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    • Фернандес выступил с критикой в адрес партнеров по «Динамо» после победы над «Балтикой»

    Фернандес выступил с критикой в адрес партнеров по «Динамо» после победы над «Балтикой»

    Защитник «Динамо» Роберто Фернандес дал комментарий после матча 28-го тура РПЛ против «Динамо» (3:2).

    • Парагваец забил гол на 90+3 минуте.
    • До него «Динамо» уступало в счете.

    «Хочу поздравить всю команду с этой важной победой. Что касается гола, то тренировали стандарты. Даниил Фомин очень хорошо подал, а я опередил соперника.

    Конечно, мы проявили характер. Но в то же время хотел бы покритиковать нас: во втором тайме играли не очень хорошо. Слава богу, что переломили и выиграли», – сказал Фернандес.

    • «Динамо» в 4 очках от чемпионства.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии (4)
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    WE ARE FOR PETER
    1715483567
    Второй тайм да, Балтика вас возила ,
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    VGreen
    1715496850
    Защитник «Динамо» Роберто Фернандес дал комментарий после матча 28-го тура РПЛ против «Динамо» (3:2). Защитник Динамо играл против Динамо?
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    яцык
    1715498760
    Заголовок конечно бомба
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    Fialet
    1715507932
    Вообще то он сказал "нас". значит критикнул не только партнёров, но и себя.
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