Пять легионеров «Динамо» пропустят кубковый матч с «Оренбургом»

«Динамо» сообщило, какие футболисты не сыграют с «Оренбургом» в третьем туре Кубка России.

Матч пропустят пять легионеров, которые до сих пор находятся в своих национальных сборных.

Это Лука Гагнидзе, Саба Сазонов (оба – Грузия), Эли Даса (Израиль), Муми Нгамале (Камерун) и Роберто Фернандес (Парагвай).

Под вопросом участие во встрече полузащитника Арсена Захаряна – у него была травма колена.