор Кобель
ВР
5
Рами Бенсебаини
ЛЗ
3
Вальдемар Антон
ЦЗ
4
Нико Шлоттербек
(К)
ЦЗ
26
Юлиан Рюэрсон
ПЗ
20
Марсель Забитцер
ЦП
13
Паскаль Гросс
ЦП
8
Феликс Нмеча
АП
11
Джейми Гиттенс
ПВ
9
Серу Гирасси
ЦФ
14
Максимилиан Байер
ЦФ
Главный тренер
Нури Шахин
Бавария
1
Мануэль Нойер
(К)
ВР
19
Альфонсо Дэвис
ЛЗ
2
Дайот Упамекано
ЦЗ
3
Ким Мин-Джэ
ЦЗ
6
Йозуа Киммих
ОП
27
Конрад Лаймер
ЦП
27
Леон Горецка
ЦП
10
Джамал Мусиала
АП
10
Лерой Сане
ПВ
11
Матис Тель
ЦФ
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Боруссия Д
33
Александер Майер
ВР
66
Альмуджера Кабар
ЛЗ
25
Никлас Зюле
ЦЗ
27
Ян Коуто
ПЗ
46
Айман Азхил
ЦП
10
Джованни Рейна
АП
39
Коул Кэмпбелл
ПВ
24
Жюльен Дюранвиль
ПВ
14
Дониелл Мален
ЦФ
Бавария
1
Даниэль Перец
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
39
Адам Азну
ЛЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
23
Саша Боэ
ПЗ
21
Ариджон Ибрагимович
ЛВ
21
Кингсли Коман
ЛВ
17
Майкл Олисе
ПВ
13
Томас Мюллер
ЦФ
4-2-2-2
1
Кобель
5
Бенсебаини
3
Антон
4
Шлоттербек
26
Рюэрсон
20
Забитцер
13
Гросс
8
Нмеча
11
Гиттенс
14
Байер
9
Гирасси
3-1-2-2-2
1
Нойер
2
Упамекано
3
Мин-Джэ
19
Дэвис
6
Киммих
27
Лаймер
27
Горецка
10
Сане
10
Мусиала
9
Кейн
11
Тель
3
Антон
25
Зюле
25
Зюле
3
Антон
26
Рюэрсон
27
Коуто
27
Коуто
26
Рюэрсон
20
Забитцер
10
Рейна
10
Рейна
20
Забитцер
11
Гиттенс
14
Мален
14
Мален
11
Гиттенс
27
Лаймер
23
Боэ
23
Боэ
27
Лаймер
11
Тель
21
Коман
21
Коман
11
Тель
3
Мин-Джэ
17
Олисе
17
Олисе
3
Мин-Джэ
9
Кейн
13
Мюллер
13
Мюллер
9
Кейн
Остались в запасе
Боруссия Д
Бавария
33
Александер Майер
ВР
66
Альмуджера Кабар
ЛЗ
46
Айман Азхил
ЦП
39
Коул Кэмпбелл
ПВ
24
Жюльен Дюранвиль
ПВ
Главный тренер
Нури Шахин
1
Даниэль Перец
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
39
Адам Азну
ЛЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
21
Ариджон Ибрагимович
ЛВ
Главный тренер
Венсан Компани
Остались в запасе
33
Александер Майер
ВР
66
Альмуджера Кабар
ЛЗ
46
Айман Азхил
ЦП
39
Коул Кэмпбелл
ПВ
24
Жюльен Дюранвиль
ПВ
Остались в запасе
1
Даниэль Перец
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
39
Адам Азну
ЛЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
21
Ариджон Ибрагимович
ЛВ
Главный тренер
Нури Шахин
Главный тренер
Венсан Компани
Статистика матча Боруссия Д - Бавария
3
2
Всего ударов по воротам
7
14
Удары в створ
2
5
Владение мячом %
32
68
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
2
3
Нарушения
11
7
Офсайды
1
4
Количество передач
302
619
Сейвы
4
1
Точность передач %
72
87
Удары мимо ворот
1
3
Блокированные удары
4
6
Удары из пределов штрафной
5
7
Удары из-за пределов штрафной
2
7
xG (ожидаемые голы)
0.47
1.44
Матчи команд
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 11 тур
Боруссия Д
- : -
29.11.2026
Байер
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
1 : 1
24.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Бавария
Германия. Кубок, 1/8 финала
Бавария
- : -
01.12.2026
Герта
Германия. Бундеслига, 11 тур
Гамбург
0 : 0
28.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 1
25.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Информация о матче
Главный судья:
Свен Яблонски
(Бремен)
Стадион:
Сигнал Идуна Парк
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