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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Вердер - Боруссия Д
Вердер - Боруссия Д: обзор матча 31 августа 2024
Вердер
31.08.2024, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 2 тур
0 : 0
Завершен
Боруссия Д
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вердер - Боруссия Д
90'
+1
Желтая карточка
П. Гросс
Замена
М. Груль
️️️️
М. Дукщ
90'
85'
Желтая карточка
Р. Бенсебаини
77'
Замена
Ф. Нмеча
️️️️
Ю. Брандт
73'
Вторая желтая
Н. Шлоттербек
71'
Замена
Д. Мален
️️️️
М. Байер
Желтая карточка
М. Фридль
59'
57'
Замена
К. Адейеми
️️️️
Д. Гиттенс
57'
Замена
Р. Бенсебаини
️️️️
Н. Зюле
53'
Желтая карточка
Н. Шлоттербек
48'
Желтая карточка
Ю. Рюэрсон
Желтая карточка
М. Вайзер
41'
34'
Желтая карточка
Н. Зюле
29'
Желтая карточка
В. Антон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вердер
16
Михаэль Цеттерер
ВР
4
Никлас Штарк
ЦЗ
5
Энтони Юнг
ЦЗ
32
Марко Фридль
(К)
ЦЗ
8
Митчелл Вайзер
ПЗ
27
Феликс Агу
ПЗ
14
Сенне Линен
ЦП
6
Йенс Стаге
ЦП
10
Романо Шмид
АП
11
Джастин Нджинма
ПВ
33
Марвин Дукщ
ЦФ
Главный тренер
Оле Вернер
Боруссия Д
1
Грегор Кобель
ВР
3
Вальдемар Антон
ЦЗ
25
Никлас Зюле
ЦЗ
4
Нико Шлоттербек
ЦЗ
26
Юлиан Рюэрсон
ПЗ
23
Эмре Джан
(К)
ОП
13
Паскаль Гросс
ЦП
20
Марсель Забитцер
ЦП
8
Юлиан Брандт
АП
11
Джейми Гиттенс
ПВ
14
Максимилиан Байер
ЦФ
Главный тренер
Нури Шахин
Вердер
1
Мио Бакхаус
ВР
6
Хулиан Малатини
ЦЗ
2
Оливье Деман
ЛВ
18
Марко Груль
ЛВ
80
Скелли Алверу
ЦП
32
Леонардо Биттенкурт
АП
8
Исак Хансен-Аароен
АП
7
Оливер Бурк
ЦФ
9
Кеке Топп
ЦФ
Боруссия Д
1
Марсель Лотка
ВР
33
Александер Майер
ВР
5
Рами Бенсебаини
ЛЗ
39
Филиппо Мане
ЦЗ
14
Карим Адейеми
ЛВ
8
Феликс Нмеча
АП
10
Джованни Рейна
АП
24
Жюльен Дюранвиль
ПВ
14
Дониелл Мален
ЦФ
3-2-2-2-1
16
Цеттерер
4
Штарк
5
Юнг
32
Фридль
8
Вайзер
27
Агу
14
Линен
6
Стаге
10
Шмид
11
Нджинма
33
Дукщ
4-1-2-2-1
1
Кобель
26
Рюэрсон
25
Зюле
4
Шлоттербек
3
Антон
23
Джан
13
Гросс
20
Забитцер
11
Гиттенс
8
Брандт
14
Байер
33
Дукщ
18
Груль
18
Груль
33
Дукщ
25
Зюле
5
Бенсебаини
5
Бенсебаини
25
Зюле
8
Брандт
8
Нмеча
8
Нмеча
8
Брандт
11
Гиттенс
14
Адейеми
14
Адейеми
11
Гиттенс
14
Байер
14
Мален
14
Мален
14
Байер
Остались в запасе
Вердер
Боруссия Д
1
Мио Бакхаус
ВР
6
Хулиан Малатини
ЦЗ
80
Скелли Алверу
ЦП
32
Леонардо Биттенкурт
АП
8
Исак Хансен-Аароен
АП
2
Оливье Деман
ЛВ
7
Оливер Бурк
ЦФ
9
Кеке Топп
ЦФ
Главный тренер
Оле Вернер
1
Марсель Лотка
ВР
33
Александер Майер
ВР
39
Филиппо Мане
ЦЗ
10
Джованни Рейна
АП
24
Жюльен Дюранвиль
ПВ
Главный тренер
Нури Шахин
Остались в запасе
1
Мио Бакхаус
ВР
6
Хулиан Малатини
ЦЗ
80
Скелли Алверу
ЦП
32
Леонардо Биттенкурт
АП
8
Исак Хансен-Аароен
АП
2
Оливье Деман
ЛВ
7
Оливер Бурк
ЦФ
9
Кеке Топп
ЦФ
Остались в запасе
1
Марсель Лотка
ВР
33
Александер Майер
ВР
39
Филиппо Мане
ЦЗ
10
Джованни Рейна
АП
24
Жюльен Дюранвиль
ПВ
Главный тренер
Оле Вернер
Главный тренер
Нури Шахин
Статистика матча Вердер - Боруссия Д
2
1
6
Всего ударов по воротам
5
9
Удары в створ
1
4
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
6
Угловые удары
5
6
Нарушения
11
16
Офсайды
8
3
Количество передач
442
523
Сейвы
5
1
Точность передач %
83
87
Удары мимо ворот
0
3
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
3
5
Удары из-за пределов штрафной
2
4
xG (ожидаемые голы)
0.41
0.61
Матчи команд
Вердер
Германия. Бундеслига, 12 тур
Айнтрахт
- : -
05.12.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 11 тур
Вердер
3 : 3
27.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
4 : 0
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 11 тур
Боруссия Д
- : -
29.11.2026
Байер
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
1 : 1
24.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Информация о матче
Главный судья:
Роберт Хартманн
(Крюгцелль)
Стадион:
Везерстадион
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