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    Роберто Фернандес - статистика

    #6 | Защитник
    Имя Роберто
    Фамилия Фернандес
    Команда Динамо
    Состав Основной
    Родной город Консепсьон
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 7 июня 2000 (22 года)
    Рост 188
    Стоимость:
    € 3,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    05.03.2023 1' - 90' Динамо 1:0 Крылья Советов Россия. Премьер-лига, 18 тур
    01.03.2023 1' - 90' Динамо 1:1 Крылья Советов Россия. Кубок, 1/4 финала, ответный матч
    23.02.2023 1' - 90' Крылья Советов 2:1 Динамо Россия. Кубок, 1/4 финала, первый матч
    15.02.2023 1' - 90' ЦСКА 2:1 Динамо Товарищеские матчи
    12.02.2023 1' - 90' Динамо 4:2 Химки Товарищеские матчи
    06.02.2023 1' - 75' Динамо 4:1 Енисей Товарищеские матчи
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Динамо 5 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    01.03.2023 1' -90' Динамо (Москва) 1:1 Крылья Советов (Самара)
    23.02.2023 1' -90' Крылья Советов (Самара) 2:1 Динамо (Москва)
    18.10.2022 1' -90' Динамо (Москва) 3:1 Ростов (Ростов-на-Дону)
    54'
    13.09.2022 1' -90' Динамо (Москва) 2:1 Ахмат (Грозный)
    31.08.2022 1' -90' Ростов (Ростов-на-Дону) 2:0 Динамо (Москва)
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