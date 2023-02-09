Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Защитник «Динамо» Фернандес: «Реально думал, что в России по улицам ходят медведи»

    Защитник «Динамо» Роберто Фернандес рассказал, с каким стереотипом переезжал в Россию.

    «Медведи? Конечно, в Парагвае так говорили (что они ходят в России по улицам). Да и я так думал, если честно. Хотя, вот сколько в России уже, сам медведей на улицах пока не видел. А если реально, бывает у вас такое?

    Когда сказал родителям и супруге, что уезжаю в Россию, первой реакцией было удивление. Сперва все в шоке были, а потом начали спрашивать: «А ты не боишься? Это далеко, другой конец Земли, абсолютно иная культура».

    Я сказал, что очень хочу попробовать, мне это интересно. И они в итоге отнеслись с пониманием», – сказал Фернандес.

    • Фернандес провел 14 матчей и забил 2 гола в этом сезоне.
    • Его контракт с «Динамо» рассчитан до 2027 года.

    ЛЧ и РПЛ возвращаются после зимней паузы совсем скоро. Следите за главными матчами с бонусом в 17000 рублей!

    Новости по теме
    Защитник «Динамо» Фернандес выбыл до конца года
    Лаксальт объяснил частые желтые карточки у Фернандеса 2
    Пять легионеров «Динамо» пропустят кубковый матч с «Оренбургом» 1
    Источник: «Р-Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:59
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +17637

      ilichkadr 43 секунды назад

      Ну, и дурак же ты Роберто. Если Капибары гуляют по улицам Парагвая, то почему бы медведям не погулять по Москве!?

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11