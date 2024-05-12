Фернандес выступил с критикой в адрес партнеров по «Динамо» после победы над «Балтикой»

Защитник «Динамо» Роберто Фернандес дал комментарий после матча 28-го тура РПЛ против «Динамо» (3:2).

Парагваец забил гол на 90+3 минуте.

До него «Динамо» уступало в счете.

«Хочу поздравить всю команду с этой важной победой. Что касается гола, то тренировали стандарты. Даниил Фомин очень хорошо подал, а я опередил соперника.

Конечно, мы проявили характер. Но в то же время хотел бы покритиковать нас: во втором тайме играли не очень хорошо. Слава богу, что переломили и выиграли», – сказал Фернандес.