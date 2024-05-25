Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Эмир Тынтыс - статистика

Завершил карьеру
12 января 2004 (22), Эдирне
#22 | Защитник
187 см
Турция
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Карагюмрюк
4
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Турция. Суперлига, 38 тур
Карагюмрюк
3 : 1
25.05.2024
Самсунспор
1' - 46'
Турция. Суперлига, 37 тур
Газиантеп
3 : 1
18.05.2024
Карагюмрюк
Был в запасе
Турция. Суперлига, 36 тур
Карагюмрюк
2 : 3
12.05.2024
Галатасарай
Был в запасе
Турция. Суперлига, 34 тур
Карагюмрюк
4 : 1
29.04.2024
Антальяспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 33 тур
Истанбулспор
1 : 2
20.04.2024
Карагюмрюк
Был в запасе
Турция. Суперлига, 31 тур
Сивасспор
1 : 0
03.04.2024
Карагюмрюк
Был в запасе
Турция. Суперлига, 30 тур
Карагюмрюк
1 : 1
15.03.2024
Коньяспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 29 тур
Трабзонспор
5 : 1
09.03.2024
Карагюмрюк
46' - 90'
Турция. Суперлига, 28 тур
Адана Демирспор
1 : 0
04.03.2024
Карагюмрюк
Был в запасе
Турция. Суперлига, 26 тур
Касымпаша
1 : 1
16.02.2024
Карагюмрюк
Был в запасе
Турция. Суперлига, 25 тур
Карагюмрюк
2 : 0
10.02.2024
Пендикспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 24 тур
Хатайспор
3 : 1
02.02.2024
Карагюмрюк
Был в запасе
Турция. Суперлига, 23 тур
Карагюмрюк
4 : 0
28.01.2024
Ризеспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 22 тур
Анкарагюджю
2 : 0
24.01.2024
Карагюмрюк
Был в запасе
Турция. Суперлига, 21 тур
Карагюмрюк
1 : 1
20.01.2024
Истанбул Башакшехир
79' - 90'
Турция. Суперлига, 20 тур
Бешикташ
3 : 0
13.01.2024
Карагюмрюк
Был в запасе
Турция. Суперлига, 16 тур
Карагюмрюк
4 : 1
10.01.2024
Кайсериспор
88' - 90'
Турция. Суперлига, 19 тур
Самсунспор
1 : 0
06.01.2024
Карагюмрюк
Был в запасе
Турция. Суперлига, 18 тур
Карагюмрюк
0 : 3
23.12.2023
Газиантеп
Был в запасе
Турция. Суперлига, 17 тур
Галатасарай
1 : 0
20.12.2023
Карагюмрюк
Был в запасе
Турция. Суперлига, 15 тур
Антальяспор
2 : 1
09.12.2023
Карагюмрюк
Был в запасе
Турция. Суперлига, 14 тур
Карагюмрюк
3 : 0
01.12.2023
Истанбулспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 13 тур
Фенербахче
2 : 1
26.11.2023
Карагюмрюк
Был в запасе
Турция. Суперлига, 11 тур
Коньяспор
1 : 1
05.11.2023
Карагюмрюк
Был в запасе
Турция. Суперлига, 9 тур
Карагюмрюк
2 : 0
23.10.2023
Адана Демирспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 5 тур
Карагюмрюк
0 : 0
18.09.2023
Хатайспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 4 тур
Ризеспор
1 : 0
01.09.2023
Карагюмрюк
Был в запасе
Турция. Суперлига, 3 тур
Карагюмрюк
1 : 1
27.08.2023
Анкарагюджю
Был в запасе
Турция. Суперлига, 2 тур
Истанбул Башакшехир
0 : 2
20.08.2023
Карагюмрюк
Был в запасе
Турция. Суперлига, 1 тур
Карагюмрюк
0 : 1
14.08.2023
Бешикташ
Был в запасе
Главные новости
Дзюба закончил карьеру, но потом передумал; Батраков может перейти в «МЮ» или «Челси», новый клуб Месси и другие новости
02:00
Агент Дзюбы: «Мы переплюнули историю с Роналду»
01:50
2
Жезуш сделал заявление о конфликте с Роналду после 3-й победы Португалии в Лиге наций
01:30
Мостовой отреагировал на завершение карьеры Дзюбы
00:57
1
Журавель – о Роналду: «Наконец-то можно не оглядываться, как павлин распушает хвост»
00:45
Жена Карпина – о выборе имени для сына: «Уже понимаю, в каких местах бомбанет у народа»
00:19
4
Президент российского клуба: «Я выезжаю на переговоры с Дзюбой»
Вчера, 23:59
4
Лига наций. Португалия выиграла без Роналду, первая победа Клоппа, сенсационное поражение Норвегии и другие результаты
Вчера, 23:42
ВидеоКарседо пришел в бар к болельщикам «Спартака»
Вчера, 23:35
4
Шнякин – о Губерниеве: «Солома в голове воспламеняется мгновенно»
Вчера, 23:17
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+