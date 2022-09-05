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    Фернандес: «До перехода в «Динамо» у меня были предложения из трех стран»

    Центральный защитник «Динамо» Роберто Фернандес рассказал, куда его еще приглашали до трансфера в московский клуб.

    – Известно, что у тебя были предложения – из Аргентины, Бразилии, Испании и так далее. Не страшно было ехать в Россию в текущей ситуации из‑за различий в языке, погоде и быту?

    – У меня были предложения из Аргентины, Мексики, США. Про Испанию я ничего не слышал.

    Если честно, страха никакого не было. Напротив, мне интересно было приехать в новую страну, в Европу, узнать неизвестную мне культуру.

    У меня было два определяющих фактора: РПЛ – сильный, конкурентный чемпионат, а «Динамо» – топ‑клуб, ставящий перед собой высокие цели. Я особо и не сомневался перед переездом в Россию.

    – С точки зрения быта не сложно? Семью будете перевозить?

    – Мы это все обсуждали с женой еще перед тем, как приехать. Много говорили о быте и о том, как будем жить.

    Жена уже здесь несколько недель, мы снимаем дом, обустраиваемся. И сам дом нравится, и никаких проблем не испытываем, нас все устраивает.

    • 22-летний Фернандес присоединился к «Динамо» в конце июля.
    • Его купили за 3 миллиона евро.
    • Парагваец провел 6 матчей и забил 1 гол.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    05.09.2022 21:50
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