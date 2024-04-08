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    Динамовец Фернандес прокомментировал ошибки Лещука

    Защитник «Динамо» Роберто Фернандес дал комментарий после матча 23-го тура РПЛ против «Спартака» (1:2).

    – Мы доминировали почти весь матч, до двух этих голов. К сожалению, потеряли концентрацию и пропустили. Мы не использовали собственные моменты и поплатились, но это футбол.

    – Лещук допустил две ошибки. Можно ли говорить, что центральные защитники не помогли ему?

    – Конечно, нельзя обвинять одного человека, это общая ошибка. Это недостаток концентрации. Мы все виноваты.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    08.04.2024 12:00
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    Комментарии (3)
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    subbotaspartak
    1712573780
    Дали пробить, дали добить
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    Павелий
    1712579444
    Статистика матча не говорит, что вы доминировали.
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    vvv123
    1712580175
    Фернандес: "Мы все виноваты, а деньги получил Лещук!."
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