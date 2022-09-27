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    Пять легионеров «Динамо» пропустят кубковый матч с «Оренбургом»

    «Динамо» сообщило, какие футболисты не сыграют с «Оренбургом» в третьем туре Кубка России.

    Матч пропустят пять легионеров, которые до сих пор находятся в своих национальных сборных.

    Это Лука Гагнидзе, Саба Сазонов (оба – Грузия), Эли Даса (Израиль), Муми Нгамале (Камерун) и Роберто Фернандес (Парагвай).

    Под вопросом участие во встрече полузащитника Арсена Захаряна – у него была травма колена.

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    Источник: сайт «Динамо»

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    Сегодня, 17:55
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +17247

      Cleaner 46 минут назад

      Хорошая отмаза для проигравшего Динамо будет.)

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