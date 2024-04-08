Динамовец Фернандес прокомментировал ошибки Лещука

Защитник «Динамо» Роберто Фернандес дал комментарий после матча 23-го тура РПЛ против «Спартака» (1:2).

«Спартак» уступал до 74-й минуты.

Потом дубль оформил Александр Соболев после ошибок вратаря Игоря Лещука.

«Динамо» отстает от 1-го места на 6 очков.

– Мы доминировали почти весь матч, до двух этих голов. К сожалению, потеряли концентрацию и пропустили. Мы не использовали собственные моменты и поплатились, но это футбол.

– Лещук допустил две ошибки. Можно ли говорить, что центральные защитники не помогли ему?

– Конечно, нельзя обвинять одного человека, это общая ошибка. Это недостаток концентрации. Мы все виноваты.