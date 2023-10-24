«Локомотив» обратился в ЭСК РФС с просьбой рассмотреть эпизод с участием Дзюбы и Фернандеса

Экспертно‑судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) получила от «Локомотива» обращение по эпизоду с неудалением защитника «Динамо» Роберто Фернандеса в матче 12‑го тура РПЛ.

На 58‑й минуте нападающий железнодорожников Артем Дзюба оказался на газоне после контакта с Фернандесом возле чужой штрафной, однако главный судья встречи Сергей Иванов не зафиксировал фол. После видеопросмотра на предмет красной карточки Фернандесу рефери решил не наказывать игрока «Динамо».

В обращении железнодорожников указано, что Иванов, по мнению клуба, должен был назначить штрафной удар за фол на Дзюбе и удалить Фернандеса за лишение явной возможности забить гол.