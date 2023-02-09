Защитник «Динамо» Фернандес: «Реально думал, что в России по улицам ходят медведи»

Защитник «Динамо» Роберто Фернандес рассказал, с каким стереотипом переезжал в Россию.

«Медведи? Конечно, в Парагвае так говорили (что они ходят в России по улицам). Да и я так думал, если честно. Хотя, вот сколько в России уже, сам медведей на улицах пока не видел. А если реально, бывает у вас такое?

Когда сказал родителям и супруге, что уезжаю в Россию, первой реакцией было удивление. Сперва все в шоке были, а потом начали спрашивать: «А ты не боишься? Это далеко, другой конец Земли, абсолютно иная культура».

Я сказал, что очень хочу попробовать, мне это интересно. И они в итоге отнеслись с пониманием», – сказал Фернандес.

Фернандес провел 14 матчей и забил 2 гола в этом сезоне.

Его контракт с «Динамо» рассчитан до 2027 года.

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