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    Фернандес назвал переход в «Динамо» «гигантским шагом» в карьере

    Защитник «Динамо» Роберто Фернандес высказался о переходе в российский клуб из «Гуарани».

    – Вы всю карьеру провели в клубе «Гуарани». Легко далось решение о переезде?

    – Более-менее. Думаю, что сначала решиться было немного сложно, но в то же время я понимал, что это гигантский шаг в моей карьере. «Динамо» – очень важный клуб в этой стране, и я постараюсь соответствовать его высокому уровню.

    • За Фернандеса заплатили 3 миллиона евро.
    • Контракт подписан до 2027 года.
    • 30 июля «Динамо» в 3-м туре РПЛ сыграет с «Факелом».

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    Источник: сайт «Динамо»

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