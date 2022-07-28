Фернандес назвал переход в «Динамо» «гигантским шагом» в карьере

Защитник «Динамо» Роберто Фернандес высказался о переходе в российский клуб из «Гуарани».

– Вы всю карьеру провели в клубе «Гуарани». Легко далось решение о переезде?

– Более-менее. Думаю, что сначала решиться было немного сложно, но в то же время я понимал, что это гигантский шаг в моей карьере. «Динамо» – очень важный клуб в этой стране, и я постараюсь соответствовать его высокому уровню.