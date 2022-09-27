Пять легионеров «Динамо» пропустят кубковый матч с «Оренбургом»

Хорошая отмаза для проигравшего Динамо будет.)
«Динамо» сообщило, какие футболисты не сыграют с «Оренбургом» в третьем туре Кубка России.
Матч пропустят пять легионеров, которые до сих пор находятся в своих национальных сборных.
Это Лука Гагнидзе, Саба Сазонов (оба – Грузия), Эли Даса (Израиль), Муми Нгамале (Камерун) и Роберто Фернандес (Парагвай).
Под вопросом участие во встрече полузащитника Арсена Захаряна – у него была травма колена.
- «Оренбург» примет «Динамо» в среду, 28 сентября.
- Начало матча – в 17:30 мск.