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    • «Локомотив» обратился в ЭСК РФС с просьбой рассмотреть эпизод с участием Дзюбы и Фернандеса

    «Локомотив» обратился в ЭСК РФС с просьбой рассмотреть эпизод с участием Дзюбы и Фернандеса

    Экспертно‑судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) получила от «Локомотива» обращение по эпизоду с неудалением защитника «Динамо» Роберто Фернандеса в матче 12‑го тура РПЛ.

    На 58‑й минуте нападающий железнодорожников Артем Дзюба оказался на газоне после контакта с Фернандесом возле чужой штрафной, однако главный судья встречи Сергей Иванов не зафиксировал фол. После видеопросмотра на предмет красной карточки Фернандесу рефери решил не наказывать игрока «Динамо».

    В обращении железнодорожников указано, что Иванов, по мнению клуба, должен был назначить штрафной удар за фол на Дзюбе и удалить Фернандеса за лишение явной возможности забить гол.

    • «Локомотив» и «Динамо» в субботу сыграли вничью со счетом 0:0.
    • «Локомотив» занимает пятое место в РПЛ, «Динамо» – шестое.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    24.10.2023 13:33
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    Комментарии14
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    • ...
      Рейтинг: +26

      sunwap 24 октября, 20:01

      Только слепой, или идиот не увидел там фола.

      1
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      ...
      Рейтинг: +634

      Alemann > sunwap 26 октября, 10:35

      И я о том же. Только паровозные деб илы не видят там нырка Дзюбы.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +634

      Alemann 24 октября, 16:56

      О чем они вообще лепечут? Там должна была быть желтая Дзюбе за нырок. Я с каждым разом все больше охреневаю с российских судей.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6981

      Антибиотик > Alemann 24 октября, 19:28

      Открыл все твои комментарии. Ты просто гадишь в каждой новости. По делу нигде, ничего и никак. Поэтому спорить с тобой - пустая трата времени.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +634

      Alemann > Антибиотик 24 октября, 19:39

      Вот и не спорь, а молча иди. Направление знаешь.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6981

      Антибиотик > Alemann 25 октября, 20:14

      Конечно знаю. При первой возможности наказать малолетнего утырка, чтобы больше даже голос не мог подать!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +634

      Alemann > Антибиотик 26 октября, 10:14

      Молодой человек, вы не по адресу. Я с клиническими случаями не работаю, для этого есть другие специалисты. Вам к психиатрам.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +6981

      Антибиотик > Alemann 26 октября, 20:00

      Судя по твоим комментариям, тебе они не помогли.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +634

      Alemann > Антибиотик 26 октября, 21:49

      Короче, иди куда послали.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +17023

      Алексей З 24 октября, 14:30

      После этого тура очень интересно какие отмазки преподнесёт ЭСК, своих не сдают.

      0
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      Рейтинг: +69100

      portero > Алексей З 24 октября, 16:28

      Самое интересное как Карасёва и его банду оправдывать будут???

      0
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      Рейтинг: +17023

      Алексей З > portero 24 октября, 18:16

      Считаю , что Карасёва подставили.

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      Рейтинг: +69100

      portero > Алексей З 25 октября, 10:21

      Возиожно, переговоры должны писаться, но ВАРовцев надо дисквалифицировать навечно....

      0
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      Рейтинг: +17023

      Алексей З > portero 25 октября, 10:23

      Согласен.

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