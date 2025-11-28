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Динамо
Роберто Фернандес
Новости
€ 2,50 млн
Роберто Фернандес - новости
Динамо
7 июня 2000 (26), Консепсьон
#6 | Защитник
188 см
Парагвай
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Трансферы
Фото
Защитник «Динамо» – о нырке Соболева: «Это было просто смешно»
21 апреля
2
Видео
Мостовой вылетел за рекламный щит после борьбы с Фернандесом
2025.11.28 10:49
Символическая сборная 26-го тура РПЛ по версии Радимова
2025.04.29 16:16
2
Фото
«Динамо» продлило до 2029 года контракт с парагвайским защитником
2025.03.10 19:24
Два защитника «Динамо» пропустят матч с «Ростовом»
2025.02.26 00:27
2
Опубликована сборная 15-го тура РПЛ по версии WhoScored
2024.11.12 11:32
6
Три динамовца травмировались в кубковом матче с «Локомотивом»
2024.11.07 13:07
Опубликована сборная 13-го тура РПЛ по версии WhoScored
2024.10.29 11:14
10
Опубликована сборная 10-го тура РПЛ по версии WhoScored
2024.09.30 12:57
8
Фернандес выступил с критикой в адрес партнеров по «Динамо» после победы над «Балтикой»
2024.05.12 01:03
5
Динамовец Фернандес прокомментировал ошибки Лещука
2024.04.08 12:00
3
Фернандес из «Динамо»: «Чувствую себя в Москве как дома»
2024.03.30 10:50
ЭСК РФС признала ошибочным неудаление Рахмановича за удар Клаудиньо локтем
2023.10.26 18:29
8
«Локомотив» обратился в ЭСК РФС с просьбой рассмотреть эпизод с участием Дзюбы и Фернандеса
2023.10.24 13:33
9
Фото
Опубликована сборная 10-го тура РПЛ по версии WhoScored
2023.10.02 20:58
1
Фернандес обвинил игроков «Динамо» в игровом спаде Захаряна
2023.07.28 12:49
4
Пост
Сборная разочарований сезона РПЛ: от Сафонова и Дуарте до Агаларова и Йокановича
2023.06.14 12:11
6
Роберто Фернандес: «В Парагвае сплошь и рядом убийства, грабежи. А в России так приятно»
2023.02.10 23:38
5
Защитник «Динамо» Фернандес: «Реально думал, что в России по улицам ходят медведи»
2023.02.09 14:59
1
Защитник «Динамо» Фернандес выбыл до конца года
2022.11.07 08:30
Лаксальт объяснил частые желтые карточки у Фернандеса
2022.10.21 21:46
2
Пять легионеров «Динамо» пропустят кубковый матч с «Оренбургом»
2022.09.27 17:55
Семак: «Зенит» не провоцировал Фернандеса. Не играем в такие игры»
2022.09.18 08:51
3
Новичок «Динамо» Фернандес удалился второй раз за месяц
2022.09.17 20:35
2
Фернандес: «До перехода в «Динамо» у меня были предложения из трех стран»
2022.09.05 21:50
Фото
Игроки «Спартака», ЦСКА, «Динамо» и «Краснодара» – в сборной 4-го тура РПЛ по версии WhoScored
2022.08.08 22:52
1
Видео
Роберто Фернандес забил «Крыльям». Это первый гол защитника за «Динамо»
2022.08.07 18:08
Фернандес назвал переход в «Динамо» «гигантским шагом» в карьере
2022.07.28 15:20
Фото
«Суперчел». Фернандес провел первую тренировку в «Динамо»
2022.07.27 17:50
1
Фернандес рассказал, кто посоветовал ему перейти в «Динамо»
2022.07.26 21:49
2
1
2
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