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  • «Локомотив» обратился в ЭСК РФС с просьбой рассмотреть эпизод с участием Дзюбы и Фернандеса

«Локомотив» обратился в ЭСК РФС с просьбой рассмотреть эпизод с участием Дзюбы и Фернандеса

24 октября 2023, 13:33
9

Экспертно‑судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) получила от «Локомотива» обращение по эпизоду с неудалением защитника «Динамо» Роберто Фернандеса в матче 12‑го тура РПЛ.

На 58‑й минуте нападающий железнодорожников Артем Дзюба оказался на газоне после контакта с Фернандесом возле чужой штрафной, однако главный судья встречи Сергей Иванов не зафиксировал фол. После видеопросмотра на предмет красной карточки Фернандесу рефери решил не наказывать игрока «Динамо».

В обращении железнодорожников указано, что Иванов, по мнению клуба, должен был назначить штрафной удар за фол на Дзюбе и удалить Фернандеса за лишение явной возможности забить гол.

  • «Локомотив» и «Динамо» в субботу сыграли вничью со счетом 0:0.
  • «Локомотив» занимает пятое место в РПЛ, «Динамо» – шестое.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Локомотив Динамо Дзюба Артем Фернандес Роберто
Комментарии (9)
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Alemann
1698155808
О чем они вообще лепечут? Там должна была быть желтая Дзюбе за нырок. Я с каждым разом все больше охреневаю с российских судей.
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sunwap
1698166889
Только слепой, или идиот не увидел там фола.
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