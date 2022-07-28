Фернандес назвал переход в «Динамо» «гигантским шагом» в карьере

Защитник «Динамо» Роберто Фернандес высказался о переходе в российский клуб из «Гуарани».
– Вы всю карьеру провели в клубе «Гуарани». Легко далось решение о переезде?
– Более-менее. Думаю, что сначала решиться было немного сложно, но в то же время я понимал, что это гигантский шаг в моей карьере. «Динамо» – очень важный клуб в этой стране, и я постараюсь соответствовать его высокому уровню.
- За Фернандеса заплатили 3 миллиона евро.
- Контракт подписан до 2027 года.
- 30 июля «Динамо» в 3-м туре РПЛ сыграет с «Факелом».
Источник: сайт «Динамо»